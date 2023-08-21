4 проблемы, которые возникают из-за зубов мудрости

У современного человека зубы мудрости в большинстве своем представляют рудиментарные органы. Ученые полагают, что связано это с изменениями размеров и конфигурации челюстей и изменением типа питания.

Вместе с главным врачом стоматологической клиники Владимиром Лосевым рассказываем о четырех проблемах, которые могут спровоцировать зубы мудрости.

Какие проблемы возникают из-за зубов мудрости

Воспаление десен и соседних зубов

Чаще всего проблемы, связанные с зубами мудрости, заключаются в том, что они неправильно прорезываются, упираются в соседние зубы. Это в свою очередь приводит к воспалению десны и становится причиной удаления не только зубов мудрости, но и семерок.

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Повышенный риск кариеса

Кроме того, неправильное расположение зубов мудрости приводит к скоплению остатков пищи в этой области. А это создает дополнительные условия для развития кариеса и разрушения этих и соседних зубов.

Формирование «замка» при смыкании челюсти

Нередко происходит такая ситуация, что на одной челюсти зуб нормально и правильно прорезался, а на противоположной челюсти зуба нет или он прорезался неправильно. В результате зуб мудрости оказывается не в прикусе и начинает выдвигаться. Это вызывает так называемый замок во время жевания, когда челюсть постоянно упирается этим зубом и возникают проблемы уже с височно-нижнечелюстным суставом. Поэтому часто они решаются именно удалением восьмерок.

Затрудненная гиена рта

Восьмерки часто мешают ортодонтическому лечению и не позволяют осуществлять полноценную гигиену полости рта. Зубы расположены в труднодоступных местах, где основательно и хорошо вычистить у большинства пациентов не получается. Естественно, это становится причиной образования твердого зубного налета и появления кариеса, что в свою очередь приводит к пульпитам (воспалительным процессам внутри зуба).

Обязательно ли удалять зубы мудрости

Лечить зубы мудрости и ставить на них коронки проблематично, поэтому даже если их не удаляли, а лечили, то в конечном итоге это все равно закончится удалением.

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После удаления восьмерок ничего делать не нужно. Имплантаты на место зубов мудрости не ставятся, потому что они не принимают участия в измельчении пищи и, по сути, являются лишними в полости рта.

В связи со всем вышесказанным, по совокупности факторов и по показаниям зубы мудрости в большинстве случаев удаляются. Как правило, их удаление — это вопрос времени. Бывает в редких случаях, что восьмерки действительно сохраняют, если пациент категорически против их удаления. Но если возникнет необходимость в лечении соседних семерок, то от зубов мудрости придется все же избавиться. Объективно от них больше проблем, чем пользы, поэтому их стоит своевременно удалить.

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