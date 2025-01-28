Что подарить девушке на 8 марта 2025 года: топ идей подарков

С приближением Восьмого марта многие задумываются о том, чем можно порадовать любимую девушку. Собрали 15 идей, которые помогут вам подобрать подходящий подарок.

Шелковый платок

Такой аксессуар — хороший подарок для любительниц разнообразных и стильных образов. Платок можно использовать и как акцентный элемент, и как элегантную деталь. На маркетплейсах можно найти варианты с принтами на любой вкус.

Фото Tatsiana Volkava, iStock

Керамика ручной работы

Красивая посуда не только подарит приятные эмоции девушке, но и разнообразит интерьер. Такой подарок можно купить в обычном магазине или изготовить на заказ: сегодня многие мастера вручную расписывают посуду самых причудливых форм и размеров. Кроме того, можно записаться на парный мастер-класс по керамике и вместе со второй половинкой создать неповторимую посуду.

Карманный принтер

Этот гаджет не так давно появился на рынке, но уже успел завоевать сердца многих. Устройство устанавливает соединение со смартфоном и позволяет моментально распечатать любую фотографию. Все приятные моменты (а может, и ближайшее Восьмое марта) сохранятся не только в памяти телефона, но и в бумажном виде.

Шелковое постельное белье

Хлопковое постельное белье на Восьмое марта — достаточно классический подарок. Поэтому если вы хотите удивить любимую, то присмотритесь к шелку. Постельное белье из этого материала значительно приятнее в использовании: струящаяся ткань будет нежно скользить по коже. А еще такой набор полезен для волос (они меньше ломаются), а в жару подарит приятную прохладу.

Фото ligora, iStock

Капор

Это незаменимый аксессуар и зимой, и ранней весной. Капор защитит даже от сильного холода. А еще избавит от необходимости надевать лишний слой одежды, надежно защищая голову и шею от ветра.

Обвесы на сумку

Эти трендовые аксессуары поражают своим разнообразием. Можно найти и яркие, и базовые варианты. Материалы здесь собраны тоже на любой вкус: бусины, ленты, кожа, атлас, паракорд (и все то, до чего доберется фантазия мастера). Обвесы украсят любой образ и добавят акцентных деталей даже на самые базовые сумки и рюкзаки.

Стайлер

С помощью стайлера девушка сможет легко создавать разнообразные прически и укладки. Пригодится тем, кому важно каждый день выглядеть элегантно и стильно. Лучше выбирать модели, в которых можно регулировать температуру.

Фото Valerii kosovskyi, iStock

Тяжелое одеяло

Одеяло с тяжелым наполнителем улучшает качества сна, снижает стресс и обеспечивает ощущение комфорта и уюта. И это заявления не на пустом месте: учены проводили масштабное исследование, посвященное этой теме.

Массажер для тела

Расслабление после трудного дня — иногда это все, что нужно для девушки. С этой задачей справится массажер: он снимет напряжение с мышц всего тела. Моделей на рынке сейчас много. Можно подобрать как вакуумный массажер, так и, например, импульсный.

Фото Ivan-balvan, iStock

Набор для сборки мозаики

Это гибрид из картин по номерам (хита на маркетплейсах среди подарков для женщин) и конструктора. Медитативный процесс сборки поможет расслабиться и сосредоточиться на творчестве, а результат станет стильным дополнением интерьера.

Микротоковый аппарат

Если ваша девушка следит за состоянием кожи, хорошим подарком на 8 марта станет микротоковый аппарат. Гаджет пришел в женскую рутину из кабинетов косметологов. Под воздействием слабых импульсов тока кожа лучше регенерирует, а после процедуры — активнее вырабатывает коллаген и менее подвержена отекам. Словом, палочка-выручалочка современной леди. Стоят такие недорого и продаются везде, в том числе и на маркетплейсах: только обращайте внимание на отзывы.

Фото Fascinadora, iStock

Пижама

Провести день в пижаме, которую подарил любимый человек — неплохой сценарий выходного дня. Приглядитесь к комплектам из натуральных тканей: хлопка или льна. Если девушка любит прохладу, выбирайте набор из топа и шорт, а если она постоянно норовит стащить вашу толстовку, чтобы спрятаться от холода, ей наверняка понравится комбо из рубашки и брюк.

Набор полезных вкусностей

Протеиновые десерты, гранола, паста из твердых сортов пшеницы, оливковое масло, кокосовая вода — продукты можно пустить в дело, а девушка наверняка оценит ваше внимание и заботу о ее здоровье. Можно найти готовый набор или составить его самостоятельно, опираясь на вкусы вашей второй половинки.

Фото happy_lark, iStock

Тканевые маски для лица

Совсем бюджетный подарок для девушки на 8 марта, но при этом весьма популярный: стоят такие маски недорого, выглядят симпатично, подобрать можно под любой запрос (даже с рисунками на лекале или ароматические). Только не дарите уход с пометкой «антивозрастной» (anti-age) — даже если вы руководствуетесь благими намерениями, вас могут понять не так, как хотелось бы.

Увлажнитель воздуха

Когда в квартире сухо (особенно во время отопительного сезона), кожа чаще шелушится, губы — трескаются и даже в горле порой першит. В этом случае спасут увлажнители. Они бывают разные: как крупные, способные повысить влажность воздуха в большой квартире, так и миниатюрные, которые можно поставить у кровати на тумбочке или у компьютера на рабочий стол. Если хотите сделать романтический подарок на 8 марта, приглядитесь к увлажнителям с имитацией пламени: они еще и светятся красиво.