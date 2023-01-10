6 анализов, которые нужно регулярно контролировать после 35 лет
Следить за здоровьем нужно в любом возрасте. Чтобы вовремя заметить заболевание и предотвратить его развитие, важно регулярно отслеживать некоторые показатели в организме.
Я предлагаю вам список анализов, которые называю показателями здоровья. Во-первых, собрав эту информацию, можно очень точно определить диагноз. Во-вторых, этот комплекс показывает все проблемы организма, а значит, можно оперативно среагировать, чтобы не допустить развитие патологии.
Конечно, это достаточно затратно с точки зрения времени и финансов, поэтому рекомендую сдавать комплекс людям старше 35 лет ежегодно.
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Этот анализ позволит узнать, в каком состоянии находится печень.
Ближе к середине жизни этот орган «устает». Последствия неправильного питания, употребление лекарств и вредные привычки приводят к сбоям в работе всего желудочно-кишечного тракта. А печень как самая важная инстанция в очистительном процессе страдает больше всего.
Кроме того, сама по себе печень не болит, поэтому понять, здорова ли она, можно только с помощью обследования или анализов. Аланинаминотрансфераза — это один из основных ферментов обмена аминокислот. Рост этого фермента в крови указывает на повреждение клеток печени.
Гаммаглутамилтрансаминаза (ГГТ)
Этот фермент покажет, есть ли проблемы не у конкретного органа, а у организма в целом. Его повышение в крови говорит о том, что процесс детоксикации происходит неверно, а в организме есть патоген.
Креатинин и мочевина
Креатинин — конечный продукт превращения креатинфосфата, участвующего в энергетическом обмене мышечной и других тканей. Это один из главных показателей работы почек.
Мочевина — конечный продукт метаболизма белков. Отражает состояние почек, синтетическую функцию печени и обеспеченность организма белком.
Вместе два показателя помогут понять, правильно ли работают почки. От их состояния зависит здоровье мочеполовой и репродуктивной систем. Нездоровые почки — одна из причин половой дисфункции и бесплодия.
Мочевая кислота
Ее повышенный уровень указывает на возможность развития подагры. Избыток МК также может быть показателем метаболического синдрома, сахарного диабета, гипертонической болезни.
Какие еще анализы нужно сдавать
Кроме того, следует регулярно сдавать анализ на «хороший» и «плохой» холестерин — чтобы исключить атеросклероз. А также витамин В12 и ультрачувствительный ферритин (для исключения рисков анемии), С-реактивный белок — для контроля воспаления, 25 OH витамин D (у многих наблюдается дефицит этого витамина, что вызывает иммунодефицит).
Если вы моложе 35 лет или не готовы глубоко погружаться в нюансы лабораторных исследований, рекомендую ежегодно сдавать общий анализ мочи, крови и копрограмму.
Расшифровать результаты анализов и сделать из них соответствующие выводы может только врач. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом после прохождения обследований.