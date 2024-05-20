Какие штрафы могут ждать дачников в 2024 году

Стартовал дачный сезон. «РБК» рассказал о правилах, которые необходимо знать собственникам и арендаторам дач, чтобы не получить штрафы в 2024 году.

Штрафы за разжигание огня на участке

За нарушение правил разведения костра дачникам могут выписать штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. Если в регионе введен особый противопожарный режим, размер взыскания увеличится до 20 000 рублей.

При этом разводить огонь в мангале для приготовления еды разрешается не ближе 5 метров от дома, а разжигать костер — на расстоянии не ближе 50 м от здания, 30 м — от лиственных деревьев, 100 м — от хвойных деревьев.

Такие же правила распространяются на порядок сжигания мусора.

Штрафы за сорняки на участке

За траву выше забора выпишут штраф 300-500 рублей. Но если на даче растет борщевик, наказание будет куда строже — от 2000 до 5000 рублей.

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«В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, владельцев дач могут оштрафовать за заросли таких растений, как мята полевая, одуванчик лекарственный, подсолнечник сорно-полевой, овес пустой, заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская», — пишет издание.

Штрафы за мусор на участке

Дачники по закону должны собирать отходы и утилизировать их. Складывать, закапывать, разбрасывать вокруг дачи мусор запрещено. Наказать могут за строительные отходы и битые бутылки.

Размер санкций за мусор на участке составляет от 2000 до 3000 рублей, а при повторном нарушении штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.