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Сегодня, 06:30

Куда съездить студенту из Москвы на выходные? 6 идей для коротких бюджетных поездок

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Ульяна Сенченко
Тур-лидер
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Девушки на вокзале
Фото Istockphoto/FilippoBacci

Студенческая жизнь может быть веселой и увлекательной, но порой даже отличникам хочется сменить обстановку и ненадолго сбежать из столицы.

Вместе с организатором походов по Подмосковью Ульяной Сенченко собрали шесть мест, куда можно быстро и недорого добраться, где получится перезагрузиться перед учебной неделей и наполниться впечатлениями.

Коломна

Коломна
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Коломна — город в Московской области, расположен на реке Оке. Основанный в 1177 году, на протяжении многих лет был одним из важных торговых центров России. В городе много интересных мест: Коломенский кремль, построенный в 1525 году, четыре действующих монастыря и любопытные музеи — патефонов, самоваров и фабрика пастилы. А в музее «Калачная» можно подглядеть за процессом выпекания калачей, которые делают здесь уже более 200 лет.

Всего два часа на электричке от Москвы — и можно позавтракать коломенской пастилой или калачом, глядя на кремль XVI века. А после — прогуляться по набережной Москвы-реки. Сюда удобно приезжать одним днем, а можно задержаться и на два, впечатлений достаточно.
Ульяна Сенченко
Тур-лидер
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Владимир

Владимир
Istockphoto/JackF

Владимир стоит на берегу реки Клязьма, в 180 км от Москвы. Город старинный, основан в 990 году. Здесь есть на что посмотреть: Дмитриевский собор, Золотые ворота, музей «Старый Владимир», расположенный в здании водонапорной башни. А еще можно посетить мастер-класс в действующей кузнице Бородиных и выковать собственными руками гвоздь или посетить Музей непридуманных историй. На память о поездке стоит купить глиняную игрушку, их делают здесь уже более 800 лет.

Всего 3,5 часа на электричке — и взору открывается бывшая столица Северо-Восточной Руси, по совместительству — один из городов Золотого кольца России. Некоторые соборы этого города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположена одна из старейших аптек России, а еще обязательно посетите Патриарший сад — там студентам делают скидки.
Ульяна Сенченко
Тур-лидер

Нижний Новгород

Нижний Новгород
Istockphoto/Dmitrii Tishchenko

Нижний Новгород расположен на берегу Волги в 400 км от Москвы. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по Большой Покровской и Рождественской улицам, полюбоваться древним Нижегородским кремлем начала XVI века и видом на набережную и Волгу с Чкаловской лестницы.

Около четырех часов в пути — и вы в городе, где родился Максим Горький! Советую зайти в кофейню и пройтись по набережной вдоль стен Кремля до слияния Оки и Волги.
Ульяна Сенченко
Тур-лидер
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Калуга

Калуга
Istockphoto/nantonov

В 160 км и 2,5 часах на электричке от Москвы расположена Калуга. Варианты досуга — изучить все ремесленные лавки в Гостином дворе XVIII века, пройтись по первому каменному виадуку в России, а закат встретить на смотровой площадке в Центральном парке.

Калугу называют «колыбелью космонавтики»: здесь большую часть жизни провел Константин Циолковский, ученый и основоположник теоретической космонавтики. А еще город богат парками, церквями и закатами, на фоне которых получаются особенно атмосферные фото. Отсюда стоит доехать до парка с арт-объектами — Никола-Ленивца.
Ульяна Сенченко
Тур-лидер

Ярославль

Ярославль
Istockphoto/nantonov

Добраться в Ярославль можно за 3,5 часа на электричке. В программе — музей «Музыка и время» с коллекцией музыкальных артефактов, наблюдение за звездами и планетами в планетарии имени Валентины Терешковой и панорамный вид на город с 65-метрового колеса обозрения.

Ярославль считается самым старинным городом на Волге, его негласно называют столицей Золотого кольца России. Здесь много церквей, парков и красивая набережная, а еще весной в городе проходит фестиваль «Джаз на Волге».
Ульяна Сенченко
Тур-лидер

Тверь

Тверь
Istockphoto/JackF

Город расположен на реке Волге, в 170 км от Москвы. Тверь будто создана для короткого побега от шумного мегаполиса: пешеходные улочки с малоэтажной застройкой, Дворцовый сад со скульптурами римских богов, Музей тверского быта, в котором можно попасть на традиционное русское чаепитие и узнать все о жизни тверских купцов. И все это — всего в 2,5 часах на электричке от столицы.

Тверь — первый областной центр на Волге. Здесь можно погулять по красивой набережной вдоль Императорского путевого дворца.
Ульяна Сенченко
Тур-лидер

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