Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 10:30

Что делать, чтобы реже убираться дома? 4 совета от руководителя клининговой компании

Ольга Стрельникова
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Средства для уборки стоят на столе.
Фото istockphoto.com
Маленькие хитрости, которые помогут сделать уборку легкой и надолго сохранить чистоту.

Верно говорят, что чисто там, где не сорят. Но даже те, кто регулярно убирается и тщательно следит за порядком, хотели бы сохранить его подольше.

Сейчас есть масса способов облегчить себе жизнь и сделать уборку комфортным и даже приятным занятием.

Простыми решениями бытовых проблем поделилась руководитель клининговой компании Кристина Полонская.

Наладьте систему хранения

Первое, чем стоит озаботиться в стремлении к порядку, — удобная и практичная система хранения. Даже в маленькой квартире или студии это позволит избежать нагромождения вещей, собирающих пыль.

«Если у вещей нет своих мест, они будут разбросаны по всему пространству, создавая видимость бардака. Как автомобиль нужно парковать по разметке, так же и каждую вещь нужно хранить в своей зоне».
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании

Кстати, о том, как правильно хранить зимнюю одежду мы рассказали в этой статье.

Избавьтесь от хлама

Избавьтесь от привычки хранить вещи до «лучших» времен. Речь не идет о расточительстве и том, чтобы все их выкинуть.

  • Игрушки подросшего ребенка можно отдать знакомым, которым они нужнее.

  • Сломанную технику с надеждой на «скорую» починку лучше отдать на переработку.

  • Одежду, которую вы уже вряд ли когда-либо наденете, отдайте знакомым, выставите на специальных платформах на продажу или отвезите в пункт приема вещей для нуждающихся.

Следите за опрятностью животных

Владельцам домашних животных следует вычесывать их минимум раз в неделю. Максимально тщательно ухаживать за шерстью придется в смену сезона, особенно в начале весны. Это позволит значительно меньше пылесосить.

Уборка в квартире с собакой.
istockphoto.com

Также важно соблюдать чистоту в аквариумах и клетках птиц и грызунов. Бонусом к чистоте — отсутствие лишних неприятных запахов.

Избавьтесь от пыли

Чтобы пыль меньше оседала на мебели, используйте полироль. Она может быть представлена в виде пасты, крема или спрея.
Обратите внимание на окна: часто сквозь них просачивается пыль. Происходит это из-за того, что быстро изнашиваются уплотнители, и теряется герметичность. Решить этот вопрос можно, если правильно отрегулировать стеклопакеты.

«Еще один важный совет: стирайте шторы и тюль не реже, чем раз в год. В них копится очень много пыли и болезнетворных бактерий. Кроме того, чистые шторы делают пространство визуально приятнее. Если шторы плотные, можно воспользоваться услугой химчистки без демонтажа».
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании

Робот-пылесос и увлажнитель воздуха не заменят влажной и тщательной уборки, но значительно помогут хозяйке. Последний особенно полезен для аллергиков и астматиков — дышится с ним гораздо легче.

Пылесос. Как часто нужно пылесосить в квартире?

При мытье полов добавьте в воду немного моющего средства. Это поможет не только лучше отмыть пятна, но и создаст легкий защитный слой. А пара капель ароматического масла наполнит дом еще и приятным ароматом.

Аромат. Что cделать, чтобы дома вкусно пахло? 5 советов от экспертов

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

1
0
Читайте также
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как часто нужно сдавать в химчистку верхнюю одежду?

История Дня смеха: происхождение, традиции и обычаи в разных странах мира
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости