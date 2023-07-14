Как правильно и красиво сервировать стол

Красиво сервированный стол создает особую атмосферу как для романтического ужина, так и для семейных встреч. Но не всегда нужен особый повод, чтобы изысканно оформить стол. Рассказываем, как это сделать просто и быстро.

Основные принципы сервировки стола

Сервировка стола может определяться множеством фактором, начиная от количества гостей, повода и времени трапезы, заканчивая национальными или культурными традициями и фантазией хозяйки. Есть общие правила, которые можно отнести к нормам этикета, они преимущественно обеспечивают комфорт, практичность и безопасность.

То, что касается эстетики в оформлении стола, может быть обусловлено полностью вашей фантазией и предпочтениями. Даже если вы предпочитаете минимализм, это не означает, что нужно отказаться от сервировки, — можно сделать ее в соответствии с вашим вкусом.

Главное — помнить, что все приборы и посуда должны быть заранее подготовлены: вымыты и просушены полотенцем.

Правила расстановки столовых приборов

Располагая столовые приборы, следует помнить, что их кладут на расстоянии примерно сантиметра от тарелки и друг от друга: справа — нож (лезвием к тарелке), ложка, слева — вилка (зубьями вверх). Если в меню больше трех блюд, приборы выносят по мере их подачи. Самые крайние приборы предназначены для блюд, которые подают первыми, далее — по мере подачи.

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Расположение тарелок

Сначала расставляют подстановочные тарелки на одинаковом расстоянии друг от друга, отступив от края стола 2-5 см. На них ставят тарелки для основных блюд, сверху — закусочные. Тарелка для супа тоже ставится на подставку, а не на стол.

Идеальное размещение стаканов и бокалов

Стакан для воды ставят слева, бокал для вина — справа, в одну линию. Если напитков предполагается больше, позволительно поставить их в два ряда.

Расстановка блюд

Расстановка блюд зависит от времени их подачи. Согласно этикету:

сначала идут холодные закуски, затем горячие;

далее первое (суп);

потом вторые горячие блюда (рыбные, мясные);

завершают трапезу десерт и фрукты.

Использование салфеток

Салфетки из ткани можно красиво уложить на тарелку. Бумажные — кладут справа под край тарелки или устанавливают на столе в салфетнице.

Полотенце и скатерть: выбор и дизайн

Чистая, идеально выглаженная скатерть — основа сервировки. Самый простой вариант — классический кипенно-белый. Но цвет и фактура могут зависеть от общего декора.

В классическом варианте скатерть должна свисать с поверхности стола примерно на 15-20 см со всех сторон, если ниже — то не касаясь сиденья стула. Исключением могут быть вечерние торжественные варианты.

Фото istockphoto.com/gpointstudio

Вместо скатерти можно использовать салфетки, предпочтительнее из натуральных тканей. Их расстилают отдельно под каждую тарелку.

Подносы, подставки и другие аксессуары для сервировки

Вместо салфеток, о которых говорилось ранее, можно использовать подтарельники или буфетные тарелки, на них располагаются тарелка и приборы. Подтарельник должен быть плоским и соответствовать форме посуды, но может контрастировать по цвету.

Гости рассаживаются в соответствии с сервировкой стола, напротив тарелок.

Подносы служат для подачи блюд. Их не ставят на стол, если только это не задумка декоратора (иногда на них расставляют свечи, цветы и прочий декор). Сверху подноса при подаче блюд всегда должна лежать салфетка (предотвращает скольжение). Блюда и напитки подаются с правой стороны от гостя правой рукой, при этом произносится название подаваемого блюда.

Детали, которые придадут уникальность и индивидуальность вашему столу

Сервировка больше относится к правилам этикета и обеспечивает, как уже говорилось, безопасность и удобство. Придать столу индивидуальность и создать атмосферу поможет декор.

Декоративные элементы

В качестве декоративных элементов используются абсолютно разные вещи (зеркала, камни, изделия из джута, коряги, декор из бумаги и прочее), но классический вариант — цветы и свечи. При этом свечи необязательно зажигать, например, если застолье проходит в дневное время. Их количество зависит от размера стола: чем больше поверхность, тем больше свечей. Для ужина на двоих за небольшим метровым столом будет достаточно пары свечей. Если свечи стоят в канделябре, важно, чтобы он не перекрывал обзор гостям.

Фото istockphoto.com/ruslanshramko

То же касается и цветочных композиций. Цветы можно расположить в центре, на краю стола (если там никто не сидит) или вдоль всей длины (если стол длинный, а гостей много).

Использование местной культуры и традиций

Иногда на сервировку могут влиять традиции и культура. К примеру, в некоторых восточных странах принято есть руками отдельные блюда, в других — палочками. Что касается последних, в Японии для них подают специальные подставки. Также перед трапезой там подают теплые полотенца для рук.

Если сервировка стола происходит для завтрака, то, например, во многих европейских странах может присутствовать такой атрибут, как подставка под яйцо или пашотница, она же кодлер (для яйца без скорлупы).

Идеи для индивидуального стиля

Не бойтесь проявить оригинальность в декорировании стола. Используйте готовые композиции и создавайте их сами. Для вечернего изысканного застолья подойдут свечи, хрустальные подставки под них и канделябры, крупные кристаллы, зеркала в качестве подставок под декор. При этом скатерти могут быть из бархата или пайеток.

Фото istockphoto.com/Vadym Pastukh

Если трапеза проходит на открытом воздухе, уместно будет использовать натуральный декор, например, сухоцветы, а скатерть и салфетки выбрать льняные, подставки — из джута, вазочки для цветов и даже посуду — из керамики. И так далее. Все зависит только от вашей фантазии.

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