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Сегодня, 10:00

Диетолог дала совет, как есть куличи без вреда для фигуры

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Диетологи советуют не переедать на Пасху.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала, как правильно есть пасхальные угощения, чтобы не набрать лишних килограммов. По ее словам, самое важно сделать плавный переход с постной еды на обычную. Не стоит в первый же день есть много пищи.

«Организму мы никак не сообщим, что праздник и он после долгого поста должен выделять ферменты. Нужно есть понемногу. И желательно не все вместе. Разговляться мы будем в течение всего дня», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Врач рекомендует утром съесть яйцо, небольшой кусок кулича и немного пасхи. Далее в течение стоит употреблять постную еду. Важно помнить, что в день можно съедать не более трех яиц.

Чтобы творожная пасха была менее калорийной, стоит сделать ее из нежирного творога и заменить сливочное масло на сметану.

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Источник: https://vm.ru/news/961460-dietolog-solomatina-obuyasnila-kak-est-pashalnye-kulichi-bez-vreda-dlya-figury
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