Что подарить маме на 8 марта: 20 оригинальных идей
Приближается 8 марта, и многие задумываются о том, как удивить одного из самых близких людей — маму. Подготовили 20 небанальных идей подарков. Они помогут вам не только порадовать маму, но и показать, насколько хорошо вы ее знаете.
Букет-гигант
Цветы — это традиционный подарок женщине на Восьмое марта. Сейчас многие магазины предлагают клиентам огромные букеты, которые выглядят невероятно пышными и объемными. Такой подарок точно запомнится вашей маме.
Набор для приготовления конфет
Коробка шоколадных конфет тоже традиционный подарок, который тем не менее многим приелся. Такой презент можно сделать интереснее. Подарите не готовые сладости, а набор для их приготовления. Мама испытает яркие эмоции, попробовав себя в роли кондитера.
Кулинарный мастер-класс
Подарок, который объединяет занятие любимым делом и возможность изучить что-то новое. Можно выбрать мастер-класс по приготовлению экзотических блюд, кондитерскому искусству или национальной кухне. Такой подарок не только подарит маме новые впечатления, но и позволит весело провести время.
Фитнес-часы
Если ваша мама следит за здоровьем, то идеальным подарком для нее будут фитнес-часы. Сейчас на рынке есть модели на любой вкус и кошелек: водонепроницаемые, с режимом тренировки, с функцией звонка.
Зонт
Приближается время дождей, а это значит, что зонт может стать очень актуальным подарком. Советуем выбирать модели нейтральных цветов (бежевый, черный, серый): они подходят к любому наряду. Еще один вариант — мини-зонт, который удобно класть в сумочку.
Шелковый платок
Этот аксессуар станет хорошим вариантом для женщин, которые любят разнообразные и стильные образы. Платок лучше выбрать нейтрального цвета, чтобы он гармонично смотрелся с любой верхней одеждой.
Набор разделочных досок
Разделочные доски рекомендуется менять не реже раза в год, потому что в них скапливаются бактерии. Но многие хозяйки не следуют этому правилу, поэтому можете взять эту задачу в свои руки. При покупке учтите, что в наборе должно быть как минимум четыре доски: для сырого мяса, для рыбы, для хлеба и для овощей и фруктов.
Натуральные мочалки
Для всех любителей бани отличным подарком могут стать натуральные мочалки. Например, из люфы или крапивы. К мочалке можно приложить шапочку для парилки и полотенце.
Набор специй
Пряности в красивых баночках понравятся женщинам, которые любят готовить. Такой подарок прослужит долго: после того как специи закончатся, можно будет заново наполнить пустые баночки и продолжать ими пользоваться. Однако есть важный нюанс. Необходимо заранее узнать у мамы, нет ли у нее аллергии на какие-то специи.
Капучинатор
Капучинатор (или вспениватель молока) — это прибор, который позволяет в домашних условиях приготовить капучино. Если ваша мама — любительница кофе, то такой девайс станет для нее очень полезным подарком.
Сенсорный дозатор для мыла
Дозатор не только украсит ванную комнату, но и поможет немного сэкономить. Многие дозаторы вспенивают жидкое мыло, благодаря чему оно расходуется гораздо медленнее. Лучше не дарить модели, которые нужно вешать на стену, чтобы у мамы не было сложностей с установкой.
Массажер
Массажер — универсальный подарок. В магазинах сейчас много моделей: ультразвуковые, гидромассажные, вакуумные. При выборе массажера можно даже проконсультироваться с врачом — он подскажет, какой будет наиболее полезен.
Фильтр для душа
Многие женщины заботятся о состоянии кожи, волос и о здоровье в целом. В этом может помочь фильтр для душа. Обычно он крепится к душевому шлангу или устанавливается вместо лейки. Его основная функция — смягчение воды. Это положительно сказывается на состоянии здоровья.
Удобный рюкзак
С рюкзаком ваша мама сможет и ходить по магазинам, и отправиться в путешествие. Главное — приобрести качественную модель с хорошо простроченными швами и большим количеством отделений и карманов.
Палки для скандинавской ходьбы
Скандинавская ходьба — недооцененная физическая активность. Она не только повышает выносливость, но и укрепляет мышцы и легкие. К тому же сейчас во многих городах появились общества скандинавской ходьбы, где ваша мама сможет завести новых друзей.
Увлажнитель воздуха с аромадиффузором
Устройство с функцией очистки и увлажнения воздуха и встроенным аромадиффузором. Такой подарок будет способствовать созданию комфортной атмосферы в доме, а также поможет снизить риск простудных заболеваний.
Билет в театр
Если ваша мама любит, когда ей дарят не вещи, а впечатления, то отличным вариантом будет билет в театр. Обычно выбор постановок достаточно широкий: от комедий до драм. Лучше всего, если подарком будет билет на гастроли какого-то крупного театра. Это добавит вашему подарку уникальности.
Тяжелое одеяло
Тяжелое одеяло положительно влияет на здоровье: увеличивает выработку серотонина, улучшает качество сна и снимает стресс и тревожность. С возрастом становится все важнее полноценно отдыхать. Поэтому такое одеяло может стать идеальным подарком.
Электронная рамка для фотографий
Современный гаджет, который загружает и показывает семейные фотографии. Рамка синхронизируется со смартфоном, позволяя всегда видеть любимые снимки в хорошем качестве. Особенно актуальным подарок станет для мам, которые живут отдельно от детей.