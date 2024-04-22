Дома с привидениями: 13 мистических зданий в России

Величественные усадьбы, таинственные театры, музеи — в России множество мистических мест, где, как говорят, обитают призраки. Собрали городские легенды о самых известных домах с привидениями.

Владивосток

ГУМ

По словам многих горожан, у здания ГУМа во Владивостоке появляется призрак его первого владельца. Универсальный магазин торгового дома «Кунст и Альберс» — так здание называлось изначально — одна из старейших построек Владивостока. Густав Кунст, один из совладельцев компании, был гамбургским купцом. Как и все немцы, приехавшие в молодой российский город, Кунст жил замкнуто, не говорил по-русски, избегал общения. Возможно, поэтому ему приписывали связи с нечистой силой. Поговаривали, что он занимался оккультизмом.

Фото Wikimedia

По легенде, призрак Кунста можно встретить ночью в торговом зале, в том числе заглянув в окно первого этажа. Узнать его можно по характерному наряду: он одет по моде начала ХХ века и в руках держит трость. Некоторые охранники, которые якобы видели Кунста, утверждали, что он потом являлся им в кошмарах.

Улица Фокина, 7

В 1910-х годах во Владивостоке совсем рядом с центром города был китайский квартал. Этот район тогда назывался Миллионка, и ходили туда люди за развлечениями.

Фото Wikimedia

Какой-то моряк, вернувшийся из рейса, умер в драке в этом квартале. Убийство произошло ночью, в 03:15. С тех пор уже больше сотни лет моряк ищет своих убийц. По легенде, ровно в 03:15 его можно увидеть у дома № 7 на нынешней улице Фокина. Вреда призрак не причиняет, только, как считается, указывает путникам на место, где китайские разбойники зарыли клад.

Омск

Аграрный университет

Здание Аграрного университета в Омске стоит на «лысой горе». Это возвышенность без деревьев и построек. В древности в таких местах проводили обряды и, как гласит фольклор, ведьминские шабаши.

По словам студентов и преподавателей, в здании сам по себе включается и выключается свет, льется вода, слышатся странные звуки. Шанс столкнуться с полтергейстом повышается у любителей засидеться в здании после пар допоздна.

Фото Wikimedia

Тюменская область

Пожарная каланча

К началу 2000-х, когда на каланче стало появляться привидение, она уже долгие годы не использовалась по прямому назначению. Даже дверь в здание была заколочена. Поэтому люди, увидевшие, что со смотровой площадки каланчи кто-то спрыгнул вниз, сразу вызвали скорую и милицию. Но подоспевшие специалисты не обнаружили ни тела, ни крови на месте падения. Дверь тоже была цела.

Случай хотели списать на проблемы со зрением у очевидцев, но вскоре фигуру, прыгающую вниз, стали видеть другие люди. Очевидцы утверждали, что призрак был в форме пожарного.

Фото gorod-t.info

Тобольский кремль

Когда на территории древнего кремля открылся музей тобольского севера, работники стали замечать необычные явления: странные звуки и шаги и черные силуэты. По легенде, на территории живет несколько призраков. Чаще всего они выглядят как монахини. По словам работников музея, эти духи предвещают серьезные беды.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ульяновск

Драматический театр

Здесь, по легенде, живет дух Емельяна Пугачева. Привидение выглядит как высокий и широкоплечий мужчина в крестьянской одежде. Пугачев, как утверждают служители театра, любит наблюдать за постановками и выказывает неодобрение, если они ему не нравятся: прячет или ломает реквизит, пугает сотрудников. С особым пристрастием привидение относится к постановкам, связанным с его именем.

Фото Wikimedia

Владикавказ

Художественный музей имени Туганова

Привидения в музеях «водятся» достаточно часто. Здание, в котором сейчас находится музей, когда-то принадлежало Богдану Оганову и его супруге француженке. Пара уехала в Париж еще до революции. Но считается, что призрак, который бродит по музею, — дух жены Оганова. Работники и посетители утверждают, что привидение выглядит как женщина в белой одежде. Поговаривали, что встреча с дамой сулит неприятности.

