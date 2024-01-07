Самые необычные рождественские традиции в мире: Санта-серфинг, сожжение дьявола и другие

Рождество — время с особой атмосферой праздника. Причем у каждой страны свои уникальные ритуалы. Расскажем о восьми самых необычных рождественских традициях, которые точно могут удивить. Опытом делится путешественник-исследователь, специалист по экзотическим маршрутам, автор тревел-проекта Дмитрий Лукьянчук, посетивший 160 стран мира.

Греция: кресты и печенье

6 января, накануне Рождества, православные страны отмечают Крещение Господне, или праздник Богоявления (Епифанию). В Греции это государственный праздничный день. Здесь он еще называется «Праздник света».

После утренней службы митрополит устремляется в порт в сопровождении молодых мужчин, желающих получить благословение на следующий год. С берега он кидает в воду крест. Считается, что тот, кто первым доберется до затонувшего предмета, будет самым счастливым в наступившем году.

А хозяйки накануне праздника пекут специальное печенье и кладут его на крыши маленьких домиков, чтобы отвлечь внимание нечистой силы и не дать ей помешать приходу Рождества.

Каталония, Испания: Caga Tio

В Каталонии существует традиция Caga Tio, что переводится как «какающее полено». В начале декабря семьи украшают бревно и приносят его в дом, где они «кормят» его: кладут внутрь презенты. В канун Рождества дети бьют по полену палками, чтобы «выгнать» подарки и сладости, которые оно «съело».

Венгрия: свечи на могилах

В Венгрии, после полуночной службы в католических церквях, семьи отправляются на кладбище, чтобы украсить могилы своих близких свечами. Эта традиция — дань памяти ушедшим.

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Австралия: рождественский Санта-серфинг и День подарков

Встретить католическое Рождество можно в Австралии, где в это время разгар самого настоящего лета. Жители этой страны активно дарят друг другу презенты. А распаковывают их как сразу (25 декабря), так и на следующий день, который называется «День подарков».

Традиционное изображение Санта-Клауса здесь меняется: его часто изображают с доской для серфинга. В некоторых районах проводятся соревнования по этому виду спорта, где участники выступают в рождественских костюмах. Перед самым Рождеством все вокруг (водители, продавцы, банковские служащие, официанты и т.д.) наряжаются в колпаки и оленьи рога.

Венесуэла: в церковь на роликах

Само Рождество в стране отмечают 25 декабря, но гулянья начинаются за несколько недель до этой даты. В Венесуэле принято в канун праздника посещать церковь. И приезжать на службу принято не на машине, а на роликовых коньках.

Традиция настолько популярна, что многие улицы города огораживают специально для конькобежцев.

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Куба: проводы года

Католики Кубы также отмечают Рождество Христово 25 декабря. Для верующих церкви открыты даже ночью. А еще в этот день все начинают провожать последнюю неделю старого года и готовиться к встрече нового.

Одна из главных традиций торжества — праздничный ужин, который символизирует хорошее начало рождественской недели. А в некоторых кубинских городах проводятся красочные уличные парады и фестивали. Люди украшают себя гирляндами и цветами и участвуют в праздничных шествиях. Местные артисты также принимают участие в этих мероприятиях.

Кстати, кубинцы в целом известны страстью к музыке и танцам. Сальса и румба часто становятся частью рождественского праздника.

Япония: рождественская курочка KFC

Рождество в Японии — не религиозный, а скорее светский праздник, который получил широкое распространение. Многие японцы отмечают этот день, заказывая на ужин курицу из сети фастфуда KFC. Эта традиция закрепилась благодаря успешной маркетинговой кампании этого ресторана быстрого питания в 1974 году.

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Африка: православные артефакты и католические песнопения

Эфиопия — православная страна и отмечает Рождество 7 января. В этот день семьи собираются в церквях, чтобы участвовать в долгих религиозных службах. Многие верующие приносят домой из храмов освященные изображения святых и кресты. Перед праздником христиане соблюдают строгий пост, который заканчивается вечером 6 января. На рождественской трапезе 7 января подают традиционные эфиопские блюда, такие как инджера (особый вид лепешки) и доро вот (куриный суп).

В католических общинах Нигерии Рождество отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Люди собираются в храмах, чтобы отпраздновать рождение Иисуса Христа. Во время церковных служб и вне их нигерийцы исполняют традиционные музыкальные композиции и танцы.

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Гватемала: сожжение дьявола

Каждый год в стране в ночь на 7 декабря разводят костры, чтобы сжечь изображения дьявола, а также домашний хлам в знак очищения перед праздником. Пришедшая от конкистадоров в XVI веке традиция и по сей день дает возможность гватемальцам в буквальном смысле очистить свои дома и бросить в костры старую мебель и другие ненужные вещи.