4 полезные и вкусные закуски. Приготовить их быстро и просто
Хочется быстро перекусить или порадовать чем-то гостей? А может, просто поесть что-то под кино? Мы собрали несколько вариантов полезных закусок, приготовление которых не потребует много времени. А еще они не испортят фигуру.
Закуска из лосося с авокадо
Что понадобится:
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Лосось слабосоленый
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Авокадо
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Лимон
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Оливковое масло
(все по вкусу)
Как приготовить:
Взять лосось слабосоленый и нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть оливковым маслом.
Авокадо почистить, добавить сок лимона и размять вилкой, выложить слоями: слой авокадо, слой лосося.
Нут, запеченный с корицей и сиропом топинамбура или финиковым сиропом
Что понадобится:
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Нут
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Сироп топинамбура или финика
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Корица
(все по вкусу)
Как приготовить:
Нут заранее замочить, лучше на ночь. Затем хорошо промыть и обсушить, высыпать на противень, выложенный пергаментом, и запекать до готовности. Он станет красивым, хрустящим.
Достать из духовки, посыпать корицей, полить сиропом, перемешать и охладить.
Закуска овощная на тосте
Что понадобится:
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Баклажан
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Чеснок
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Петрушка
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Базилик
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Хлеб
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Гранат
(все по вкусу)
Как приготовить:
Баклажан разрезать пополам, сделать насечки, смазать маслом и запечь в духовке до готовности. Чеснок запечь вместе с баклажанами.Запеченный баклажан завернуть в фольгу, дать остыть. Затем очистить от кожи и мелко порубить, добавить порубленный чеснок и рубленную зелень (петрушку, базилик). Перемешать и выложить на обжаренные в тостере или на сковороде ломтики хлеба, посыпать гранатом.
Финики фаршированные
Что понадобится:
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Финики королевские
-
Грецкий орех
-
Кокосовая стружка
-
Финиковый сироп
(все по вкусу)
Как приготовить:
Важно взять хорошие королевские финики. Ополоснуть их и обсушить. Грецкий орех обжарить на сухой сковородке, порубить, добавить кокосовую стружку и финиковый сироп. У фиников удалить косточку и нафаршировать начинкой.
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