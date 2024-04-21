Психолог объяснила, как чтение влияет на мозг

В разговоре с «СЭ» психолог Анна Давыдова подчеркнула, что чтение полезно для мозга. По ее словам, оно улучшает память, внимание и концентрацию, развивает эмпатию, креативность и социальные навыки.

Также детям и пожилым людям эксперт рекомендует не только читать книги, но и обсуждать их, чтобы прочитанное «откладывалось» в голове. Кроме того, детям чтение и обсуждение книг помогает пополнить словарный запас.