Чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? 6 натуральных вариантов
Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? Природные красители есть почти в каждом доме. С их помощью можно сделать праздничный стол красивым легко и экологично.
Конечно, можно использовать искусственные красители, потому что яйца мы красим всего раз в год. Но я рекомендую все же попробовать натуральные альтернативы. Кстати, от них всегда получается интересный эффект, несравнимый с магазинными наборами.
Шпинат
С помощью шпината яйца можно покрасить в нежно-зеленый цвет. Нужно обернуть яйца листьями шпината, закрепив их нитками.
Поставьте яйца вариться в течение 10-15 минут, а затем уберите листья и опустите яйца в холодную воду.
Каркаде
В зависимости от крепости чая яйца могут быть разных оттенков: от бордового до фиолетового. Варите яйца в заваренном каркаде в течение 10-15 минут. Оставьте остывать в той же воде.
Если перед покраской обвязать яйца ниткой, получится очень эффектный узор.
Морковь
Светло-желтые яйца получатся, если отварить натертую морковь около 30 минут, слить отвар, дать ему остыть и положить туда яйца на ночь.
Свекла
С помощью свеклы яйцам можно придать нежно-розовый цвет.
Для этого поставьте свеклу вариться, а через 15 минут положите в ту же кастрюлю яйца. Варите продукты вместе 10-15 минут и оставьте остывать в этой же воде.
Куркума
Куркума поможет получить ярко-желтый цвет. Для этого круто заварите ее кипятком, а затем в горячую воду опустите яйца. Варите их 5-10 минут в воде с куркумой. Оставьте остывать там же.
Луковая шелуха
Этот традиционный способ окрашивания яиц знаком многим. Луковая шелуха сделает яйца красно-коричневыми. Насыщенность цвета зависит от количества шелухи и времени выдержки. Сначала отварите шелуху не менее 30 минут, а затем дайте жидкости немного остыть. Процедите воду и положите в нее вареные яйца минимум на час.
Советы от нутрициолога
Вот еще несколько советов, которые помогут добиться нужного эффекта от окрашивания яиц натуральными ингредиентами.
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Перед окрашиванием тщательно помойте яйца губкой, чтобы удалить налет. Тогда краситель ляжет равномерно.
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За пару часов перед варкой достаньте яйца из холодильника. Так они не потрескаются. Также можно посолить воду.
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Если с натуральным красителем использовать уксус, цвет получится более насыщенным.
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После окраски натрите яйца растительным маслом для блеска.
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