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Сегодня, 16:00

3 рецепта оригинальных блюд из клубники

Бенита Стрельченко
Шеф-повар
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Брускетты с клубникой
Фото Istockphoto/Irina Kostina

Клубника — вкусный и полезный фрукт, а также источник витаминов С, К и клетчатки. Кроме того, ягода славится сладким и освежающим вкусом, поэтому органично дополнит летние угощения.

Рецептами необычных и полезных блюд из клубники поделилась шеф-повар Бенита Стрельченко.

Быстрый торт из овсянки с клубникой

Ингредиенты:

для коржа:

  • овсяные хлопья мелкого помола без глютена — 1,5 ст.;

  • микс из любимых орехов и семечек — 1 ст.;

  • масло гхи или кокосовое масло — 1/3 ст.;

  • жидкий мед или кленовый сироп — 1/4 ст.;

  • экстракт ванили (по желанию) — несколько капель;

  • соль — щепотка;


для верхнего слоя:

  • кокосовый йогурт — 2 ст.;

  • клубника — по вкусу;

  • жидкий мед или кленовый сироп — по вкусу;

  • сок лимона — 1 ст. л.

Торт из овсянки с клубникой
Фото Istockphoto/alvarez

Способ приготовления:

  1. Хлопья измельчите вместе с орехами и семенами в крошку.

  2. Добавьте растопленное масло гхи или кокосовое масло.

  3. Введите мед или кленовый сироп, всыпьте соль и соедините все в однородную массу.

  4. Распределите смесь для коржа по форме, выстланной пергаментом. Толщина заготовки должна быть 1,5-2 см.

  5. Выпекайте корж при 180 градусах в течение 15 минут до золотистого цвета.

  6. Достаньте основу из духовки и остудите.

  7. В чистой миске соедините кокосовый йогурт, экстракт ванили, сок лимона и подсластитель по вкусу.

  8. Распределите полученный крем по остывшему коржу.

  9. Украсьте торт клубникой и подавайте.

Десерт из ягодного желе и пудинга с чиа

Ингредиенты:

  • клубника — 600 г;

  • растительное молоко — 200 мл;

  • семена чиа — 2 ст. л.;

  • агар-агар — 3 ч. л.;

  • жидкий мед (по желанию) — по вкусу;

  • экстракт ванили (по желанию) — 1 ч. л.;

  • мята — несколько листочков.

Десерт из ягодного желе и пудинга с чиа
Фото Istockphoto/Irina Khabarova

Способ приготовления:

  1. Клубнику превратите в жидкое пюре с помощью блендера и переложите в сотейник.

  2. Поставьте массу на огонь, добавьте мед и экстракт ванили.

  3. Введите агар-агар, доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты.

  4. Разлейте основу по прозрачным формам (понадобится четыре штуки) и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. На это уйдет примерно час.

  5. Залейте семена чиа растительным молоком, добавьте подсластитель и оставьте настаиваться.

  6. Выложите молочный слой из семян чиа поверх желе, украсьте листиками мяты и подавайте.

Клубничный боул

Ингредиенты:

  • клубника — 1 ст.;

  • йогурт — 1/2 ст.;

  • молоко — 1/4 ст.;

  • мед — 1 ст. л.

Клубничный боул
Фото Istockphoto/Olha_Afanasieva

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности.

  2. Перелейте смесь в миску, украсьте свежими ягодами и наслаждайтесь!

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