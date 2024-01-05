Рождество Христово в 2024 году: история и традиции праздника

Религиозные и языческие традиции переплетаются так тесно, что порой непонятно, откуда взялся тот или иной обычай. Почему на Рождество принято наряжать елку и почему это дерево обязательно должно быть украшено звездой? Когда появилась традиция обмениваться подарками? Как получилось, что Рождество во всем мире отмечается в разные даты? Отвечаем на эти и другие вопросы вместе с церковным регентом Марией Чебан.

Когда отмечают Рождество Христово в России

Это единственный в России религиозный праздник, который включен в федеральный список нерабочих праздничных дней. Рождество Христово отмечают 7 января: эта дата установлена в Трудовом кодексе и других законах. Но при этом Русская православная церковь (РПЦ) полагает, что праздновать следует 25 декабря. Дело в том, что РПЦ пользуется юлианским календарем, а государство живет по григорианскому. Разница между этими календарями сейчас составляет 13 дней, и дальше разрыв будет только увеличиваться. Именно из-за этой разницы в России Рождество отмечают позже, чем во многих других странах (в том числе православных), а еще празднуют старый Новый год.

История Рождества Христова

Рождество отмечается в честь рождения во плоти Иисуса Христа. Библейский сюжет гласит, что Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи. Мест в гостинице им не досталось, поэтому семейство было вынуждено остановиться на ночлег в пещере, которую в непогоду пастухи использовали как хлев. В этой пещере и родился младенец Иисус. Возвещая о его рождении, ангел протрубил в трубу. Пастухи, услышавшие ее звук, явились к пещере и первыми поклонились новорожденному. А на небе в ознаменование рождения божественного младенца зажглась звезда. Ориентируясь на ее свет, волхвы направились в Вифлеем, чтобы поклониться Христу и принести ему дары.

Примерно до середины IV века н. э. Рождество не отмечалось: первые христиане считали, что праздновать дни рождения могут только язычники. Поэтому рождение Христа отмечалось одновременно с Крещением. Со временем подход изменился.

Исследователи, не считающие Священное Писание достоверным источником, полагают, что 25 декабря в качестве даты рождения Христа было выбрано неслучайно. Десятки веков назад на этот день выпадал день зимнего солнцестояния. А для христиан Иисус Христос — Солнце Правды. Поэтому христианский праздник «наложили» на языческий.

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Впоследствии многие языческие обычаи, сопутствовавшие дню зимнего солнцестояния, адаптировали под Рождество. Прежде всего речь идет о традиции украшать елку. У древних германцев и других племен, начинавших в то время осваивать Европу, ель — зеленая среди зимы — считалась символом победы жизни над смертью. Именно на этих деревьях в дохристианские времена алеманы и другие народы развешивали подношения для богов, которых надо было умилостивить и убедить послать весну и тепло. Украшались ели в день зимнего солнцестояния.

Неизвестно, чем украшали свои елки предки германцев в те времена. Но этот обычай дожил до самой Реформации. Мартин Лютер посчитал, что украшенную елку можно сделать символом сближения Церкви с людьми. С тех пор на елке появились уже известные нам украшения, в том числе:

пряники и печенье — как символ причастия;

шары — как символ райских яблок.

А традиция рождественских подарков, напоминающих о дарах волхвов, появилась еще позже, в XVII веке.

История Рождества в России

Крещение Руси состоялось в X веке, когда дата Рождества и порядок богослужений уже были установлены. В стране, как и в древней Европе, праздновался день зимнего солнцестояния. Поэтому языческие обычаи, такие как колядки и переодевания, получили новое наполнение. Церковь никогда не поощряла языческие традиции, но они дожили до наших дней.

В XVII веке через Польшу в Россию пришел вертепный театр. А традиция украшать елками дома и городские площади появилась только при Петре I, который хотел подражать всему европейскому. Правда, поддерживали этот обычай, особенно после смерти Петра Первого, только немцы, переехавшие в Россию. Спустя почти 100 лет после смерти Петра Великого, в 1830 году, одна из таких немок, жена императора Николая I, устроила публичный бал с рождественской елкой. Гости, присутствовавшие на балу, из подражания императрице стали ставить новогодние деревья у себя. Так европейский обычай все-таки закрепился. Хотя у российских детей не было Санта-Клауса (он же — Николаус, или святой Николай) и других персонажей, в которых верили малыши в других странах.

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После 1918 года Рождество стало считаться поповским праздником, его перестали отмечать. По крайней мере официально. С 1936 года в СССР начали широко отмечать Новый год. Рождественская елка сменилась новогодней, вифлеемскую звезду сменила пятиконечная советская звезда, а подарки стали приносить Дед Мороз и Снегурочка.

Вновь официально отмечать Рождество в России стали только после 1991 года.

Рождественские традиции

Пост

В православии Рождеству предшествует 40-дневный Рождественский пост. У католиков он называется Адвентом. Суть поста в том, чтобы за счет самоограничений (не только и не столько в еде) стать чище, открытее для Бога. И подготовиться к радости встречи с Христом, который пришел в мир ради спасения человека.

Сочельник

Сочельником, или Навечерием, называется день накануне Рождества. В храмах в этот день проводится особая служба.

В православии принято не есть до первой звезды накануне Рождества. При этом после на стол подается специальная еда: сочиво (кутья) и взвар. У католиков нет традиции ждать до первой звезды. Но на столе присутствуют только постные блюда.

Праздничное богослужение

У католиков, православных и лютеран в день Рождества проводятся праздничные службы. В России великое повечерие, утреня и литургия транслируются по федеральным телеканалам.

На Рождество православные обмениваются приветствиями:

«Христос родился!»

«Славим его!»

Обед из 12 блюд

У многих народов есть традиция подавать на праздничный стол 12 блюд, которые олицетворяют апостолов. Состав трапезы может меняться не только от страны к стране, но и от региона к региону внутри одной страны. При этом у каждого блюда есть свое символическое значение. Часто на стол ставится хлеб или пирог, в котором запечены разные предметы-предсказания.

За рождественским столом принято собираться не с друзьями, а с членами семьи.

Колядки

Эта традиция есть у славянских народов: люди, чаще дети и молодежь, переодеваются в костюмы, обходят дома, поют песни, желая хозяевам счастья, а взамен получают угощения. В некоторых российских регионах эта традиция перешла на старый Новый год.

Вертеп

Вертепный театр распространен во многих христианских странах. Это двухэтажный деревянный ящик, напоминающий сценическую площадку. В России он переживает второе рождение.

Иногда вертепные представления разыгрываются прямо у храмов. Правда, так чаще поступают в Европе, а не в России.

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Святки

Святки длятся до праздника Крещения. В это время люди разными способами стараются предсказать свое будущее. Церковь резко отрицательно относится к любым гаданиям. Тем не менее каждый год тысячи людей пытаются разглядеть какие-то предметы в растопленном воске, бросают сапоги за порог дома и выпускают через него черных котов.

Подарки

В западных странах давно известна легенда о том, как святой Николай помог бедным девушкам, подбросив в их чулки немного денег. Неизвестно, в какой момент кто-то придумал связать эту легенду с дарами волхвов. Но с XVII века европейцы стали обмениваться подарками в Рождество.

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У голландцев, переселившихся в Америку, святой Николай трансформировался в Санта-Клауса. Со временем Санта-Клаус стал абсолютно светским сказочным персонажем.

В России нет таких светских традиций, поскольку Рождество остается больше религиозным праздником. Более того, некоторые православные вообще не считают нужным обмениваться подарками, полагая, что смысл праздника в другом.

Приметы праздника

Приметы связаны с народными поверьями и с обрядовым календарем, а не религиозными предписаниями. Сейчас многие из примет утратили значение. Тем не менее многие люди стараются их соблюдать:

не пускать первой в дом женщину — считается, что это навлечет болезни на живущих в доме женщин;

накануне убирать дом, покрывать стол чистой скатертью, одеваться в новую нарядную одежду — это должно принести в дом благополучие;

избегать любой работы, в том числе занятия рукоделием, — чтобы избежать бед;

не пить с утра простую воду — чтобы не мучиться от жажды летом;

не держать стол пустым — чтобы избежать проблем с финансами.

Кроме того, в народном календаре есть рождественские погодные приметы. Например:

снег на Рождество — к богатому урожаю;

мороз — к теплому лету;

ясное небо — к хорошему урожаю;

оттепель — к холодному лету.

Символы Рождества

В России символы праздника — изображения вифлеемской звезды и колокола, звон которых возвещает о рождении Христа. В других странах, где больше светских традиций, в этом списке есть:

свечи и звезды — как символ вифлеемской звезды;

ангелы и трубы — напоминание о том, что ангел протрубил о рождении Христа;

трость — она напоминает пастушеский посох (отсылая к пастухам, пришедшим поклониться Христу) и одновременно является первой буквой имени Христа в латинской транскрипции (Jesus);

остролист — как символ крови, впоследствии пролитой Христом.

Санта-Клаус, чулки (носки) и олени тоже относятся к символам Рождества, но уже совсем светским.

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