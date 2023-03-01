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Сегодня, 12:35

Специалисты рассказали, как часто нужно вытирать пыль дома

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/prostooleh

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова в беседе с «СЭ» поделилась рекомендацией проводить влажную уборку дома ежедневно с обычной водой и раз в неделю с любимыми моющими средствами. «Ежедневно мыть дезинфицирующими средствами не рекомендуется — это ослабляет защитные функции организма. Иммунную систему, как и мышцы, нужно тренировать. В качестве «тренера» выступают вирусы и бактерии, разумеется, в разумных количествах — ежедневно сталкиваясь с ними, иммунная защита крепчает», — пояснила специалист. По ее словам, в домашней пыли содержатся клещи, которые могут вызывать аллергические реакции с различными проявлениями: ринит (когда из носа бежит «вода»), чихание, слезотечение, зуд и ощущение песка в глазах, пятнистые высыпания на коже, возникающие при контакте пыли с кожей, и даже приступы бронхиальной астмы (удушье, приступообразный кашель, чувство нехватки воздуха).

Руководитель клининговой компании Кристина Полонская специально для «СЭ» рассказала, что делать уборку пыли нужно, начиная с высоких поверхностей, протирая их и постепенно продвигаясь вниз. «Это позволит избежать оседания пыли на уже протертые участки», — пояснила эксперт. Особенное внимание следует уделить коврам и мягкой мебели. «Частицы, забившиеся в ворс, снова поднимаются в воздух. Поэтому важно тщательно пылесосить их или вытряхивать хотя бы раз в неделю», — предупредила клинер.

Чтобы уменьшить количество пыли, Кристина Полонская порекомендовала использовать тряпочку из шерсти — она отлично притягивает к себе мельчайшие частички. Для обработки мебели подойдет полироль в виде пасты, крема или спрея. «Используя полироль, вы удивитесь, на сколько меньше пыль станет оседать на поверхности», — заявила эксперт. Для обработки бытовой техники и электроприборов, следует использовать антистатики — с их помощью можно удалить довольно внушительный слой пыли, а также убрать следы пальцев и других загрязнений. Уделите внимание труднодоступным углам и полу под кроватью. «Современные насадки для пылесоса и швабры с гибкой ручкой помогут с легкостью это сделать. Помните, перед влажной уборкой обязательно нужно делать сухую», — резюмировала Кристина Полонская.

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