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3 возможные причины выпадения зубов и что с этим делать

Владимир Лосев
Врач-стоматолог-ортопед, имплантолог
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Девушка широко улыбается.
Фото cookie_studio/Freepik

Основной причиной выпадения зубов является пародонтит и другие воспалительные и патологические процессы, происходящие в окружающих тканях зуба вследствие потери пародонтальной связки. Но есть и другие возможные причины. Вместе с врачом рассказываем о главных.

Пародонтит

Пародонтальная связка выполняет несколько функций, в том числе и поддержания зуба в полости рта. Патологии пародонтальной связки приводят к серьезным заболеваниям — одним из них является пародонтит, который может привести к потере зубов. Поэтому очень важно следить за здоровьем своих десен.

Из-за неудовлетворительной чистки зубов в десне могут появляться так называемые пародонтальные карманы — пустоты между зубом и десной, где начинает образовываться зубной налет. Этот налет накапливается вокруг корня зуба, что провоцирует появление в этих пустотах инфекции и, как следствие, приводит к выпадению зубов. Поэтому очень важно уделять внимание тщательной гигиене полости рта.

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Кариес

Еще одна частая причина потери зубов — это кариес, который приводит к их разрушению. Кариес вызывается действием кислот, которые образуются в результате взаимодействия бактерий в полости рта с остатками пищи и сахаром. Эти кислоты атакуют эмаль зуба, которая является его защитным слоем. Постепенно кислоты разрушают эмаль, образуя небольшие дырочки или полости, которые специалисты называют кариозными полостями.

Если кариозные полости не лечатся, бактерии продолжают проникать внутрь зуба, атакуя дентин — более мягкую ткань, расположенную под эмалью. Дентин содержит тысячи маленьких каналов, которые соединяются с нервами внутри зуба. Когда бактерии достигают дентина, они могут вызывать болезненные ощущения и разрушать его, проникая глубже.

Зубные щетки в стакане.
Фото wirestock/Freepik

Если кариес не лечится даже на этом этапе, он продвигается дальше. В результате этого возникает пульпит — другими словами, воспаление. Пульпит может вызывать сильную боль и инфекцию, и если не лечить его, приводит к потере зуба.

Таким образом, кариес может разрушить зубы, начиная с повреждения эмали и прогрессируя до поражения дентина и далее. Поэтому очень важно поддерживать хорошую гигиену полости рта, использовать зубную нить и ирригатор, а также своевременно проходить профилактические осмотры у стоматолога.

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Перегрузка

Часто подобное происходит в том случае, когда на одной стороне уже нет зуба или зубов вследствие запущенного кариеса и пациент вынужден нагружать вторую сторону челюсти, когда пережевывает пищу. В таких ситуациях также происходит потеря опорной зубной ткани, расшатывание и, как результат, потеря зубов. То же самое может происходить из-за неправильно установленных по прикусу имплантатов и коронок. Чтобы не терять зубы из-за перегрузки, необходимо своевременно лечить пародонтоз и кариес, заниматься восстановлением разрушенных зубов, что поможет сохранить другие зубы в полости рта здоровыми и целыми.

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Медицина
Советы и рекомендации
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