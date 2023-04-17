Почему не стоит говорить детям слово «нельзя» и чем его заменить

Часто родители пытаются защитить ребенка с помощью всевозможных ограничений. Казалось бы, этот способ гарантирует исключение всех опасностей. Но психологи и педагоги предупреждают, что категорические запреты плохо влияют на развитие. Как объяснить малышу, чего делать нельзя, правильными словами, обсудили со старшим научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания Прасковьей Прокиной.

Что будет, если часто говорить «нельзя»

Если ребенок сталкивается со слишком большим количеством ограничений, это может привести к:

сужению познавательного интереса и, как следствие, узкому кругозору, низкому уровню эрудированности;

формированию страха к внешнему миру;

отсутствию эмпатии;

формирование излишнего интереса к запрещенным вещам.

Когда можно использовать слово «нельзя»

Понятно, что совсем без запретов обойтись не получится при всем желании. Поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы ограничения не подавляли личность ребенка.

Все взрослые члены семьи, участвующие в воспитании, должны понимать, что «нельзя» — это строгий запрет. Поэтому применять его нужно, только если какое-либо действие связано с угрозой для здоровья и жизни ребенка.

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Чем заменить слово «нельзя»

Прежде всего желательно создать безопасную среду дома. Если в квартире не будет мебели с острыми углами, незащищенных розеток, ядовитых комнатных растений и низко стоящих бьющихся предметов, поводов для запретов станет меньше.

Для объяснения оставшихся опасностей лучше употреблять нейтральные слова, объясняющие наличие угрозы: «горячо», «холодно», «больно».

Например, малышам можно объяснять возможные опасности через игру или через сказку. Школьникам и подросткам причины запретов лучше объяснять с привлечением научной, исторической и правовой информации.

Очень важно постепенно учить ребенка строить свое поведение в рамках заданных правил. Это важный социальный опыт, который приобретается именно в семье. У ребенка формируется представление о границах, которые задаются общественными нормами, такими как законы, мораль, этикет и другие.

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