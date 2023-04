История Дня смеха: происхождение, традиции и обычаи в разных странах мира

Рассказываем, почему во Франции на спину приклеивают рыбу.

В большинстве стран обычаи этого праздника сводятся к тому, чтобы веселиться, по-доброму шутить и обманывать друг друга. Иногда шутки удаются, порой оборачиваются курьезными и не очень ситуациями. Ведь чувство юмора — понятие очень индивидуальное.

День смеха еще называют:

Днем дураков (April Fools' Day или All Fool's Day) в англоязычных странах;

Днем кукушки (April Gowk Day) и Днем хвоста (Taily Day) в Шотландии;

«Первоапрельской рыбкой» (Poisson d'Avril) во Франции и (Pesce d'aprile) в Италии;

Холи — праздник весны и красок — в Индии (отмечают в начале весны, дата уникальна каждый год).

Происхождение Дня смеха

О происхождении праздника споры ведутся до сих пор. Одна из версий приурочена к периоду празднования дня весеннего равноденствия и начала года. Главной «шуткой» в это время вполне могли быть весенние капризы природы, поэтому люди задабривали ее бурными гуляниями.

Другая версия связана с Древним Римом. Похожий праздник там отмечали в середине февраля и связывали с неким божеством, даймоном, покровительствующим Смеху. Звали его Гелос, и он был спутником праздничного Диониса, о чем упоминает Апулей в «Золотом осле», описывая фессалийский праздник (2 век нашей эры).

В Исландских сагах упоминается, что обычай обманывать 1 апреля ввели ни кто-нибудь, а сами боги в память о дочери великана Тиасса Скадее.

Также День смеха связывают с переходом на Григорианский календарь. В средние века Новый год отмечался в конце марта, и празднества длились вплоть до 1 апреля. Даже после переноса начала года на 1 января, люди продолжали праздновать 1 апреля. Тех, кто в этот день по-прежнему веселился и преподносил друг другу подарки, стали называть апрельскими дураками (April's Fools).

Freepik/Drazen Zigic

Празднования 1 апреля в России

На Руси времен язычества 1 апреля отмечали пробуждение Домового, который по поверьям впадал зимой в спячку, как многие лесные звери и духи. Люди шутили, смеялись, наряжались в странные, несуразные одежды и радовались встрече Домового. Шумное веселье должно было разбудить хранителя дома и принести счастье.

В России День смеха закрепился благодаря Петру I, который любил все делать на европейский манер. Люди наряжались в костюмы шутов и животных, веселились, разыгрывали друг друга, город превращался в один большой балаган. Именно 1 апреля труппа немецких артистов, зазывавшая всех на «неслыханное представление», решила пошутить над горожанами, которые пришли на спектакль. Вместо него они лицезрели на сцене плакат с надписью: «Первое апреля». Петр I, оказавшийся среди зрителей, не рассердился, шутку понял и лишь произнес: «Вольность комедиантов!» К тому моменту артисты вместе с вырученными за билеты деньгами уже уехали из города.

Чувством юмора отличалась и Екатерина I. С рассветом 1 апреля 1725 года горожан разбудил набат, обычно оповещавший о пожаре. Полуодетые петербуржцы, схватив все самое ценное, выбежали на улицу, но никакого пожара не обнаружили. Тревога оказалась первоапрельским розыгрышем от императрицы.

Из более современных случаев, известен розыгрыш от газеты «Известия» 1 апреля 1988 года. В издании сообщили о переходе Диего Марадоны в московский «Спартак» за шесть миллионов долларов. Новость вызвала ажиотаж, но на следующий день в газете вышло сообщение о том, что это был розыгрыш. Советские любители футбола шутку не оценили. Новость даже подхватили в Assoсiated Press.

Freepik/lookstudio

Традиции и обычаи Дня смеха в разных странах мира

Главное, что объединяет все страны 1 апреля — желание создавать друг другу настроение. Но то, как они это делают, может отличаться в зависимости от традиций, темперамента и образа жизни.

