Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для здоровья

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова в разговоре с «Известиями» рассказала, как в новогодние праздники есть сладкое без вреда для здоровья.

Прежде всего специалист советует не выходить за рамки дозволенного. По ее словам, детям от трех до пяти лет достаточно 12 г сахара в день, от 5 до 7 лет — не более 15 г. Допустимая норма для подростков — 20 г в сутки.

«Если переводить все в количество конфет, то это примерно три-пять штук в день. Если же говорить о здоровом взрослом организме, то женщинам в день допустимо есть до 35-40 г, мужчинам — от 40 до 50 г сахара. Это не более 100 г торта или же 300-400 мл яблочного сока», — добавила диетолог.

Мещерякова рекомендует исключить сахар там, где это возможно. Например, убрать соусы: кетчуп, кисло-сладкий, медовый и другие.

«В большинстве случаев избыточное количество сахара также присутствует в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и других овощах, и, конечно, фруктах. Мясные полуфабрикаты и колбасы не исключение. Рекомендую внимательнее относиться к составу продуктов», — объяснила врач.

Договоритесь с собой и ребенком о количестве сладостей в день. Старайтесь не оставлять конфеты на видном месте и есть их во второй половине дня.

Кроме того, эксперт отметила, что сладости — это не только пирожные, торты, но и фруктовая пастила, творожные десерты, муссы, мармелад. Поэтому важно разнообразить формат сахарного меню. Например, сладкую газировку заменить на морс или сок без сахара.

Также врач отметила, что нужно больше двигаться, потому что активность во время новогодних праздником напрямую влияет на рацион.

«Как детям, так и взрослым настоятельно рекомендую устраивать частые активные прогулки на свежем воздухе, как минимум на час в день — это могут быть игры в снежки, катание на лыжах и коньках, ходьба по лесу. Нахождение на свежем воздухе насыщает клетки крови кислородом, снижает проявление хронической гипоксии, что позволяет легче обходиться без сладких десертов», — подытожила диетолог.