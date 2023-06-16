3 рецепта оригинальных блюд из клубники
Клубника — вкусный и полезный фрукт, а также источник витаминов С, К и клетчатки. Кроме того, ягода славится сладким и освежающим вкусом, поэтому органично дополнит летние угощения.
Рецептами необычных и полезных блюд из клубники поделилась шеф-повар Бенита Стрельченко.
Быстрый торт из овсянки с клубникой
Ингредиенты:
для коржа:
-
овсяные хлопья мелкого помола без глютена — 1,5 ст.;
-
микс из любимых орехов и семечек — 1 ст.;
-
масло гхи или кокосовое масло — 1/3 ст.;
-
жидкий мед или кленовый сироп — 1/4 ст.;
-
экстракт ванили (по желанию) — несколько капель;
-
соль — щепотка;
для верхнего слоя:
-
кокосовый йогурт — 2 ст.;
-
клубника — по вкусу;
-
жидкий мед или кленовый сироп — по вкусу;
-
сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления:
-
Хлопья измельчите вместе с орехами и семенами в крошку.
-
Добавьте растопленное масло гхи или кокосовое масло.
-
Введите мед или кленовый сироп, всыпьте соль и соедините все в однородную массу.
-
Распределите смесь для коржа по форме, выстланной пергаментом. Толщина заготовки должна быть 1,5-2 см.
-
Выпекайте корж при 180 градусах в течение 15 минут до золотистого цвета.
-
Достаньте основу из духовки и остудите.
-
В чистой миске соедините кокосовый йогурт, экстракт ванили, сок лимона и подсластитель по вкусу.
-
Распределите полученный крем по остывшему коржу.
-
Украсьте торт клубникой и подавайте.
Десерт из ягодного желе и пудинга с чиа
Ингредиенты:
-
клубника — 600 г;
-
растительное молоко — 200 мл;
-
семена чиа — 2 ст. л.;
-
агар-агар — 3 ч. л.;
-
жидкий мед (по желанию) — по вкусу;
-
экстракт ванили (по желанию) — 1 ч. л.;
-
мята — несколько листочков.
Способ приготовления:
-
Клубнику превратите в жидкое пюре с помощью блендера и переложите в сотейник.
-
Поставьте массу на огонь, добавьте мед и экстракт ванили.
-
Введите агар-агар, доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты.
-
Разлейте основу по прозрачным формам (понадобится четыре штуки) и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. На это уйдет примерно час.
-
Залейте семена чиа растительным молоком, добавьте подсластитель и оставьте настаиваться.
-
Выложите молочный слой из семян чиа поверх желе, украсьте листиками мяты и подавайте.
Клубничный боул
Ингредиенты:
-
клубника — 1 ст.;
-
йогурт — 1/2 ст.;
-
молоко — 1/4 ст.;
-
мед — 1 ст. л.
Способ приготовления:
-
Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности.
-
Перелейте смесь в миску, украсьте свежими ягодами и наслаждайтесь!
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!