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Психолог рассказала, как записывание снов помогает раскрыть подсознание
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

Психолог рассказала, как записывание снов помогает раскрыть подсознание

Мария Маковей
Автор
Человек ведет дневник
Фото FreshSplash/istockphoto.com
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Психолог Наталья Лукьянова считает, что сны — это проявление подсознания. Поэтому их письменная фиксация позволяет получить глубокий анализ внутренней мотивации, потребностей и эмоций. Об этом эксперт сообщила в беседе с «СЭ».

По словам специалиста, людям, которые практикуют запись снов, удается распознать их смысл с большей точностью. Они лучше понимают собственные внутренние конфликты и эмоциональные состояния. Кроме того, фиксация сновидений помогает выявить нерешенные проблемы, страхи, которые негативно сказываются на психологическом состоянии человека.

«Сны — дополнение к установкам сознания. То есть, бодрствуя, люди могут видеть ситуацию однобоко в силу каких-либо убеждений. Это может быть установка, которая давно изжила себя, но стала привычкой. В таких случаях сон может показать ситуацию с другого ракурса», — подытожила Лукьянова.

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