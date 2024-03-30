Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
Католическая Пасха 2024: дата, кто празднует, чем отличается от православной
Хобби и развлечения

30 мар 09:00

4 мин.

Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной

Мария Маковей
Автор
Дети с мамой красят яйца на Пасху
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Пасха — это главное церковное торжество года. Христиане празднуют воскрешение Иисуса Христа, которое символизирует победу жизни над смертью.

Пасха в&nbsp;России: дата. Когда отмечают Пасху в 2024 году: дата и традиции христианского праздника

Почему Пасху отмечают в разные дни и какие есть особенности у католического праздника — читайте в материале «СЭ».

История праздника

Главный христианский праздник уходит корнями в Ветхий Завет (одна из книг Библии, рассказывающая о событиях до рождения Иисуса Христа) и связан с освобождением евреев из египетского рабства.

Бог направил к невольникам Моисея и его брата. Тот обратился к египетскому фараону с просьбой освободить еврейский народ. Правитель отказал Моисею, так как не верил в Бога, а поклонялся колдунам.

Чтобы доказать существование и могущество Господне, на египетский народ были посланы страшные страдания. Но фараон оставался непреклонен. Тогда Господь решил послать последнюю казнь на египтян: умертвить всех первенцев — от человека до скота. А евреи, чтобы избежать кары, должны были помазать косяки и перекладины дверей своих домов кровью агнца (ягненка), закланного в жертву Богу.

Распятие Иисуса Христа
Фото ImagineGolf/istockphoto.com

В тот страшный день ангел-губитель обошел каждый дом в Египте и забрал жизнь всех первенцев, но прошел мимо еврейских жилищ, чьи двери были помазаны кровью пасхального агнца. День тот был назван «Пасха» (от еврейского слова «песах»), что означает «миновать, пройти мимо».

Пасхальные яйца. Чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? 6 натуральных вариантов

В Новом Завете (книге, рассказывающей о событиях после рождения Спасителя) суть Пасхи — это вечная жизнь через веру в воскрешение Иисуса Христа, чья смерть символизировала искупление грехов всего человечества. Распятие сына Божьего случилось в канун еврейской Пасхи. Так исполнился пророческий смысл: Мессия, словно агнец, спас народ через пролитие крови.

Дата католической Пасхи

В России Пасху празднуют позже, чем на Западе. Это связано с тем, что даты Пасхи у католиков и православных определяются разными календарями. Русская православная церковь использует старый юлианский календарь, а католическая и протестантская — григорианский календарь.

В 2024 году католическая Пасха празднуется 31 марта, православные отмечают праздник 5 мая.

Чем отличается от православной

Первое отличие — Великий пост. У православных он считается одним из самых строгих и долгих постов. В течение 48 дней верующие молятся, воздерживаются от пищи животного происхождения и развлечений.

Католики держат пост 46 дней, при этом только три дня приходятся на строгий пост: Пепельная среда (начало поста), Страстная пятница и Великая суббота. В остальные дни они могут есть молочные продукты, рыбу и яйца. В период поста приверженцы католицизма могут ходить на танцы, петь, заниматься любимым хобби.

В 2024 году Великий пост у православных длится с 18 марта по 4 мая (48 дней). Католики соблюдают предпасхальный пост с 14 февраля по 30 марта (46 дней).

Пасхальный кролик и шоколадные яйца
Фото GMVozd/istockphoto.com

Еще одно отличие — украшение праздничного стола. У православных это сладкий кулич, политый белой глазурью, и крашеные куриные яйца. У католиков праздник ассоциируется в большей степени с шоколадными яйцами и пасхальным кроликом — символом плодородия и возрождения.

Традиции праздника

Большинство традиций и примет у католиков и православных совпадает. Главная общая традиция для двух конфессий — яйца. На столе католиков в день Пасхи можно встретить шоколадные фигурки и сладости в форме яиц, которыми угощают детей.

Особым символом у них также считается пасхальный кролик. В преддверии праздника улицы европейских городов украшаются изображениями этого зверька.

Дети играют в «Поиск яиц».
Фото SolStock/istockphoto.com

Еще вместо привычного православным «чоканья яйцами» на Западе играют в «поиск яиц» — родители прячут пластиковые яйца со сладостями, а дети их ищут и собирают в корзинку.

Католики тоже обращаются друг к другу с традиционным поздравлением: «Христос воскрес!», а в ответ слышат: «Воистину воскрес!» Однако у них не принято три раза целоваться в щеку и обниматься — у православных такая традиция называется христосованием.

Кроме того, в некоторых западных городах в этот день дают выходной, чтобы люди провели время в кругу семьи.

Развлечения
8
0
Новости холдинга
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
dasdsadada
Читайте далее
5 самых живописных водопадов России
Следующий материал
5 самых живописных водопадов России
Последние новости
15:30
Нейропсихолог рассказала, как помочь ребенку в стрессовой ситуации
30 мар 16:20
Туроператоры увеличили ассортимент летних групповых туров в Европу
29 мар 21:30
Психолог рассказала, к чему приводят отношения на расстоянии
28 мар 20:05
Психолог объяснила, что делать, если ребенок не хочет разговаривать
27 мар 17:10
Эксперт рассказала, как пользоваться Пушкинской картой
dasdsadada