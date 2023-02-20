Куда сходить на Масленицу в Москве? 9 рекомендаций от экскурсовода

Традиционные масленичные гуляния — отличный повод познакомиться со столицей или узнать ее заново.

Масленица — праздник с широкой душой. В последние дни календарной зимы никто не останется без тепла и угощений. На протяжении нескольких дней можно без зазрения совести готовить блины и, если не есть их самому, то щедро угощать других.

Можно отправиться всей семьей или с друзьями на массовые гулянья. В столице есть места популярные и чуть менее «раскрученные», но везде найдется что-то особенное. Где встречать Масленицу, рассказала профессиональный аккредитованный экскурсовод Карина Силакова.

Фестиваль «Масленица-2023»

Адрес: вся столица.

Цена: бесплатно.

Основные гулянья на Масленицу в этом году в столице пройдут в формате фестиваля, который продлится до 26 февраля и развернется на 23 площадках. На каждой из них гостей ожидают ярмарочные ряды с традиционными (и не только) блюдами, разные развлечения и сожжение чучела.

Главная площадка расположилась в парке имени Горького. А еще можно заглянуть в Кузню счастья на Тверской площади или Мозаичную мастерскую и Блинный техникум на Пушкинской набережной. Если хотите насладиться вкусными и необычными блинами, здесь вы найдете блюда на любой вкус. Вряд ли, конечно, вам удастся попробовать все 50 видов блинов, но выбрать хотя бы парочку из всего многообразия стоит.

Фото istockphoto.com

Если вы человек творческий и ищущий новых ощущений и опыта, отправляйтесь в Мастерскую Солнца на площади Революции. Даже если вы совсем не художник, рисовать вас научат и попутно расскажут о символах и традициях Масленицы.

Музей музыки

Адрес: ул.Фадеева, 4.

Цена: от 800 рублей.

В этом году Масленица выпадает на 20-26 февраля. Но в Музее музыки уже с 16 числа предлагают посетить программу «Масленицу закликаем!». Во время путешествия по «масленичным» странам участникам предстоит отыскать главный праздничный символ.

Также в программе традиционные масленичные гулянья, распевка закличек, битва музыкальных инструментов и многое другое.

Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. Цена за билет — от 800 рублей.

Продлятся празднества до 25 февраля включительно.

Масленица на ВДНХ

Адрес: проспект Мира, 119.

Цена: участие в программе на катке — по билетам на каток.

Проводы зимы на главной выставке страны пройдут в выходные дни: 25 и 26 февраля. Если вы хотите поесть блинов и знатно повеселиться, как это делали в старину, традиционные масленичные гулянья, народные игры, фестивали, мастер-классы и спектакли на ВДНХ вас ждут.

Узнать о традициях празднования Масленицы можно в рамках экскурсии в музее «Слово». Здесь же, на ВДНХ, в выходные дни с 11:00 до 18:00 пройдет фестиваль подмосковного фермерства: насладиться можно будет не только блинами.

Фото istockphoto.com

Сожжение чучела масленицы на ВДНХ состоится на Городской ферме 26 февраля в 15:00.

Масленица в Измайлово

Адрес: Измайловское ш., 73ж.

Цена: от 200 рублей.

В Измайловском «Кремле» главные торжества намечены также на выходные дни с 13:00 до 19:30. Встретить Масленицу, поесть блинов, погрузиться в культуру предков в ремесленных мастерских, повеселиться, посмотреть эффектное фаер-шоу и, наконец, сжечь чучело — все это можно будет сделать здесь.

Стоимость билетов для взрослых — 300 рублей, а для детей, пенсионеров и инвалидов — 200 рублей.

Музей-усадьба «Кусково»

Адрес: ул. Юности, д. 2.

Цена: от 600 рублей.

На юго-востоке столицы в музее-усадьбе «Кусково» с 8 февраля до 5 марта пройдут гулянья «Кусковской Масленицы».

Тематическая программа состоит из двух частей. Первая проходит в рамках экскурсии по старинному дворцу, где гостям расскажут о празднествах XVIII века. Во вторую часть входят уличные масленичные забавы в сопровождении задорного фольклорного ансамбля.

Также гости могут принять участие в тематическом мастер-классе: сделать свечу, расписать тарелочку или изготовить куколку-Масленицу.

Фото Freepik/bearfotos

Крылатское

Адрес: улица Крылатская, д. 18.

Цена: бесплатно.

Бесплатно поесть блинов, посмотреть концертную программу, сделать фото с настоящей русской тройкой можно в семейном парке «Сказка» в Крылатском.

Музей имени Андрея Рублева

Адрес: Андроньевская пл., 10.

Цена: от 950 рублей.

В музее имени Андрея Рублева гостей ждут в определенные дни: 20, 24 и 26 февраля. Местная программа рассчитана на взрослых и детей от пяти лет.

В конференц-зале музея организованы спектакли: «Веселый балаганчик» и «Сказ о чуде молочном».

Для тех, кто не любит шума и суеты, есть возможность предаться творчеству и расписать древнерусским «волшебным орнаментом» деревянные доски. А после все желающие могут отправиться на экскурсию-квест «Вслед за золотой ниточкой» по постоянной экспозиции музея.

Цена за такое удовольствие — от 950 рублей.

Фото Freepik/mdjaff

Детский центр Музея Москвы

Адрес: Зубовский б-р, 2.

Цена: от 400 рублей.

В Детском центре Музея Москвы предусмотрена специальная программа для детей от 7 до 11 лет под названием «Масленица в древней столице». Посетить ее можно 25 и 26 февраля в 11:00 или в 13:30 не только детям, но и взрослым.

Гулянья на Масленицу здесь проводятся ежегодно. В программу включена музыкальная, игровая и познавательная часть.

Гости Музея Москвы узнают об истории Масленицы, традициях, обычаях в древние времена. Не обойдется без интерактивов, народных игр и хороводов.

Стоимость детского билета — 1600 рублей, взрослого — 400 рублей.

Бакшевская масленица

Цена: исполнить песню, частушку, танец, чтобы пропустили через главные ворота.

Пожалуй, самое загадочное масленичное мероприятие — Бакшевская масленица. Поскольку о месте ее проведения становится известно буквально за пару-тройку дней. Проводится она традиционно в лесу по всем масленичным традициям.

Чтобы стать участником и получить детали, достаточно зайти по ссылке.

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