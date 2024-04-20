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Эксперты рассказали, как сэкономить на перелетах
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

1 мин.

Эксперты рассказали, как сэкономить на перелетах

Мария Маковей
Автор
Девушка держит билеты на самолет
Фото Zhanna Danilova/istockphoto.com
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Аналитики «Авиасейлс» в беседе с «Лентой.ру» назвали несколько направлений, на которых можно сэкономить при своевременной покупке билетов.

По словам экспертов, этим летом у туристов очень популярен город Сочи. Выгоднее всего бронировать перелет в город за одну-три недели до путешествия, либо за 100 дней и ранее. На втором месте по популярности — Калининград, куда билеты выгоднее покупать за четыре недели до вылета и ранее.

Исследователи также отметили, что билеты в Санкт-Петербург лучше покупать за два месяца, а в Махачкалу — не позже, чем за шесть недель. А вот авиабилеты в Минеральные воды лучше приобретать за полтора месяца.

По данным «Авиасейлс», самое популярное из зарубежных направлений — Баку. Выгоднее всего покупать туда билеты за четыре недели и ранее.

«Второе место в топе занимает Ереван. В столицу Армении рекомендуется покупать билеты не позднее чем за 100 дней до вылета. Еще одно популярное направление — Стамбул, куда выгоднее покупать билеты за месяц до вылета», — посоветовали аналитики.

А вот билеты в Анталью, по оценкам экспертов, лучше всего приобретать за одну-две недели до путешествия, в Тбилиси — за две недели и раньше.

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