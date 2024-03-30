5 самых живописных водопадов России

Чтобы увидеть впечатляющие водопады, необязательно отправляться на другой континент. В России их тоже очень много — в том числе самые крупные в Европе и даже во всей Евразии.

Вместе с организатором путешествий Антоном Барановым рассказываем о самых живописных водопадах страны.

Водопад Неожиданный (Горбатый)

Он находится в Приморском крае возле поселка Шкотово. В этом месте несколько водопадов, Неожиданный — самый большой из них. Его высота — около 15 метров. Неожиданный состоит из двух каскадов, его воды падают почти отвесно. Шум слышен издалека, а вид на водопад открывается внезапно для туристов. Именно поэтому он и назван Неожиданным.

Зимой водопад замерзает, образуя каскады застывшего льда. Отправиться к Неожиданному можно в течение всего года, но важно учитывать погодные условия. Весной течение воды максимально обильное и зрелищное, но добраться может быть трудновато из-за размытых дорог.

Фото Wikimedia/Dima st bk

Как добраться: самолетом или поездом до Владивостока, оттуда в Шкотово на внедорожнике в составе экскурсионной группы. Брать экскурсию стоит не только потому, что в тайге можно заблудиться, но и потому, что в окрестностях водятся медведи и тигры. Кстати, второй по значимости шкотовский водопад (находится в семи километрах от Неожиданного) называется Тигровый.

Тальниковый водопад

Он находится на плато Путорана в Красноярском крае. Здесь около 20 000 водопадов. Высота Тальникового — более 600 метров. Это самый высокий водопад не только на плато Путорана, но и в России и даже в Евразии. Его по праву называют Сибирской Ниагарой. Водопад находится за Полярным кругом, поэтому большую часть года скован льдом. Зато летом, когда тает лед и идут сезонные дожди, вид открывается невероятный.

Фото Serguei Fomine/Russian Look, Global Look Press

Как добраться: самолетом или поездом до Красноярска или Норильска, оттуда к водопадам в составе экскурсионной группы. К плато Путорана нет автомобильных дорог, поэтому приехать можно либо по воздуху (вертолетом), либо по воде (летом — на лодках, зимой — на снегоходах). Речные туры, как правило, многодневные, поэтому подходят подготовленным туристам, привыкшим ночевать в избушках и палатках.

Водопад Кивач

Это самый большой равнинный водопад России. В Европе он на втором месте после Рейнского. Находится Кивач в Республике Карелия. Высота водопада — около 10 метров, а ширина — 6-7 метров. Также вода движется вдоль скал с большой скоростью, поэтому зрелище получается впечатляющее.

Название Кивач не имеет ничего общего с киванием: оно происходит либо от финского kivi (камень), либо от карельского kiwas (снеговая гора).

Фото Georgiy Rozov/Russian Look, Global Look Press

Как добраться: самолетом или поездом до Петрозаводска, далее автобусом до заповедника «Кивач». Вход туда платный, но недорогой, а льготники и вовсе проходят бесплатно. Кивач — один из самых удобных для посещения водопадов, поскольку для туристов оборудованы смотровые площадки, спуски и зоны отдыха.

Медовые водопады

Каскад находится в Республике Карачаево-Черкесия. Всего водопадов пять: Медовый, Секретный, Змейка, Чертова Мельница и Жемчужный. У каждого из них свои особенности. Медовый — самый высокий (18 метров) в каскаде, Жемчужный — самый полноводный, Чертова Мельница — самый быстрый. Секретный водопад скрыт за скалой, а воды Змейки стекают извилисто.

Водопады находятся в ущелье, среди отвесных скал и лугов. Смотреть на них лучше всего весной, когда тает снег и начинается цветение деревьев и луговых трав. Но и в другие сезоны вид не менее прекрасен.

Фото Официальный сайт горнолыжного курорта Домбай

Как добраться: самолетом или поездом в Кисловодск. Оттуда самые стойкие и подготовленные туристы могут отправиться пешком до села Красный Курган. Путь длится 16 км, тропа оборудована указателями. Остальным доступны такси, общественные и туристические автобусы.

Учан-Су

Это самый высокий водопад на полуострове Крым. Он находится в горах, на высоте 390 метров. Высота самого водопада — около 100 метров. В переводе с турецкого название означает «летящая вода». Посещать водопад лучше весной, осенью и зимой, потому что в разгар лета он практически пересыхает. Кстати, с засухой связана легенда о появлении Учан-Су. Считается, что река — это заколдованная драконом девушка, которая хотела напоить чистой водой своих земляков, живущих у подножия гор. Когда же дракон преградил девушке-реке путь обрывом, она бросилась вниз.

Горный пейзаж и деревья делают этот и без того красивый водопад совершенно удивительным.

Фото Туристический портал Крыма

Как добраться: до Ялты самолетом или поездом, затем маршруткой или на машине. Автодорога ведет почти до самого водопада. Те, кто готов к горному пешему походу, могут дойти до смотровой площадки и посмотреть на Учан-Су сверху, от самого истока.