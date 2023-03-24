Как разбудить ребенка, чтобы не навредить ему? Советы врача

Для большинства родителей детский сон — это святое. Покуситься на него можно только в самом крайнем случае. Ведь во сне дети растут и набираются сил.

Но есть случаи, когда разбудить ребенка просто необходимо.

Как сделать это максимально мягко и без вреда для здоровья, рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

В каких случаях можно будить ребенка

Есть ситуации, в которых, разбудив ребенка, вы принесете ему скорее пользу, чем вред. Главное, подчеркивает эксперт, понимать, зачем вы это делаете.

Если речь идет о ребенке самого младшего, младенческого, возраста, то разбудить его вполне можно, если малыш сильно «заспался».

Помогать выстроить режим можно и ребенку постарше. Если вы примерно знаете, сколько часов ночного и дневного сна ему нужно, то нет ничего страшного в том, чтобы разбудить ребенка для установления стабильного распорядка дня. Это поможет сделать более комфортной жизнь не только самого ребенка, но и всей семьи: строить планы можно будет на много дней вперед.

Ну и конечно, не будем забывать о случаях, когда нужно к определенному времени попасть в поликлинику, аэропорт или еще куда-нибудь — здесь выбора, будить или не будить, нет.

Как выбрать время для пробуждения

Разбудить ребенка днем без лишнего дискомфорта можно по окончании очередного цикла сна.

У детей первого года жизни один цикл сна составляет примерно 40 минут, а у детей после трех лет — уже как у взрослых — 75-90 минут. Если вы примерно знаете продолжительность цикла сна своего ребенка, постарайтесь рассчитать все так, чтобы разбудить его в конце первого, второго или третьего цикла.

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Точное время для комфортного подъема после ночного сна рассчитать сложнее — тут придется экспериментировать и наблюдать за состоянием ребенка после пробуждения.

Как правильно будить ребенка

Чтобы пробуждение не стало для ребенка стрессом, который может испортить настроение и самочувствие на целый день, постарайтесь сделать этот процесс максимально мягким.

Если ребенок не просыпается, а время уже поджимает, попробуйте ласково погладить его, тихонько позвать по имени, сказать на ухо что-нибудь приятное. Когда малыш все же откроет глаза, побудьте рядом еще какое-то время — подержите на руках, расскажите что-нибудь интересное, чтобы отвлечь от возможного стресса.

Просыпаться, особенно по утрам, помогут и повседневные ритуалы: например, послушать любимую песню или пожелать доброго утра игрушкам.

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