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Сегодня, 08:00

7 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Сердце.
Фото Freepik
Врач рассказала, как часто стоит их проверять.

Некоторые заболевания поначалу протекают без каких-либо симптомов: вы нормально себя чувствуете и, кажется, вас ничего не беспокоит. Но это не значит, что проблем на самом деле нет.

Чтобы выявить болезнь на раннем этапе и вовремя начать лечение, стоит регулярно проверять здоровье. На что именно обращать внимание, рассказала врач Светлана Перес.

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Наличие и качество мышечной массы

Белок — переносчик всего в организме (витаминов, микро- и макронутриентов), он же один из самых важных составляющих, ответственных за качество детоксикации (очищения) организма. Без белка не будет нормальной работы моторики желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, сердца и многих других органов.

Не назначая анализов, даже по внешним признакам врач может определить, все ли хорошо с белком и мышечной массой. Эти признаки — повод насторожиться:

  • рыхлость мышц (ног, рук, спины);

  • сколиоз, протрузии (неестественное выпячивание межпозвоночного диска), грыжи;

  • отечность (особенно с утра);

  • ощущение боли и напряжения мышц при минимальной физической нагрузке или даже без нее (чаще всего «крутит» икры ног);

  • гиперподвижность суставов.

Бицепс. Фото Freepik/drobotdean
Фото Freepik/drobotdean

Это не показатели нормы, и при наличии таких симптомов рано или поздно появятся более яркие признаки серьезных заболеваний. Как правило, недостаток белка сначала отразится на работе иммунной системы, эндокринной, половой и на ЖКТ.

Как часто проверять: следить за симптомами нужно постоянно, особенно важно — после длительной болезни.

Артериальное давление

На ранних стадиях у гипертонии (повышенное артериальное давление) нет симптомов. Поэтому нужно следить за показаниями, чтобы вовремя заметить их изменения.

Обратить особое внимание на давление стоит, если:

  • вы реагируете на изменения погоды и на магнитные бури;

  • часто возникает и надолго сохраняется мигрень;

  • падает острота зрения;

  • снижается чувствительность в конечностях;

  • без видимых причин появляется отечность, а также рыхлость мышц.

Мелкие сосуды, пронзающие все тело человека, со временем и под влиянием некоторых факторов (например, избыточный холестерин) становятся уже, и кровоток в них затрудняется. При сохранении обычного давления крови механическое воздействие на сосудистые стенки увеличивается, и сердцу приходится предпринимать больше усилий, чтобы обеспечить полноценный кровоток по всему телу. Результат — повышение артериального давления, чувство общей слабости и ухудшение самочувствия.

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Стоит внимательнее следить за давлением, если у вас II, III или IV группа крови. Эти группы связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В I группе крови нет ни А-, ни B-антигенов. Поэтому даже при ее сгущении нагрузка на сосуды будет ниже, чем в случае с другими группами крови, а значит, и риски сердечно-сосудистых заболеваний ниже.

Как часто проверять: при появлении симптомов, перечисленных выше, стоит проверять давление хотя бы раз в день.

Уровень холестерина

Все боятся высокого холестерина — и правильно делают. При высоких показателях на стенках артерий могут начать образовываться холестериновые отложения, что в перспективе приводит к атеросклерозу сосудов.

Появление ксантом, подкожных жировиков, частое акне (особенно с жировиками), появление липоидной роговичной дуги и ксантелазмов (небольших желтых узелков под верхним эпителием век), жировиков на белке глаза — все это признаки нарушения обмена холестерина. Не обращать внимания на них нельзя.

Акне. Фото Freepik
Фото Freepik

При этом холестерин необходим для создания крепкой внешней мембраны (оболочки) всех клеток организма. Поэтому и низкий холестерин — это плохо.

