Почему кореянки в 40 выглядят на 20? 5 секретов корейского макияжа

Макияж кореянок в любом возрасте основательный. Он только со стороны кажется легким, невесомым и натуральным. Все потому, что все в Корее помешаны на красоте, которая для них синонимична идеальности. В случае с лицом и кожей действуют те же принципы привлекательности, что и с телом. Женщина должна быть не только стройной и красивой, но и молодой. Неудивительно, что местные женщины лучше других знают, как довести свое лицо до совершенства и сохранить юность (или хотя бы ее видимость).

В чем особенности макияжа зрелых кореянок и как его повторить, рассказали специалист по Восточной Азии, историк и эксперт моды Светлана Белошапкина и профессиональный стилист Оксана Американа.

В Корее верят, что прекрасная душа может быть только в прекрасном теле. Поэтому только красивая женщина, по убеждениям корейцев, будет лучшей дочерью, женой и матерью. В Восточной Азии, в частности в Корее, красивой считается женщина со светлой кожей, худая и молодая или хотя бы выглядящая молодо.

Есть и исключения. Именно на них держится миф о «вечной молодости» азиатов. Как и во всем мире, в ее основе сочетание очень хороших генов, правильных черт лица и грамотно подобранных косметологических манипуляций. Плюс макияж, прическа и правильно подобранный гардероб.

Рассказываем подробнее о секретах корейского макияжа, которые помогут выглядеть моложе.

Подготовка кожи

В Корее, впрочем, как и во всей Азии, светлый тон кожи является обязательным условием красивой внешности. Но это не отменяет и стремления к западным и европейским стандартам привлекательности.

Чтобы добиться идеальной молодой кожи, нужен соответствующий «фундамент». Подготовка кожи включает:

очищение;

увлажнение;

нанесение праймера (основы под макияж), подобранного под тип и потребность кожи с соответствующим SPF-фильтром (защитой от солнца).

Убрать тусклый оттенок кожи, придать ей сияние молодости поможет праймер с легким эффектом сияния. Можно также локально нанести выравнивающий праймер на зону морщин, линий, пор. Такие праймеры обычно имеют прозрачный цвет и по текстуре напоминают тающий воск.

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Тон

Консилер и тон, нанесенные на подготовленную кожу, будут выглядеть более естественно. Консилеры-карандаши обычно содержат светоотражающие частицы, которые лучше высветляют темные круги под глазами и деликатно увлажняют. Легкие флюиды, кремовые и сатиновые текстуры тональных средств будут меньше забиваться в мимические морщины и складки.

По цвету консилер должен быть на один тон светлее, чем тональное средство, чтобы высветлить область под глазами. Оттенок тонального средства подбирается по подтону и цвету кожи. Лучше, чтобы основа была даже чуточку светлее — это создает омолаживающий эффект. Шея по цвету не должна отличаться от лица.

Европейским женщинам для омолаживающего макияжа можно также подобрать увлажняющий кушон, создающий эффект напитанной, увлажненной кожи, а пудру использовать только на Т-зону (нос, лоб, межбровье). Если тип кожи сухой или нормальный, можно обойтись без пудры. Единственная область, где пудра должна присутствовать вне зависимости от типа кожи — это зона под глазами. Припудрить консилер нужно максимально легкой пудрой: он будет лучше держаться, несмотря на мимику, и не так «проваливаться» в морщины и текстуру «гусиных лапок».

Скульптурирование

Румяна, хайлайтер и легкое скульптурирование бронзером придадут свежесть и сделают лицо более рельефным. Румяна в нежных розовых и персиковых оттенках освежают кожу лица и делают глаза более выразительными. Важно избегать темных оттенков румян (это индивидуально для каждой кожи).

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Для зрелой кожи подойдут жидкие и кремовые румяна — они сливаются и выглядят максимально естественно. Важно наносить их чуть выше скул, на зону вокруг круговой мышцы глаза с внешней стороны, чтобы создать лифтинг-эффект.

Хайлайтер прекрасно подсветит выступающие части лица:

над румянами;

над изгибом брови до середины лба;

на внутренний уголок глаза;

спинку носа (только между глазами);

подбородок.

Если открыты ключицы и плечи, хайлайтер на них подчеркнет макияж лица и сделает его более гармоничным. Так же как и румяна, хайлайтеры в жидких и кремовых текстурах лучше подходят зрелой коже — сливаются с ней и выглядят полупрозрачными по сравнению с матовыми.

Несмотря на большое количество этапов в создании красивого тона лица, такой вариант будет выглядеть благороднее и создаст наибольший лифтинг-эффект, нежели просто нанесение тонального средства или BB/CC-крема. В омолаживающем макияже каждый этап взаимосвязан и важен, пропустить можно только пудру.

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Глаза

Сатиновые и матовые текстуры теней подойдут лучше всего, ведь любое сияние на зоне век подчеркнет мимические морщины. Освежить взгляд помогут тени в нежных пастельных тонах на подвижном веке:

персиковые — для зеленых глаз;

пудрово-розовые — для голубых и серых;

лавандовые оттенки — для карих.

Избегать нужно серых тонов — они делают взгляд более тусклым и добавляют возраст.

Кореянки предпочитают черную классическую стрелку, чтобы сделать взгляд более открытым. Но для европейского разреза глаз в омолаживающем макияже стрелку лучше нанести карандашом и растушевать — четкие линии добавляют возраст, а уголки (хвостики) стрелок могут визуально подчеркнуть «опущение» кожи глаз.

Губы

Свежим акцентом в омолаживающем макияже будут кремовые помады, тинты и блески в светлых нежно-розовых, персиковых и нейтральных оттенках. Их текстура меньше подчеркивает морщинки вокруг губ.

Не стоит избегать красной помады. Она действительно подходит каждой — важно подобрать свой оттенок. Красная помада идеальна в матовой текстуре. Оттенок не должен быть очень темным. Отлично освежают алые и вишнево-красные тона (не настолько, как персиковые и розовые, но больше, чем красно-кирпичные, коричневые и сливовые — они как раз добавляют возраст).

С таким макияжем вы сможете выглядеть моложе, привлекательнее и будете чувствовать себя гораздо увереннее.

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