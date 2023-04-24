5 книг из школьной программы, которые стоит перечитать после 30 лет

Для каждой книги есть свое время. И если в подростковом возрасте условный «Евгений Онегин» вызывает непонимание и раздражение (кому из школьников захочется учить «Письмо Татьяны»?), то, становясь взрослыми, мы начинаем по-новому воспринимать не только стиль написания, но и героев. А порой даже и ассоциировать себя с ними. Выбрали пять книг из школьной программы, к которым стоит вернуться после тридцати лет.

«Петербургские повести», Н. В. Гоголь

О чем книга: Герои гоголевских повестей — «маленькие люди». Это мелкие государственные служащие без высоких стремлений и выдающихся нравов. Гоголь трагически и в то же время анекдотично описывает истории их жизни: перед читателем предстает майор Ковалев, чей Нос отделился от хозяина и стал самостоятельной личностью; художник Чартков, который теряет талант и сходит с ума из-за этого; кроткий чиновник Башмачкин, чья главная мечта и смысл жизни — новая шинель.

Зачем читать: Книга погружает в атмосферу фантасмагории: Петербург в «Повестях» — зачарованный и даже безумный город. При этом главными героями Гоголя становятся самые обычные служащие, «погрязшие в бездельных, ничтожных трудах». Такое гротескное сочетание обыденности и фантастики затягивает и очаровывает читателя. Книга точно понравится тем, кто устал от привычных положительных героев. Ведь, как известно, «все мы вышли из гоголевской «Шинели»».

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«Герой нашего времени», М. Ю. Лермонтов

О чем книга: В романе описываются события из жизни на Кавказе Григория Печорина, молодого офицера с пылким нравом. Печорин — собирательный образ «лишнего человека»: странного, смутного, запутавшегося в собственных переживаниях. Вместе с Печориным читатель ненадолго влюбится в горную красавицу Бэлу, искренне привяжется к пожилому офицеру Максиму Максимычу и захочет сыграть в «русскую рулетку» с поручиком Вуличем.

Зачем читать: Мы продолжаем сопереживать Печорину, несмотря на то, что все, с кем судьба сталкивает героя, страдают, находятся на краю гибели или гибнут по его причине. Роман может вдохновить на опасные путешествия тех, кому наскучил гоголевский мир «служащих и должностных» и кто стремится отыскать ответы на вопросы о себе самом.

«Бедные люди», Ф. М. Достоевский

О чем книга: Чиновник Макар Девушкин берет под опеку семнадцатилетнюю сироту Вареньку. Герои Достоевского близки, но видятся они редко, так как боятся сплетен. Единственным удобным способом поддерживать общение становится переписка. Роман представляет 54 письма, раскрывающих не только настоящее, но и прошлое героев.

Зачем читать: Прототипами героев Достоевского стали Лотта и Вернер из романа «Страдания юного Вертера» Гете. Автор поместил героев немецкого поэта в нищую Петербургскую среду. Любовь пожилого чиновника и юной Вареньки Доброселовой развивается на фоне бесконечных долгов, жестокого климата, болезней и пьянства. Этот роман лучше читать тем, кто уверен, что ничто не сможет испортить его жизнеутверждающее настроение.

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«Красною кистью рябина зажглась...», стихотворения Марины Цветаевой

О чем книга: В сборник «Красною кистью рябина зажглась...» вошли стихотворения, написанные Цветаевой в разные годы. Знаменитая поэтесса вступила в литературу на рубеже веков, в тревожное и смутное время. Как многим поэтам этого поколения, ей присуще ощущение трагизма мира.

Зачем читать: Поэзия Цветаевой требует от читателя определенных навыков, самый главный из которых — внимательность к деталям и терпимость к экспрессии и сложным образам. Но взамен мы гарантированно получим глубокие впечатления от текстов, отсылающих к фольклору и древнегреческим мифам.

«Пять недель на воздушном шаре», Жюль Верн

О чем книга: Действие книги начинается в 1862 году, когда член Королевского географического общества доктор Самуэль Фергюсон вместе со своим слугой Джо и другом Ричардом Кеннеди отправляется в путешествие по Африке (к тому времени малоизведанной) на воздушном шаре в поисках истоков великого Нила. Героев ждут опасные приключения, географические открытия, борьба с местным населением и окружающей средой.

Зачем читать: Писатель Жюль Верн, как настоящий ученый, собрал огромную картотеку по разным отраслям знаний, писал научные труды, создал иллюстрированную географию. Вместе со своими героями писатель проходит сотни дорог — по земле, под водой, по воздуху, вокруг материков Азии и Африки, всего земного шара, выходит в космос. Роман понравится тем, кто хочет заново обрести веру в разум и сильную волю человека.

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