При недостатке холестерина:

  • снижается иммунная функция (все клетки более уязвимы для внешних факторов);

  • кожные покровы становятся сухими и «ломкими», а значит, более подвержены повреждениям;

  • ухудшается качество зубов, волос, ногтей (поскольку они также нуждаются в защитной жировой мембране);

  • зубы чаще подвержены кариесу;

  • не хватает сил на умственную и физическую активность;

  • снижается настроение.

Как часто проверять: начиная с 20 лет стоит сдавать анализы на холестерин минимум раз в пять лет. А после 40 лет — раз в год.

Состояние зубов

Чтобы сократить образование налета, следите за усвоением жиров и кальция. Камни на зубах говорят о том, что нарушен кальциево-фосфорный обмен (дело в усвоении жиров и достаточности витамина Д, В6, К2 и магния). Об этом же свидетельствует и частый кариес.

Желтый или черный налет на зубах — признак заброса желчи в пищевод и нарушения моторики клапана, соединяющего пищевод и желудок. Белый, серый — симптом дисбактериоза.

Кроме того, бактерии в зубном налете связывают с коронарной недостаточностью. Они приводят к тому, что тромбоциты в крови образуют сгустки, которые блокируют кровеносные сосуды и могут вызвать воспаление сердечных клапанов. Но в этом случае дело не только в бактериях. Нарушение кальция-фосфорного обмена приводит к тому, что сердечной мышце тоже недостает кальция, а без него сердцу тяжелее работать.

Как часто проверять: проверять состояние зубов стоит хотя бы два раза в год, при наличии нарушений, разумеется, обращаться к врачу следует чаще.

Цвет и форма родинок и пигментных пятен

Чем больше у вас родинок и пигментных пятен на коже, тем хуже состояние печени. Исключение составляют два случая: наличие симптома Жильбера и веснушки с самого детства. Это генетические особенности, и для таких людей большое количество родинок или пигментных пятен — это вариант нормы.

Пигментные пятна. Фото Freepik/cookie_studio
Фото Freepik/cookie_studio

А вот если вы к этому не склонны и вдруг будто «обсыпало», стоит обратить внимание. Особенно следует насторожиться, если заметите периодически исчезающую родинку или такую, что постоянно чешется. Это могут оказаться не родинки, а папилломы. Папилломы патогенного штамма увеличивают риск онкологических заболеваний.

Как часто проверять: следить за этим нужно хотя бы раз в год, а при появлении новых родинок обязательно посещать дерматолога.

Состояние позвоночника

Позвоночник — это каркас организма. На него крепятся и одновременно его удерживают основные мышцы спины, лопаток, плечевого пояса и пр.

При нарушениях в отдельных фрагментах позвоночника появляются риски протрузий, истончения межпозвоночных дисков, грыжи. Из-за этого нарушается работа сосудов, вен, артерий, появляются зажимы в нервных окончаниях.

Симптомы нарушений по отделам позвоночника:

  • шейный: головокружение, перепады давления, боль в руках и плечах, онемение конечностей;

  • поясничный: боль в задней части бедра, голени, стопе, пояснице, онемение пальцев ступни, в паху;

  • грудной: боль в груди.

Как часто проверять: отслеживать состояние позвоночника особыми способами не нужно. Стоит регулярно поддерживать легкую физическую активность и обращать внимание на то, как вы сидите, лежите, стоите и т. п.

Интенсивность головных болей

Головные боли могут варьироваться от слегка раздражающих до совершенно невыносимых. Если они сопровождаются другими симптомами, это может сигнализировать о серьезных проблемах в организме, в том числе о высоком давлении и даже инсульте.

Головная боль. Фото Freepik/karlyukav
Фото Freepik/karlyukav

Как часто проверять: стоит следить за тем, когда возникают боли и как протекают. Можно вести своеобразный дневник наблюдений. Постепенно вы станете замечать, что именно вызывает боли, и сможете поменять что-то в образе жизни, чтобы сократить их количество. Кроме того, всегда можно обратиться за помощью к специалисту.

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