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Названа дата и место проведения фестиваля «Алые паруса 2024»
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

Названа дата и место проведения фестиваля «Алые паруса 2024»

Мария Маковей
Автор
Фестиваль «Алые паруса»
Фото David_Bokuchava/istockphoto.com
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В 2024 году главный фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет 28 июня в очном формате, но при условии отсутствия каких-либо эпидемиологических изменений, передает «СЭ».

Место проведения праздника не изменилось. Им традиционно будут Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Дворцовая набережная, расположенная в центре города по левому берегу Невы, а также Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.

Кроме того, стала известна тема предстоящего шоу. В этом году лейтмотивом фестиваля станет Год семьи.

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