Как сделать блины менее калорийными
Классические «бабушкины» блины хоть и вкусные, однако могут плачевно сказаться на фигуре. Особенно в Масленичную неделю, когда мы особо не ограничиваем себя в количестве и начинках. Поэтому любителям всегда оставаться в форме приходится искать более полезные альтернативы. Нутрициологи Алена Денисова, и Наталья Торорощенко рассказали, как изменить рецепт, чтобы снизить калорийность блинов. Теперь мы можем позволить себе чуть больше.
Кстати, мы уже делились несколькими рецептами ПП-блинов и рассказывали, сколько классических блинов можно съедать без вреда для фигуры.
Сколько калорий в блинах
Калорийность зависит не только от того, как приготовлены блины, но и того, с чем они съедены.
В среднем в 100 граммах блинов (это примерно 2-3 штуки) — около 230-250 ккал.
Чтобы определить энергетическую ценность одного блина, нужно учитывать его диаметр и толщину. Маленький блин будет весить примерно 30 г, большой — около 60 г. Поэтому калорийность одного блина составляет от 70 до 140 ккал.
Как снизить калорийность блинов
Необходимо изменить некоторые ингредиенты в составе теста или количество масла для жарки. Не рекомендуется отказываться от яиц. Яйцо, именно белок и желток, — во всех смыслах связующее звено для теста. Другие ингредиенты можно заменить.
Мука
В пшеничной муке высшего сорта нет клетчатки и многих полезных веществ. Вместо простой пшеничной муки можно взять цельнозерновую. Или выбрать альтернативу не из пшеницы: гречневую, кукурузную, овсяную, рисовую (она не содержит глютен).
Рисовую муку получают из белого и из коричневого риса. Мука из коричневого содержит больше клетчатки и подходит для диетического питания. Выпечка на такой муке получается нежной и воздушной.
В овсяной муке содержатся калий, магний, фосфор, а еще она является источником клетчатки и сложных углеводов.
Молоко
Его можно полностью исключить, заменив водой. Если вы не готовы к таким радикальным мерам, можно просто разбавить. Или взять молоко со сниженной жирностью.
Молоко с наименьшей жирностью или разбавленное водой поможет снизить количество насыщенных жиров. Их избыток грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
Сахар
Есть множество рецептов блинов без сахара. Но если вы привыкли класть в тесто сахар, подумайте о том, чтобы использовать вместо него сахарозаменители.
Сахар, как и пшеничная мука, — источник быстрых углеводов. Он повышает калорийность блинов. А если блины будут со сладкой начинкой, сахара в одной порции получится слишком много.
Разрешенные сахарозаменители: стевия, трегалоза, эритрит.
Масло
Сливочное и растительное масло увеличивает энергетическую ценность блинов, поэтому для приготовления желательно использовать антипригарную сковороду. На ней можно выпекать блины без масла — оно добавляется сразу в тесто. Другой вариант: слегка смазывать сковороду маслом, а не наливать его из бутылки.
Если использовать цельнозерновую муку, сахарозаменитель и воду вместо молока, калорийность блинов снизится до 90 ккал на 100 г.
Отлично, если блины будут с большим количеством крахмала. При обжарке он запечатывается и усваивается дольше, чем просто переработанная пшеничная мука. Калорийность таких блинов будет около 104,9 ккал на 100 г.
Что выбрать в качестве начинки
Как обычно, сладкоежки больше всех рискуют превысить норму калорий. Варенье, мед, сгущенное молоко, различные сиропы и шоколадная паста существенно увеличивают энергетическую ценность блина. Кроме того, простые углеводы моментально всасываются в кровь, повышают уровень сахара и заставляют нас есть больше.
В качестве начинки старайтесь выбирать творог, фрукты или ягоды, они добавят сладости блинам, но не навредят фигуре.
Блины с икрой, сметаной и сливочным маслом тоже калорийны.
Лучшая начинка для блинов — белковая. Хорошо подойдут слабосоленая рыба или нежирный творог 5% без дополнительных сахаров внутри. Еще для начинки сытных блинов можно использовать нежирное мясо, грибы и сыр.
Если учесть все или хотя бы парочку рекомендаций, Масленица станет намного полезнее для вашей фигуры.