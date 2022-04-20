Диетолог дала совет, как есть куличи без вреда для фигуры

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала, как правильно есть пасхальные угощения, чтобы не набрать лишних килограммов. По ее словам, самое важно сделать плавный переход с постной еды на обычную. Не стоит в первый же день есть много пищи.

«Организму мы никак не сообщим, что праздник и он после долгого поста должен выделять ферменты. Нужно есть понемногу. И желательно не все вместе. Разговляться мы будем в течение всего дня», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Врач рекомендует утром съесть яйцо, небольшой кусок кулича и немного пасхи. Далее в течение стоит употреблять постную еду. Важно помнить, что в день можно съедать не более трех яиц.

Чтобы творожная пасха была менее калорийной, стоит сделать ее из нежирного творога и заменить сливочное масло на сметану.