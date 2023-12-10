5 привычек счастливого человека

Ощущение радости многих охватывает внезапно и лишь ненадолго. Хорошая новость в том, что можно выработать у себя привычку быть счастливым почти постоянно. Психолог Станислав Самбурский рассказал, что для этого нужно.

Вести здоровый образ жизни

Правильное питание, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон помогают дольше оставаться в форме. А когда не надо беспокоиться о здоровье, психоэмоциональное состояние остается стабильным.

Саморазвиваться

Саморазвитие не должно быть самоцелью. Нет необходимости получать второе высшее только потому, что оно есть у всех друзей и подруг. Как и нет нужды вообще заниматься чем-то, потому что это модно, престижно и «все так делают».

Но если полученная профессия и работа, место жительства и другие позиции перестают устраивать, никогда не поздно научиться чему-то новому. Например, поступить в аспирантуру или магистратуру, пройти профпереподготовку или повышение квалификации, освоить иностранный язык или язык программирования.

Выделять время на себя

Чтобы успевать заботиться о себе, важно грамотно выстроить баланс между работой и всем остальным. В идеале стоит попробовать отводить по восемь часов на работу, сон и личную жизнь, то есть развлечения, отдых, отношения, саморазвитие.

Трудоголикам может оказаться трудно вынырнуть из круговорота рабочих задач, не испытывая чувства вины. Но нужно учиться находить время на увлечения, прогулки, семью и друзей, не игнорировать проблемы со здоровьем. Это поможет избежать выгорания или даже депрессии.

Полезны любые занятия, которые приносят радость. Будь то творчество, путешествия, чтение, спорт, видеоигры или что-то еще.

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Не менее важно уделять время общению с близкими. Общение помогает укреплять эмоциональную связь, получать поддержку. А еще снижает тревожность и чувство одиночества. Если все время только работать, не участвовать в семейных праздниках, не разговаривать с родными и пропускать посиделки с друзьями, можно опоздать на всю жизнь.

А если вы родитель, то не стоит забывать общаться с детьми: им нужны счастливые воспоминания о детстве, а не картина вечно усталых мамы и папы.

Быть уверенным в себе

Уверенность в себе — это прежде всего свобода от чужого мнения. Счастливым людям не нужно получать одобрение от окружающих, чтобы чувствовать себя хорошо. Осуждение других тоже не выводит таких людей из душевного равновесия.

Уверенность в себе позволяет при необходимости отстаивать личные границы. Это умение позволяет сохранять спокойствие, не реагируя на бестактные и грубые замечания и не испытывая чувства вины за несоответствие чужим ожиданиям.

Уверенность в себе можно выработать самостоятельно с помощью медитативных и других практик либо обратиться к психологу.

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Позитивно мыслить

Очень полезно периодически вспоминать известную истину: «Не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней».

Необязательно стараться видеть в каждой проблеме возможность для роста и развития, достаточно ценить то, что есть, и не жаловаться на судьбу.