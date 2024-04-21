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Психолог объяснила, как чтение влияет на мозг
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:35

0 мин.

Психолог объяснила, как чтение влияет на мозг

Мария Маковей
Автор
Девушка читает книгу
Фото Daniel de la Hoz/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» психолог Анна Давыдова подчеркнула, что чтение полезно для мозга. По ее словам, оно улучшает память, внимание и концентрацию, развивает эмпатию, креативность и социальные навыки.

Также детям и пожилым людям эксперт рекомендует не только читать книги, но и обсуждать их, чтобы прочитанное «откладывалось» в голове. Кроме того, детям чтение и обсуждение книг помогает пополнить словарный запас.

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Психология
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