Как сделать блины менее калорийными

Масленица может пройти без последствий для фигуры.

Классические «бабушкины» блины хоть и вкусные, однако могут плачевно сказаться на фигуре. Особенно в Масленичную неделю, когда мы особо не ограничиваем себя в количестве и начинках. Поэтому любителям всегда оставаться в форме приходится искать более полезные альтернативы. Нутрициологи Алена Денисова, и Наталья Торорощенко рассказали, как изменить рецепт, чтобы снизить калорийность блинов. Теперь мы можем позволить себе чуть больше.

Кстати, мы уже делились несколькими рецептами ПП-блинов и рассказывали, сколько классических блинов можно съедать без вреда для фигуры.

Сколько калорий в блинах

Калорийность зависит не только от того, как приготовлены блины, но и того, с чем они съедены.

В среднем в 100 граммах блинов (это примерно 2-3 штуки) — около 230-250 ккал.

Как снизить калорийность блинов

Необходимо изменить некоторые ингредиенты в составе теста или количество масла для жарки. Не рекомендуется отказываться от яиц. Яйцо, именно белок и желток, — во всех смыслах связующее звено для теста. Другие ингредиенты можно заменить.

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Мука

В пшеничной муке высшего сорта нет клетчатки и многих полезных веществ. Вместо простой пшеничной муки можно взять цельнозерновую. Или выбрать альтернативу не из пшеницы: гречневую, кукурузную, овсяную, рисовую (она не содержит глютен).

Молоко

Его можно полностью исключить, заменив водой. Если вы не готовы к таким радикальным мерам, можно просто разбавить. Или взять молоко со сниженной жирностью.

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Сахар

Есть множество рецептов блинов без сахара. Но если вы привыкли класть в тесто сахар, подумайте о том, чтобы использовать вместо него сахарозаменители.

Масло

Сливочное и растительное масло увеличивает энергетическую ценность блинов, поэтому для приготовления желательно использовать антипригарную сковороду. На ней можно выпекать блины без масла — оно добавляется сразу в тесто. Другой вариант: слегка смазывать сковороду маслом, а не наливать его из бутылки.

Отлично, если блины будут с большим количеством крахмала. При обжарке он запечатывается и усваивается дольше, чем просто переработанная пшеничная мука. Калорийность таких блинов будет около 104,9 ккал на 100 г.

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Что выбрать в качестве начинки

Как обычно, сладкоежки больше всех рискуют превысить норму калорий. Варенье, мед, сгущенное молоко, различные сиропы и шоколадная паста существенно увеличивают энергетическую ценность блина. Кроме того, простые углеводы моментально всасываются в кровь, повышают уровень сахара и заставляют нас есть больше.

Блины с икрой, сметаной и сливочным маслом тоже калорийны.

Лучшая начинка для блинов — белковая. Хорошо подойдут слабосоленая рыба или нежирный творог 5% без дополнительных сахаров внутри. Еще для начинки сытных блинов можно использовать нежирное мясо, грибы и сыр.

Если учесть все или хотя бы парочку рекомендаций, Масленица станет намного полезнее для вашей фигуры.