Как разбудить ребенка, чтобы не навредить ему? Советы врача
Для большинства родителей детский сон — это святое. Покуситься на него можно только в самом крайнем случае. Ведь во сне дети растут и набираются сил.
Но есть случаи, когда разбудить ребенка просто необходимо.
Как сделать это максимально мягко и без вреда для здоровья, рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.
В каких случаях можно будить ребенка
Есть ситуации, в которых, разбудив ребенка, вы принесете ему скорее пользу, чем вред. Главное, подчеркивает эксперт, понимать, зачем вы это делаете.
Если речь идет о ребенке самого младшего, младенческого, возраста, то разбудить его вполне можно, если малыш сильно «заспался».
Грудного ребенка вполне можно поднимать днем, чтобы он не спал промежутками больше трех часов. Потому что если этого не делать, в результате он может спутать времена суток и начать днем спать больше, чем ночью.
Помогать выстроить режим можно и ребенку постарше. Если вы примерно знаете, сколько часов ночного и дневного сна ему нужно, то нет ничего страшного в том, чтобы разбудить ребенка для установления стабильного распорядка дня. Это поможет сделать более комфортной жизнь не только самого ребенка, но и всей семьи: строить планы можно будет на много дней вперед.
Ну и конечно, не будем забывать о случаях, когда нужно к определенному времени попасть в поликлинику, аэропорт или еще куда-нибудь — здесь выбора, будить или не будить, нет.
Как выбрать время для пробуждения
Разбудить ребенка днем без лишнего дискомфорта можно по окончании очередного цикла сна.
Сон — неоднородный процесс, он состоит из циклов. В рамках каждого цикла мы проходим все стадии и фазы сна, и когда цикл заканчивается, ребенку, да и любому человеку, проснуться бывает проще. Обычно по ребенку видно, когда у него закончился очередной такой отрезок: он может ворочаться, причмокивать, а дети помладше между циклами могут требовать помощи родителей в том, чтобы продлить сон.
У детей первого года жизни один цикл сна составляет примерно 40 минут, а у детей после трех лет — уже как у взрослых — 75-90 минут. Если вы примерно знаете продолжительность цикла сна своего ребенка, постарайтесь рассчитать все так, чтобы разбудить его в конце первого, второго или третьего цикла.
Точное время для комфортного подъема после ночного сна рассчитать сложнее — тут придется экспериментировать и наблюдать за состоянием ребенка после пробуждения.
Как правильно будить ребенка
Чтобы пробуждение не стало для ребенка стрессом, который может испортить настроение и самочувствие на целый день, постарайтесь сделать этот процесс максимально мягким.
Не стоит заходить в комнату и сразу начинать будить ребенка. Чтобы попасть в ту часть цикла, где ему проще проснуться, лучше открыть дверь в комнату и начать создавать привычные бытовые шумы. Можно приоткрыть шторы, если обычно это не заставляет ребенка резко проснуться. И дать ему 10-15 минут на то, чтобы плавно выйти из сна.
Если ребенок не просыпается, а время уже поджимает, попробуйте ласково погладить его, тихонько позвать по имени, сказать на ухо что-нибудь приятное. Когда малыш все же откроет глаза, побудьте рядом еще какое-то время — подержите на руках, расскажите что-нибудь интересное, чтобы отвлечь от возможного стресса.
Просыпаться, особенно по утрам, помогут и повседневные ритуалы: например, послушать любимую песню или пожелать доброго утра игрушкам.
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