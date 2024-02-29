Масленица в 2024 году: история, традиции праздника и народные приметы

Масленица — это один из самых ярких и популярных праздников в русской культуре. Он отмечается в последнюю неделю перед Великим постом. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта.

История

Масленица — это праздник восточных славян, который пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства на Руси. Весной было принято проводить обряды, с помощью которых провожали зиму и встречали лето. Во время праздника устраивали народные гуляния, строили горки и снежные городки.

Главный символ праздника — блин. Изначально это блюдо предназначалось усопшим: его не ели, а клали на подоконник. Позже блины стали печь как символ солнца.

Масленица — это еще и название соломенного чучела в женской одежде. В начале праздника его «встречали»: катали на санях, развлекали, задабривали. А потом сжигали.

С приходом христианства праздник адаптировали под православные традиции. Так как Масленица отмечается в последнюю неделю перед Великим постом, гулянья с языческими обрядами были неуместны. Впрочем, некоторые традиции остались до сих пор.

Традиции масленичной недели по дням

Понедельник, 11 марта

Первый день называется «встреча» — это начало Узкой Масленицы. В этот день люди строят ледяные горки, снежные крепости, ходят в гости к друг другу на блины. Также в первый день Масленицы ставят соломенное чучело.

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Вторник, 12 марта

Второй день Масленицы — «заигрыши». В этот день проводятся различные уличные игры и соревнования. На второй день, как и в первый, принято ходить в гости к знакомым и родным. Раньше еще устраивали смотрины невестам.

Среда, 13 марта

Среда именуется «лакомки», в этот день зять приходит в гости к теще. В последний день Узкой Масленицы также устраивают праздничные застолья и едят блины.

Четверг, 14 марта

Четверг — «разгуляй» — начало Широкой Масленицы. Дела по дому откладываются. В этот день устраиваются масштабные гулянья: катания на санях, кулачные бои, турниры на ловкость и выносливость, песни, пляски и поедание блинов.

Пятница, 15 марта

«Тещины вечерки» — день, когда теща с подругами приходила к зятю на блины и угощения. Она приводила с собой приятельниц, чтобы похвастаться, какой у ее дочки хороший муж.

Суббота, 16 марта

Этот день называется «золовкины посиделки». Невестки приглашают в гости родственниц мужа и обязательно золовок. Девицы встречаются, чтобы пообщаться в тесном кругу и отведать угощенья. Золовкам полагается дарить небольшой подарок.

Воскресение, 17 марта

«Проводы Масленицы» — последний день праздника. В этот день сжигают чучело Масленицы. Раньше пепел рассеивали по полям, чтобы в будущем собрать отличный урожай. В православии последний день Масленицы совпадает с Прощеным воскресеньем.

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Приметы про блины

Одно из главных блюд Масленицы — блины. Считается, что это блюдо имеет особое значение, поэтому существует множество примет и поверий, связанных с ним: