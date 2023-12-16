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Почему не стоит переезжать к морю на ПМЖ, минусы жизни у моря
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

3 мин.

5 причин, почему не стоит переезжать к морю

А. Архипенко , А. Синяева , В. Братухина
Закат на море
Фото primeimages/www.istockphoto.com
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Многие люди мечтают переехать в теплые края поближе к морю. Но, несмотря на все привлекательные стороны жизни на побережье, существуют и недостатки, о которых стоит знать. Вместе с врачом Анной Синяевой и руководителем турагентства Викторией Братухиной рассмотрим пять причин, почему не стоит переезжать к морю.

Климатические условия

Многие люди мечтают о теплом климате и солнечных днях у моря. Однако осенне-зимнему периоду в этих прибрежных районах присущи частые изменения погоды, высокая влажность, сильные ветры и проливные дожди, которые могут помешать комфортной жизни. Более того, на побережьях часто случаются ураганы и наводнения.

Летом тоже есть свои сложности.

Высокая температура воздуха приводит к скачкам артериального давления, повышает частоту сердечных сокращений.
Анна Синяева
Врач-терапевт

Кроме этого, при высокой температуре воздуха снижается количество кислорода. Это может усугублять течение сосудистой патологии и патологии дыхательной системы.

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Экологические проблемы

Прибрежные районы южных морей часто страдают от загрязнения морской воды, пляжей и окружающей среды. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Загрязнения приводит к росту числа инфекционных заболеваний: энтеровирусов, брюшного тифа, кишечной палочки.
Анна Синяева
Врач-терапевт
Мама с сыном на море
Фото sankai/www.istockphoto.com

Также моря загрязнены нефтью, тяжелыми металлами, нефтепродуктами. А порой именно с их помощью здания снабжаются водой.

Система водоочистки справляется не всегда. Поэтому если пить такую воду регулярно, есть риск развития аутоиммунных заболеваний и онкологии.
Анна Синяева
Врач-терапевт
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Сезонность

Особенность морских курортов в том, что жизнь в них кипит только в сезон. Когда количество туристов уменьшается, часть инфраструктуры перестает работать. Жизнь здесь может стать относительно некомфортной. Например, в несезон меняется ситуация на рынке труда.

К минусам жизни у моря можно отнести сложную ситуацию с работой и невысокую зарплату.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
Девушка на море
Фото lzf/www.istockphoto.com

Туристический сезон

Жизнь у моря может быть затруднена в периоды высокого туристического спроса. Шум, толпы отдыхающих, большое количество машин — все это сильно влияет на качество жизни.

Летом — большой наплыв туристов и отдыхающих, для местных — это очереди и пробки.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства

Высокие цены

На курортах цены на услуги и товары обычно очень высокие. Это связано со спросом со стороны туристов. Местным жителям со средней зарплатой в разгар сезона может быть очень непросто.

Когда отдыхающих много, цены становятся еще выше.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
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