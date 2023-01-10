6 анализов, которые нужно регулярно контролировать после 35 лет

Они помогут выявить проблемы на начальном этапе и своевременно их решить.

Следить за здоровьем нужно в любом возрасте. Чтобы вовремя заметить заболевание и предотвратить его развитие, важно регулярно отслеживать некоторые показатели в организме.

Я предлагаю вам список анализов, которые называю показателями здоровья. Во-первых, собрав эту информацию, можно очень точно определить диагноз. Во-вторых, этот комплекс показывает все проблемы организма, а значит, можно оперативно среагировать, чтобы не допустить развитие патологии.

Конечно, это достаточно затратно с точки зрения времени и финансов, поэтому рекомендую сдавать комплекс людям старше 35 лет ежегодно.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Этот анализ позволит узнать, в каком состоянии находится печень.

Ближе к середине жизни этот орган «устает». Последствия неправильного питания, употребление лекарств и вредные привычки приводят к сбоям в работе всего желудочно-кишечного тракта. А печень как самая важная инстанция в очистительном процессе страдает больше всего.

Кроме того, сама по себе печень не болит, поэтому понять, здорова ли она, можно только с помощью обследования или анализов. Аланинаминотрансфераза — это один из основных ферментов обмена аминокислот. Рост этого фермента в крови указывает на повреждение клеток печени.

Гаммаглутамилтрансаминаза (ГГТ)

Этот фермент покажет, есть ли проблемы не у конкретного органа, а у организма в целом. Его повышение в крови говорит о том, что процесс детоксикации происходит неверно, а в организме есть патоген.

Freepik/freepik

Креатинин и мочевина

Креатинин — конечный продукт превращения креатинфосфата, участвующего в энергетическом обмене мышечной и других тканей. Это один из главных показателей работы почек.

Мочевина — конечный продукт метаболизма белков. Отражает состояние почек, синтетическую функцию печени и обеспеченность организма белком.

Вместе два показателя помогут понять, правильно ли работают почки. От их состояния зависит здоровье мочеполовой и репродуктивной систем. Нездоровые почки — одна из причин половой дисфункции и бесплодия.

Мочевая кислота

Ее повышенный уровень указывает на возможность развития подагры. Избыток МК также может быть показателем метаболического синдрома, сахарного диабета, гипертонической болезни.

Freepik/rawpixel.com

Какие еще анализы нужно сдавать

Кроме того, следует регулярно сдавать анализ на «хороший» и «плохой» холестерин — чтобы исключить атеросклероз. А также витамин В12 и ультрачувствительный ферритин (для исключения рисков анемии), С-реактивный белок — для контроля воспаления, 25 OH витамин D (у многих наблюдается дефицит этого витамина, что вызывает иммунодефицит).

Если вы моложе 35 лет или не готовы глубоко погружаться в нюансы лабораторных исследований, рекомендую ежегодно сдавать общий анализ мочи, крови и копрограмму.

Расшифровать результаты анализов и сделать из них соответствующие выводы может только врач. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом после прохождения обследований.