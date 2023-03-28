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Как правильно упаковать зимнюю одежду, чтобы ее не испортить. 10 полезных советов

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
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Фото Istockphoto/Damian Lugowski

Межсезонье — важный период для всех, кто следит за своим гардеробом и старается сохранить вещи в лучшем виде на несколько лет вперед. Мы собрали несколько правил хранения одежды, которые помогут следующей зимой выглядеть безупречно.

Как подготовить вещи к хранению

Прежде всего одежду нужно подготовить к хранению. Какие бы хорошие условия вы ни обеспечили, грязные и неподготовленные вещи не порадуют вас, когда придет их пора. Вот несколько советов, с помощью которых можно привести одежду в порядок, прежде чем отправлять ее на дальние полки шкафа:

  1. Проверьте вещи на наличие неисправностей: порванное нужно подшить, сломанное — починить. Это не только сэкономит вам время и силы перед следующим сезоном, но и позволит сохранить правильную форму вещей.
  2. Химчистку и стирку тоже не стоит откладывать. Все загрязнения со временем въедаются в материал, и избавиться от них становится сложнее, а иногда и вовсе невозможно.
  3. Обработайте вещи специальными средствами от насекомых. Даже если вы никогда не замечали подобных гостей, лучше перестраховаться.
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  1. Все изделия, которые предполагают сохранение формы, обязательно обеспечьте необходимым каркасом: для обуви и сумок используйте бумажные наполнители, для верхней одежды — вешалки со специальными объемными плечиками.

  2. Перед тем как отправлять одежду на хранение, убедитесь, что вещь высохла. Обеспечить это нужно за счет хорошо проветриваемого пространства, а не при помощи искусственных нагревателей. Батареи, змеевики и обогреватели могут превратить даже небольшую влагу в ржавое пятно.

Как правильно упаковать вещи

Теперь, когда вещи готовы к хранению, нужно обеспечить им комфортные условия:

  1. Пуховики лучше хранить в вакуумных пакетах — это защитит их от пыли и влаги и значительно уменьшит объем в шкафу. Важно то, что в вакуум следует помещать вещь, которая не боится быть помятой. Такой метод хранения не подойдет для изделий из натурального меха, они должны «дышать».

  2. Остальные изделия можно хранить в тонких чехлах для одежды или портпледах. Перед тем как поместить туда вещь, обязательно протрите ее от пыли и загрязнений.

    Istockphoto/Kostikova
  3. Обувь удобно хранить в коробках, оборачивая каждый ботинок в бумагу. Это позволит перестраховаться, если там осталась влага. Пары, оставшиеся без коробок, можно хранить в чехлах. Сейчас на маркетплейсах есть большой выбор таких чехлов за небольшой бюджет. Выгоднее всего модели из спанбонда (тонкий нетканый материал): они пригодятся и в путешествии.

  4. В каждую коробку или чехол лучше положить пакетик специального влагопоглотителя. Его можно купить на маркетплейсе или в обувном магазине.

  5. Вещи в чехлах и коробках все равно следует хранить в темном и прохладном месте. Если такого нет, можно раз в несколько месяцев вытаскивать одежду и обувь для проветривания.

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Из года в год тепло наступает в разное время, но готовиться к теплому сезону можно постепенно, уже с наступлением календарной весны. Это позволит наслаждаться уходом за вещами без стресса и полку за полкой освобождать место в шкафу для весенне-летнего гардероба.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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