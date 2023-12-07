Куда бюджетно полететь на море зимой

Если вы уже устали от зимы, а традиционным новогодним катаниям с горок и играм в снежки предпочитаете отдых на пляже, значит, самое время организовывать поездку куда-нибудь в теплые края. А чтобы она обошлась дешевле, бронировать билеты и отели стоит уже сейчас.

Вместе с экспертом подобрали пять стран, в которые можно попасть сравнительно недорого и без особых проблем с визами и перелетами.

Содержание статьи Скрыть Египет

Таиланд

Шри-Ланка

Индия

ОАЭ

Египет

Многие путешественники едут туда на зимние каникулы — и хотя в самой стране сезон считается холодным, после морозов центральной России в Египте просто замечательно. Днем вас ждет около +25 °C, вечером — приятная прохлада (но что-нибудь с длинным рукавом все-таки захватите). Рекомендуем выбирать отель в Шарм-эш-Шейхе: в Хургаде в январе с моря дуют ветра, и лежать на пляже не слишком комфортно, а вот бухта на Синайском полуострове защищена от непогоды, и температура воздуха и воды там на пару градусов выше. А подводные красоты Красного моря рекламировать не нужно: снорклинг и дайвинг в Египте просто отменные.

Как добраться: из Москвы в Шарм-эш-Шейх летают прямые рейсы, в пути проведете 6 часов 40 минут.

Правила въезда: главное, возьмите с собой действующий загранпаспорт, а визу поставят в аэропорту по прибытии. А если будете отдыхать только на Синайском полуострове и останетесь не больше чем на 14 дней, оплачивать визовый сбор не нужно.

Стоимость поездки: билеты в Шарм-эш-Шейх и обратно можно найти за 46 000 рублей. Отель обойдется примерно в 6000 рублей за сутки.

Фото Constantinis/www.istockphoto.com

Таиланд

Пхукет входит в топ наиболее популярных у россиян направлений — и, кстати, не только зимой. Ну еще бы: тут и пляжи, и много достопримечательностей, и потрясающая природа. И, конечно, вечное лето. Январь считается одним из самых комфортных месяцев в году: днем около +30 °C, духоты и дождей нет, а море теплейшее. Если хотите весело встретить сам Новый год, отправляйтесь на пляж Патонг, где собираются туристы — там для всех организуют представления с танцами, музыкой и фейерверками.

Как добраться: на Пхукет из Москвы летают прямые рейсы, дорога займет 9 часов 35 минут.

Правила въезда: с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года российские туристы могут находиться в Таиланде без визы до 90 дней. Потребуется только действующий загранпаспорт.

Стоимость поездки: цены на авиабилеты туда-обратно составляют около 60 000 рублей. При поиске гостиницы ориентируйтесь на сумму 6500 рублей за сутки.

Шри-Ланка

Этот остров становится все популярнее у российских туристов. Тут относительно недорого, замечательная погода, отличные отели и шикарные пляжи. Зимой тепло (около +30 °C) везде, но для комфортного отдыха выбирайте курорты на южной части острова — там как раз находятся популярные Хиккадува, Галле и Унаватуна, где можно и купаться, и рассматривать разноцветных рыбок в рифах, и серфить, и достопримечательности посещать. А вот на востоке волны непредсказуемы, к тому же часто идут дожди.

Как добраться: из России в Коломбо, самый большой город Шри-Ланки, летает довольно много рейсов, в том числе прямые (в пути 8 часов).

Правила въезда: российским туристам понадобятся загранпаспорт и виза, которую можно получить онлайн или поставить по прилете в аэропорту. Оставаться по ней на территории Шри-Ланки можно до 30 дней. Визовый сбор с ноября и до 31 марта 2024 года отменен.

Стоимость поездки: билеты в Коломбо и обратно можно найти за 63 000 рублей. Гостиница с хорошими оценками обойдется от 4000 рублей в сутки.

Фото Orbon Alija/www.istockphoto.com

Индия

В популярном у россиян Гоа в январе самый разгар сезона: настоящее лето посреди календарной зимы, со стабильными +30 °C, теплым морем и минимумом дождей. Путешественников в этом уголке Индии привлекает отличное сочетание цен на отдых и туристической инфраструктуры. В Гоа много кафе, пляжей и общественных пространств, и все это довольно бюджетно. А еще тут весело и шумно отмечают Новый год.

Как добраться: прямых рейсов из Москвы в Гоа нет, придется лететь с пересадками. В пути проведете минимум 11 часов.

Правила въезда: россиянам для путешествия нужно получить национальную визу — ее легко оформить в визовом центре или онлайн. И, конечно, понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Стоимость поездки: билеты из Москвы в Гоа и обратно можно найти за 67 000 рублей, а забронировать номер в отеле за 5000 рублей в сутки.

Фото Imgorthand/www.istockphoto.com

ОАЭ

Лучшим временем для поездки в Эмираты считается конец года, а вот январь в стране — один из самых холодных месяцев. Но не пугайтесь: это значит, что днем вас ждут стабильные +24 °С, и по улицам наконец-то можно спокойно гулять, а не перебегать от одного торгового центра к другому. Правда, вода прохладная (около +20 °С), но на пляжах все равно полно народу. Главное, не забывайте о защите от солнца: без высокого SPF обгореть можно очень сильно. И положите в чемодан что-нибудь с длинным рукавом, вечерами иногда хочется накинуть кофту или тонкую куртку.

Как добраться: из России в Дубай летают прямые рейсы, в пути проведете примерно 5 часов 30 минут.

Правила въезда: россиянам для поездки понадобится только действующий загранпаспорт. Без визы на территории ОАЭ можно находиться до 90 дней.

Стоимость поездки: в неделю зимних каникул стоимость билетов туда-обратно составляет в среднем 35 000 рублей. Отель можно забронировать за 9000 рублей в сутки.