Чтобы задобрить призрака, провели специальный обряд. Теперь привидение Огановой никому не причиняет вреда, но, как говорят, продолжает жить в музее.

Фото Wikimedia

Ростовская область

Аксайский военно-исторический музей

В комплекс музея входит таможенная застава XVIII века. В ее подземельях обитает призрак, тоже дама в белом. Подвалы таможни когда-то были соединены с подвалом имения купца, жившего неподалеку. Проход, почти как пещера Али-бабы, открывался с помощью каменной плиты. Дочь купца, зачем-то спустившись в подвал (скорее всего, ради встречи с возлюбленным), случайно нажала на рычаг, закрывавший подвал. И каменная плита мгновенно упала на девушку, раздавив ее. С тех пор дух дочери купца живет в подземелье. Посетители не раз видели силуэт женщины в платье с кринолином.

Фото Wikimedia

Воронежская область

Дворец Ольденбургских

Имение принадлежало племяннице императора Александра II. Здесь водится несколько привидений, как безымянных, так и хорошо узнаваемых. Анонимные призраки — духи слуг, которых принцесса Ольденбургская, одна из хозяев дворца, подвергала пыткам в подвале. Считается, что прислуга до сих пор ходит по имению, стонет и воет.

Кроме того, по легенде, здесь живет призрак служанки, которую принцесса выгнала на мороз без одежды. Девушка умерла, а перед смертью прокляла замок и всех его обитателей. Ее призрак являлся еще самой принцессе, видят его и до сих пор. Привидение выглядит как девушка с распущенными мокрыми волосами, одетая в белый сарафан.

Второе здешнее известное привидение — знахарь. Он вылечил принцессу, когда она заболела. Когда травник попросил плату за работу, муж принцессы велел его сжечь на костре. Знахарь проклял имение.

Фото Wikimedia

Санкт-Петербург

Михайловский замок

Замок был возведен по приказу императора Павла Первого. Здесь же его убили заговорщики. Император Павел так полюбил свой замок в Петербурге, что не стал выселяться из него и после смерти. Уже вскоре после его гибели придворные видели одетую в белое фигуру со свечой. Сейчас охранники музея слышат шаги и звуки из запертых комнат, а по ночам на верхних этажах иногда зажигается свет.

Кстати, дух Павла Первого появляется и в другой его резиденции: в Гатчине.

Фото Serguei Fomine, Global Look Press

Дом Распутина на Гороховой

У призрака Распутина в городе тоже несколько адресов. Его встречают у Невы, где был найден его труп, у Юсуповского дворца. А особенно часто духа видят в доме на Гороховой, где он жил. Сейчас в этом здании коммунальная квартира. Жильцы не раз видели очертания туманной фигуры Распутина и даже ощущали его прикосновения.

Фото Wikimedia

Москва и Московская область

Дом Пашкова

С этим московским зданием связано множество легенд. Начиная с того, что где-то здесь в подвалах спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного, и заканчивая тем, что здание соединено подземным ходом с Кремлем и храмом Христа Спасителя.

А еще, по легенде, в здании живет дух Николая Рубакина, книговеда и коллекционера книг, чья библиотека и стала основой «Ленинки». Привидение не показывается на глаза посетителям, но порой помогает искать книги. А охранники иногда слышат шаги духа Рубакина.

Фото Konstantin Kokoshkin/Russian Look, Global Look Press

Усадьба Якова Брюса

Брюс был сподвижником Петра Великого. Ходили о Якове дурные слухи: современники считали, что он чернокнижник. Поговаривали, что Брюс привез из Европы, куда ездил с юным Петром, множество средневековых манускриптов. И начал искать секрет бессмертия и заниматься магией.

Фото Wikimedia

По словам очевидцев, дух Якова Брюса все еще блуждает по коридорам усадьбы в Монино. Посетители слышат непоянтные шорохи и шаги из пустых комнат и коридоров.