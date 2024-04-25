Вербное воскресенье в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Вербное воскресенье — это один из двунадесятых праздников (12 самых важных в христианской церкви праздников после Пасхи). Именно с этого дня начинается важная для верующих граждан Страстная неделя, когда вспоминаются последние дни жизни Иисуса Христа.

Рассказываем, какого числа отмечается Вербное воскресенье в 2024 году, суть праздника, история возникновения и традиции этого торжества в России.

История и суть праздника

Считается, что праздник возник в Иерусалиме в IV веке, когда церковь ввела обычай освящать пальмы. Упоминание о Вербном воскресенье встречается и у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского в IV веке.

Фото Kristina Kuptsevich/istockphoto.com

В этот день Господь в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим на осле, который считается символом смирения. В городе уже знали, что незадолго до этого Иисус Христос воскресил Лазаря. Поэтому народ встречал спасителя торжественно, люди усыпали своей одеждой и пальмовыми ветвями дорогу. Встречали Иисуса как победителя и пели: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядый во имя Господне!»

На Руси праздник появился в X веке, пальмы заменили на ветви вербы. Со временем Вербное воскресенье стали широко отмечать во многих городах и деревнях Российского государства, устраивали в этот день крестные ходы и богослужения.

Дата в 2024 году

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные даты. Оно отмечается за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2024 году Вербное воскресенье православные отмечают 28 апреля.

Традиции

Именно в Вербное воскресенье на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы — символом торжества в России. Это растение одним из первых распускается весной. Рвать вербу нужно в Лазареву субботу или за пару дней до праздника. Хранить растение до торжества нужно в вазе с водой, чтобы сохранить его свежесть.

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К Вербному воскресенью принято освящать веточки вербы. Делают это в субботу или утром в воскресенье после литургии. Сопровождается процесс чтением особой молитвы на благословение — ваий.

После окропления в церкви вербу принято считать святыней и оберегом на следующий год. Ее ставят рядом с иконами и хранят до следующего Вербного воскресенья, выбрасывать оберег нельзя. Старые, прошлогодние ветки следует пустить по реке, отнести в церковь или закопать в саду на том месте, где никто не ходит.

Кроме того, в этот день даются послабления в Великом посту. На стол выставляются рыбные блюда, овощи и фрукты, разрешается выпить немного вина.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

В день праздника можно:

посещать церковь, присутствовать на литургии и освящать веточки вербы;

поздравлять друг друга за праздничным столом;

помогать ближнему, проявлять великодушие и смелость.

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Если не получается освятить вербу в церкви, то разрешается окропить веточки святой водой в домашних условиях, читая молитву на «освящение всякой вещи».

Что запрещается делать:

выбрасывать в мусорное ведро освященную вербу;

желать другим людям зла, сквернословить, ссориться;

заниматься тяжелым физическим трудом;

расчесывать волосы;

готовить горячие блюда;

праздновать свадьбы и проводить шумные застолья.

Кроме того, в этот день следует придерживаться меры в еде и алкоголе.