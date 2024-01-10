Как улучшить свое рабочее место: советы эксперта

Не стоит считать, что беспорядок на столе — признак творческого человека. Обычно бардак только мешает рабочему процессу. Вместе с профессиональным организатором пространства разобрались, как обустроить свое место так, чтобы трудиться было гораздо комфортнее.

Организуйте достаточное освещение

Обязательно убедитесь, что на вашем рабочем месте достаточное и равномерное освещение. Это поможет предотвратить усталость глаз и повысит концентрацию. Если поместить стол перпендикулярно окну нельзя, прооверьте, достаточно ли эффективны светильники на потолке или настольные лампы. Возможно, стоит приобрести дополнительный источник света.

Избавьтесь от ненужных вещей

Чтобы быстро избавляться от лишнего, поставьте небольшое мусорное ведро под столом. Выбросьте старые ручки, смятые бумаги и прочее.

Чтобы не выкинуть что-то важное, предварительно разделите вещи на необходимые и ненужные — таким образом можно быстро определить для себя то, чем редко пользуетесь.

Обновите обстановку

Приобретите новый светильник, переберите канцелярию в органайзере, поставьте небольшой цветочный горшок — удивительно, но это помогает создать приятную рабочую атмосферу.

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Иногда бывает полезно менять расположение вещей, которые уже запомнились на прежних местах. Такой подход развивает память и позволяет не зацикливаться на одинаковых телодвижениях изо дня в день.

Держите нужное под рукой

Если рабочее место находится в кабинете, можно установить пару небольших полок рядом с ним. Там удобно будет разместить канцелярию и другие важные предметы. Следует заранее продумать, что вы разместите около себя: так получится не нагружать пространство вокруг.

Активно используйте ящики, подставки, тумбы, стеллажи и органайзеры для хранения и организации документов и принадлежностей.

Добавьте изюминку

Здесь помогут, например, тематический декор, связанный с праздниками или внутренним состоянием. Приглушенные цвета помогут расслабиться, светлые — улучшат настроение, а темные — создадут атмосферу загадочности.

Используйте удобную мебель

Помимо непосредственно стола, продуктивность зависит и от мебели, окружающей сотрудника. Сидячая работа может оказывать негативное воздействие на здоровье, поэтому важно выбрать правильное рабочее кресло и стол.

Кстати, присмотритесь к регулируемой мебели. Это позволит настроить, например, стул под свои параметры, предотвращая напряжение в шее и спине.

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Также на рабочем месте важно поддерживать комфортный микроклимат: оптимальную влажность, свежесть и чистоту воздуха. Можно разместить, например, увлажнитель или очиститель воздуха.

Даже если сейчас ваше рабочее место не очень комфортное, не стоит сильно расстраиваться. Главное — не ругать себя за беспорядок на столе, а маленькими шагами приближаться к нужному результату.