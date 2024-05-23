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Психолог ответила, влияет ли внешнее сходство партнеров на отношения
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

1 мин.

Психолог ответила, влияет ли внешнее сходство партнеров на отношения

Мария Маковей
Автор
Счастливая пара
Фото David-Prado/istockphoto.com
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Медицинский психолог Ирина Бабкина в беседес «СЭ» отметила, что не существует ни одного научного доказательства, что у внешне похожих партнеров складываются гармоничные и счастливые отношения.

Все дело в том, что для создания крепких и долгих отношений необходим баланс между разделением общих взглядов и сохранностью собственной личности. Парам, которые «сливаются воедино», в дальнейшем будет сложно сохранить коммуникацию друг с другом.

Бабкина подчеркнула, что долгие и счастливые отношения строятся между людьми, которые достигают идеального уровня близости и взаимопонимания.

«Поэтому не стоит считать, что внешнее сходство — это гарант крепкого брака и долгой совместной жизни. В отношениях важно уметь слышать, понимать партнера, не только с ним говорить, но и договариваться, прислушиваться к его мнению», — подытожила психолог.

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