5 причин, почему не стоит переезжать к морю

Многие люди мечтают переехать в теплые края поближе к морю. Но, несмотря на все привлекательные стороны жизни на побережье, существуют и недостатки, о которых стоит знать. Вместе с врачом Анной Синяевой и руководителем турагентства Викторией Братухиной рассмотрим пять причин, почему не стоит переезжать к морю.

Климатические условия

Многие люди мечтают о теплом климате и солнечных днях у моря. Однако осенне-зимнему периоду в этих прибрежных районах присущи частые изменения погоды, высокая влажность, сильные ветры и проливные дожди, которые могут помешать комфортной жизни. Более того, на побережьях часто случаются ураганы и наводнения.

Летом тоже есть свои сложности.

Кроме этого, при высокой температуре воздуха снижается количество кислорода. Это может усугублять течение сосудистой патологии и патологии дыхательной системы.

Экологические проблемы

Прибрежные районы южных морей часто страдают от загрязнения морской воды, пляжей и окружающей среды. Это может привести к проблемам со здоровьем.

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Также моря загрязнены нефтью, тяжелыми металлами, нефтепродуктами. А порой именно с их помощью здания снабжаются водой.

Сезонность

Особенность морских курортов в том, что жизнь в них кипит только в сезон. Когда количество туристов уменьшается, часть инфраструктуры перестает работать. Жизнь здесь может стать относительно некомфортной. Например, в несезон меняется ситуация на рынке труда.

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Туристический сезон

Жизнь у моря может быть затруднена в периоды высокого туристического спроса. Шум, толпы отдыхающих, большое количество машин — все это сильно влияет на качество жизни.

Высокие цены

На курортах цены на услуги и товары обычно очень высокие. Это связано со спросом со стороны туристов. Местным жителям со средней зарплатой в разгар сезона может быть очень непросто.