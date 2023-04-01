Что делать, чтобы реже убираться дома? 4 совета от руководителя клининговой компании

Маленькие хитрости, которые помогут сделать уборку легкой и надолго сохранить чистоту.

Верно говорят, что чисто там, где не сорят. Но даже те, кто регулярно убирается и тщательно следит за порядком, хотели бы сохранить его подольше.

Сейчас есть масса способов облегчить себе жизнь и сделать уборку комфортным и даже приятным занятием.

Простыми решениями бытовых проблем поделилась руководитель клининговой компании Кристина Полонская.

Наладьте систему хранения

Первое, чем стоит озаботиться в стремлении к порядку, — удобная и практичная система хранения. Даже в маленькой квартире или студии это позволит избежать нагромождения вещей, собирающих пыль.

Избавьтесь от хлама

Избавьтесь от привычки хранить вещи до «лучших» времен. Речь не идет о расточительстве и том, чтобы все их выкинуть.

Игрушки подросшего ребенка можно отдать знакомым, которым они нужнее.

Сломанную технику с надеждой на «скорую» починку лучше отдать на переработку.

Одежду, которую вы уже вряд ли когда-либо наденете, отдайте знакомым, выставите на специальных платформах на продажу или отвезите в пункт приема вещей для нуждающихся.

Следите за опрятностью животных

Владельцам домашних животных следует вычесывать их минимум раз в неделю. Максимально тщательно ухаживать за шерстью придется в смену сезона, особенно в начале весны. Это позволит значительно меньше пылесосить.

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Также важно соблюдать чистоту в аквариумах и клетках птиц и грызунов. Бонусом к чистоте — отсутствие лишних неприятных запахов.

Избавьтесь от пыли

Чтобы пыль меньше оседала на мебели, используйте полироль. Она может быть представлена в виде пасты, крема или спрея.

Обратите внимание на окна: часто сквозь них просачивается пыль. Происходит это из-за того, что быстро изнашиваются уплотнители, и теряется герметичность. Решить этот вопрос можно, если правильно отрегулировать стеклопакеты.

Робот-пылесос и увлажнитель воздуха не заменят влажной и тщательной уборки, но значительно помогут хозяйке. Последний особенно полезен для аллергиков и астматиков — дышится с ним гораздо легче.

При мытье полов добавьте в воду немного моющего средства. Это поможет не только лучше отмыть пятна, но и создаст легкий защитный слой. А пара капель ароматического масла наполнит дом еще и приятным ароматом.