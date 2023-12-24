Какие елочные игрушки были в СССР

До 1918 года празднования Нового года не было, поскольку главным событием считалось Рождество. До революции оно отмечалось 25 декабря, елку украшали вифлеемской звездой, ангелами, картонными зверями и птицами. После революции Рождество не отмечалось как буржуазный праздник, а 1 января было рабочим днем, во что сейчас трудно поверить. В конце 1936 года советское правительство решило вернуть зимний праздник и традицию украшать елки. Но теперь деревья ставились на Новый год, а не на Рождество, поэтому концепция украшений изменилась.

По елочным игрушкам можно отследить основные вехи советской истории. Рассказываем, какими были советские елочные игрушки и какие из них сейчас стоят дороже всего.

Игрушки до середины 30-х годов

Праздник до 1936 года отмечался тайно, поэтому игрушки выпускались редко. В период НЭПа (1921-1929) многочисленные частные артели делали украшения из картонажа, то есть выпуклого фольгированного картона. Это были барашки, рыбы, лошади, птицы, корабли и так далее. От дореволюционных советские игрушки отличались большей красочностью и цветом картона: он был серебристым, а не золотым.

В это же время делали игрушки из ваты. Как правило, это были овощи, которые можно было сделать даже самостоятельно: морковь, репа. Реже встречались игрушки, изображавшие спеленутых младенцев.

По понятным причинам каталогов игрушек не было, поэтому такие антикварные предметы сложно оценить. После экспертизы, которая установит давность изготовления, картонное или ватное украшение можно продать в качестве предмета старины. Цена составит примерно 10 000 рублей, в зависимости от степени сохранности.

Довоенные игрушки

После того как традиция украшать елки вернулась, игрушки стали отражать действительность. Они по-прежнему изготавливались в основном из картона и ваты, но тематика изменилась.

Картонные игрушки

Помимо пятиконечных звезд, появились фигуры буденновцев, матросов, пионеров.

В числе картонных игрушек появились:

пограничник с собакой (его прообразом послужил герой СССР Н.Ф. Карацупа, он же стал прообразом самой знаменитой скульптуры на ст. «Площадь Революции»);

белый медведь (символ освоения Арктики);

броневик;

дирижабль (в честь того, что в 1937 году дирижабль из СССР совершил перелет длительностью 130 часов).

Фигурка пограничника Карацупы однажды была продана на аукционе больше чем за 100 000 рублей. После того как выяснилось, что игрушка сохранилась не в единственном экземпляре, спрос на нее упал. Сейчас фигурку можно продать примерно за 10 000 рублей.

Броневики и дирижабли покупают по цене от 700 до 5000 рублей. Стоимость зависит не только от редкости конкретной игрушки, но и от сохранности. Украшения со слезшей краской, недостающими фрагментами или заломами не стоят дорого. Их лучше оставить себе: на память о родственниках.

Игрушки, которые делались чаще всего (животные, птицы, рыбы и персонажи сказок), не имеют коллекционной ценности, но их могут купить любители старины и советского периода. Цена таких украшений держится в пределах 300-500 рублей.

Фото graf0man/Мешок

Ватные игрушки

Ватные игрушки делались из прессованной ваты, покрытой клейстером. Украшения изображали детей, животных, сказочных героев, персонажей фильма «Цирк». Продолжали изготовляться наборы игрушек, изображающих овощи и грибы. Сейчас, в зависимости от сохранности, простые фигурки можно продать в среднем за 1000 рублей. Более сложные экземпляры стоят от 2000 до 6000 рублей.

А редкие ватные игрушки могут стоить десятки тысяч. Например, Дюймовочка на ласточке может стоить до 20 000 рублей, а отдельные герои фильма «Цирк» — до 70 000 рублей и выше.

Монтажные игрушки

Стеклянные игрушки в свое время стоили дороже обычных. Чаще всего они делались не стеклодувами, а мастерами, которые могли из стеклянных трубочек собрать звезду, дирижабль и другие фигуры. Такие игрушки производились до самого распада СССР. Сейчас их можно продать за 500-1000 рублей.

Фото Пресс-служба музея «Клинское подворье»

Игрушки 40-х — ранних 50-х

Во время войны игрушки чаще бывали самодельными. Их делали из перегоревших лампочек, прессованной бумаги и других не очень нужных вещей. Стала актуальной военная тематика: солдатов, самолеты, парашютистов делали из отходов жести. В то же время продолжали штамповаться ватные игрушки, изображающие детей, играющих в снежки, на санках и так далее. Стоимость таких игрушек может составлять от 8000 до 30 000 тысяч, так как их сохранилось немного. Самая дорогая из проданных на сегодняшний день (персонаж народной сказки о Пузыре, Соломинке и Лапте) стоила 135 000 рублей.

После войны появилась тематика Победы: например, елочные шары с изображением салютов. Продолжали выпускаться картонные игрушки, но теперь их чаще продавали на цельных листах и предлагали сделать самостоятельно.

Игрушки середины 50-х — середины 60-х

В это время начали массово выпускаться стеклянные игрушки. Они были посвящены разным темам.

Урожай

У многих дома хранятся наборы овощей, фруктов и ягод. Самой популярной игрушкой была, конечно, кукуруза. Кроме нее выпускали огурцы, помидоры, перец, баклажаны, грецкие орехи, клубнику и так далее. Эти игрушки сейчас стоят недорого, около 300 рублей.

Космос

С 1958 года стала популярна космическая тема. Пластиковый искусственный спутник Земли, стеклянные космонавты и корабли тоже есть у многих. Этим игрушкам уже больше 50 лет, не все из них хорошо сохранились. В среднем цена таких украшений от 1000 до 3000 рублей. Космонавты на прищепках стоят дороже, чем игрушки на привычных подвесках.

Фото Dina Dankers/www.istockphoto.com

Сказки

В это же время вышли наборы игрушек «Чиполлино», «Сказки Пушкина», «Доктор Айболит». Такие наборы выпускались в разных сериях, поэтому некоторые фигурки стоят гораздо больше, чем остальные. Например, Балда может стоить до 40 000, а собака Держи-Хватай однажды была продана за 120 000 рублей. Игрушки, которые входили во все серии, продаются от 2500 рублей и выше.

Цена выпущенных чуть ранее игрушек «Гуси-лебеди» и «Конек-горбунок» может доходить до 70 000 рублей.

Дружба народов

Серия игрушек, изображающих народы СССР, мало у кого сохранилась полностью. Поэтому иногда коллекционеры ищут экспонаты, которых у них нет. Продать такие игрушки можно от 1000 до 15 000 рублей.

Игрушки 70-80-х

Игрушки этого периода сохранились во многих семьях. Домики, шишки, сосульки, снегири, часы, Деды Морозы и Снегурочки и другие украшения в среднем стоят около 500 рублей.

Фото Sergei Ramiltsev/www.istockphoto.com

Менее массовыми были игрушки, посвященные Олимпиаде-80 и юбилею Москвы. Они продавались наборами, но покупали их чаще поодиночке. Сейчас стоимость одной игрушки примерно 500 рублей, а набор может стоить до 10 000 рублей.

Игрушки ГДР

Эти игрушки не совсем советские, но в 70-е годы их массово завозили в СССР. Были популярны как целые коробки небольших шаров и других простых украшений, так и отдельные фигурки. Коробки с шарами сейчас могут стоить от 10 000 до 25 000 рублей.

Фото DariaZu/www.istockphoto.com

А такие игрушки, как жар-птица и медведь, стоят от 1000 до 5000 рублей, в зависимости от сохранности.