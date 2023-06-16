3 рецепта оригинальных блюд из клубники

Клубника — вкусный и полезный фрукт, а также источник витаминов С, К и клетчатки. Кроме того, ягода славится сладким и освежающим вкусом, поэтому органично дополнит летние угощения.

Рецептами необычных и полезных блюд из клубники поделилась шеф-повар Бенита Стрельченко.

Быстрый торт из овсянки с клубникой

Ингредиенты:

для коржа:

овсяные хлопья мелкого помола без глютена — 1,5 ст.;

микс из любимых орехов и семечек — 1 ст.;

масло гхи или кокосовое масло — 1/3 ст.;

жидкий мед или кленовый сироп — 1/4 ст.;

экстракт ванили (по желанию) — несколько капель;

соль — щепотка;



для верхнего слоя:

кокосовый йогурт — 2 ст.;

клубника — по вкусу;

жидкий мед или кленовый сироп — по вкусу;

сок лимона — 1 ст. л.

Фото Istockphoto/alvarez

Способ приготовления:

Хлопья измельчите вместе с орехами и семенами в крошку. Добавьте растопленное масло гхи или кокосовое масло. Введите мед или кленовый сироп, всыпьте соль и соедините все в однородную массу. Распределите смесь для коржа по форме, выстланной пергаментом. Толщина заготовки должна быть 1,5-2 см. Выпекайте корж при 180 градусах в течение 15 минут до золотистого цвета. Достаньте основу из духовки и остудите. В чистой миске соедините кокосовый йогурт, экстракт ванили, сок лимона и подсластитель по вкусу. Распределите полученный крем по остывшему коржу. Украсьте торт клубникой и подавайте.

Десерт из ягодного желе и пудинга с чиа

Ингредиенты:

клубника — 600 г;

растительное молоко — 200 мл;

семена чиа — 2 ст. л.;

агар-агар — 3 ч. л.;

жидкий мед (по желанию) — по вкусу;

экстракт ванили (по желанию) — 1 ч. л.;

мята — несколько листочков.

Фото Istockphoto/Irina Khabarova

Способ приготовления:

Клубнику превратите в жидкое пюре с помощью блендера и переложите в сотейник. Поставьте массу на огонь, добавьте мед и экстракт ванили. Введите агар-агар, доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты. Разлейте основу по прозрачным формам (понадобится четыре штуки) и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. На это уйдет примерно час. Залейте семена чиа растительным молоком, добавьте подсластитель и оставьте настаиваться. Выложите молочный слой из семян чиа поверх желе, украсьте листиками мяты и подавайте.

Клубничный боул

Ингредиенты:

клубника — 1 ст.;

йогурт — 1/2 ст.;

молоко — 1/4 ст.;

мед — 1 ст. л.

Фото Istockphoto/Olha_Afanasieva

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности. Перелейте смесь в миску, украсьте свежими ягодами и наслаждайтесь!

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