Франция

Во Франции День смеха зародился в 1564 году с принятием королем Карлом IX календарной реформы и заменой юлианского календаря на григорианский. Над теми, кто по-прежнему придерживался празднования 1 апреля, как начала года, подшучивали и дарили им странные подарки: в коробке могла ожидать лягушка или старый, дырявый башмак.

Как говорилось вначале, день смеха во Франции называют Первоапрельской рыбкой. По одной из версий, солнце 1 апреля находилось в созвездии Рыб, поэтому были и шутки с ними связанные. Другое объяснение связано с периодом Великого поста, и тут рыбка выступает уже как религиозный символ христианской веры. Одна из распространенных шуток — незаметно прикрепить товарищу на спину бумажную рыбку. На подобный сюрприз никто не обижается, как впрочем и на другие шутки.

Великобритания

День смеха с переходом на новый календарь стали праздновать также англичане. Но шутить и разыгрывать в этот день там принято только до обеда — если не соблюдать это правило, можно лишиться удачи.

Тех, над кем в этот день подшутили, называют «апрельскими дураками» или «апрельскими шутами» (April's Fool). Однажды одураченными оказались практически все англичане, благодаря репортажу на телеканале BBC о сборе урожая макарон на полях в Швейцарии в 1957 году.

Freepik/artursafronovvvv

Испания

В Испании праздник, напоминающий День смеха, отмечают 28 декабря. 1 апреля отмечают там немногие.

С датой 28 декабря у испанцев связан день младенцев, невинно убиенных царем Иродом. Сочетание довольно странное, но именно в этот день жители Испании подшучивают и разыгрывают друг друга. Есть легенда, которая отчасти может все объяснить: когда на пути девы Марии с младенцем на руках, укутанным в одеяльце, встретились посланники царя Ирода, она не могла уже никуда его спрятать и стала молиться. Развернув сверток, стражи увидели в нем цветы. Дева Мария одурачила посланников царя и спасла младенца Иисуса. Отсюда и символ этого дня — маленький бумажный человечек. Так же, как во Франции всем вокруг цепляют на спину рыбок, в Испании прикрепляют бумажного человечка. Одураченных зовут inocente, что означает «невинное дитя».

Главная испанская «шутка», о которой нужно помнить — не давайте деньги в долг 28 декабря. Скорее всего, вам их не вернут, такова уж традиция.

Из по-настоящему оригинального и веселого — это мучные баталии. Иногда они случаются прямо на улице, но, в основном места оговариваются заранее и приходят туда уже подготовленными, в одежде, которую не жалко замарать.

Италия

Первое апреля в Италии, как и во Франции, именуют «Первоапрельской рыбкой» (Pesce d'aprile). Здесь также принято незаметно прикреплять друг другу симпатичных бумажных рыбок. С этой целью их даже специально рисуют, вырезают, украшают.

Насчет рыбки тут есть еще одно объяснение. Якобы один человек когда-то, чтобы подшутить над рыбаками, «запустил» в воду копченой сельди со словами: «Вот вам рыбка на первое апреля!». И традиция разыгрывать друг друга в этот день прижилась.

США

В Америке День смеха еще называют Днем дурака (April Fools' Day или All Fool's Day). Традиция пошла, разумеется, от все тех же англичан, французов и шотландцев. Теперь каждый год американцы составляют список самых глупых людей страны и оглашают его в качестве шутки в СМИ.

Freepik/artursafronovvvv

Мероприятия ко Дню Смеха

Несмотря на то, что День смеха не считается официальным праздником, нередко к этой дате приурочивают различные фестивали КВН.

Также уже созрела целая классификация первоапрельских розыгрышей мирового масштаба. Называется она: «100 первоапрельских шуток всех времен» или The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time). В этот список входят фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и многие другие.

В этот день принято шутить над близкими, делать розыгрыши, отправлять юмористические открытки и сообщения. Можно устроить небольшую вечеринку в узком кругу. День смеха — праздник для души и возможность создать хорошее настроение себе и окружающим. Главное, чтобы шутки не были злыми и обидными.