5 советов, как не поссориться с партнером за время новогодних праздников

Каникулы ждет каждый человек: можно больше спать, уделить время хобби, гулять. Но не всегда желаемое совпадает с действительным. Часто продолжительные выходные вместо отдыха приносят ссоры с близкими, многочисленные обиды, раздражения. Во время каникул многие уже снова хотят выйти на работу, чтобы избежать склок в семье.

На самом деле новогодние праздники — прекрасная возможность провести время с самыми близкими и любимыми. Для этого придется заранее продумать маршрут «счастливых выходных». Но это определенно того стоит.

Как не поссориться во время подготовки к новогодним праздникам

Определите, как бы вы хотели совместно провести время с близкими

Придумайте три активности для семьи или дружеской компании. Узнайте, как ваши близкие хотели бы провести время. Это может быть совместная поездка, игра, театр, выставка, выезд за город или в гости. Должно быть интересно и вам, и остальным — так будет меньше поводов для ссор. Но важно, чтобы эти активности не занимали все свободное время каникул.

Уделите время самому себе

Каникулы — это отличный способ побыть с собой, порефлексировать, подумать, уложить по полочкам мысли и чувства, помечтать и заняться тем, что интересно именно вам. Порой ссоры возникают из-за того, что человека терзают какие-то внутренние сомнения. Время, проведенное наедине с собой, поможет решить такие душевные конфликты. Отметьте в календаре дни для этого.

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Сконцентрируйтесь на хорошем

В этом поможет ностальгия. Можно посмотреть старый, но любимый фильм, позвонить давним знакомым, пройтись по давно знакомым местам.

Это важно, потому что в воспоминаниях очень много ресурсных состояний. Не обращая внимания на прошлое, люди часто закрывают себе доступ к этому запасу энергии.

Откройтесь новому

Подумайте, что вы хотите попробовать, где побывать, что увидеть. Это могут быть новые хобби, новые знакомства, новые места.

Новое — необходимый элемент, по которому человек сам для себя определяет, движется ли он по жизни или стоит на месте. Когда каждый день есть рутина, есть повторения, одни и те же задачи, то для чего-то необычного не остается сил и времени. Копится усталость, теряется интерес к жизни, появляется ощущение загнанной белки в колесе. Длительные выходные — отличный способ найти время для нового в жизни.

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Не проводите все выходные в тесном кругу

Настолько тесное общение может утомить любую пару. Расширяйте круг знакомств, уважайте занятия другого человека и умейте договариваться о совместном времени. И не бойтесь проводить время порознь — это может только укрепить вашу пару.