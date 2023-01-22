Чек-лист анализов и обследований, которые нужно сдавать после 50 лет. Советы специалиста

Решить проблему в зачатке гораздо проще, чем лечить ее.

Залог долголетия — самонаблюдательность и своевременное обнаружение проблем со здоровьем, в котором помогут базовые анализы и обследования. Разобрались, какие анализы нужно сдавать после 50 лет, с главным врачом медицинского центра «Медэксперт» Сергеем Жуковым.

Зачем сдавать анализы и проходить обследования

Как в последнее время справедливо отмечают многие специалисты, долголетие означает не просто долгую жизнь, но в первую очередь наполненную здоровьем и активностью. Сохранить бодрость тела и духа, а также ясность ума до зрелых лет вполне возможно, если правильно и сбалансированно питаться, много двигаться и исключить вредные привычки.

Не менее важно контролировать свое состояние, поскольку решить проблему в зачатке гораздо проще, нежели лечить ее. Тем более в возрасте после 50, когда любое незначительное отклонение от нормы сегодня, завтра может превратиться в серьезную патологию.

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Разумеется, анализы и обследования не обходятся дешево. Однако гораздо дороже приходится расплачиваться, восстанавливая утерянное здоровье. К тому же не стоит забывать о том, что многие анализы и обследования можно сдать и пройти в поликлинике, к которой вы приписаны.

После 50 есть ряд обязательных процедур, которые необходимо проходить ежегодно.

Биохимический анализ крови

Для своевременного диагностирования возраст-зависимых заболеваний, принятия решения о тактике дальнейшего обследования и лечения прежде всего необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови. Он позволит выявить:

нарушения функции кроветворения;

различные анемии;

хроническое воспаление (благодаря показателю СОЭ — скорость оседания эритроцитов);

оценить функцию работы печени и внутренних органов;

оценить состояние углеводного обмена (уровень глюкозы натощак).

Липидограмма

Важный показатель при оценке сердечно-сосудистого риска пациента — липидограмма. Она включает в себя такие показатели, как:

общий холестерин;

липопротеиды высокой плотности, так называемый хороший холестерин;

липопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин;

триглицериды.

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Анализ крови на гомоцистеин

Анализ крови на гомоцистеин — это маркер атеросклероза, развития возраст-зависимых заболеваний Альцгеймера, старческого слабоумия и деменции. На фоне повышенного гомоцистеина поражаются сосуды.

Уровень гомоцистеина нужно проверять уже после 40, а уж тем более после 50 лет, даже в отсутствие жалоб.

Анализ на витамин D

Учитывая климат и малое количество солнечных дней на большей части нашей страны, анализ на уровень витамина D после 50 лет обязателен. Особенно важно распознать его дефицит у женщин.

Железо и ферритин

Еще один важный показатель, на который, безусловно, нужно смотреть в биохимии, — это анализы на железо и ферритин.

Огромное количество людей в возрасте за 50 и раньше испытывают хронический дефицит железа, который сказывается на их самочувствии. К признакам латентного дефицита железа относятся:

слабость;

вялость;

апатия;

выпадение волос.

Магний

Без нормального уровня магния невозможна полноценная работа, расслабление, хороший сон и настроение.

Контроль гормонального фона

Чтобы определить состояние гормонального фона, потребуется сдать следующие гормоны:

тиреотропный гормон, или ТТГ;

андрогенный профиль (для мужчин).

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Тиреотропный гормон стимулирует щитовидную железу, которая в свою очередь регулирует очень многие функции нашего тела.

Если мы говорим про мужчин, то здесь очень важным будет анализ «профиль андрогенов», или «андрогенный профиль». Снижение уровня половых гормонов происходит после 30 лет у всех мужчин, быстрее или медленнее. Для оценки функции, насколько снизился уровень тестостерона, необходим профиль андрогенов. В него входит:

общий тестостерон;

свободный тестостерон;

лютеинизирующий гормон;

эстрадиол.

Онкомаркеры

Крайне важны после 50 лет анализы на онкомаркеры. Для мужчин это простатспецифический антиген, или PSA, — онкомаркеры предстательной железы. Он позволяет выявить:

проблемы у мужчин с простатой;

риск развития онкологических заболеваний простаты.

Для женщин очень важно провести так называемый PAP-тест, или мазок по Папаниколау. Он выявляет:

предраковые изменения;

рак шейки матки;

различные воспалительные процессы.

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Кал на скрытую кровь

Еще один очень важный анализ — это кал на скрытую кровь. Он позволяет обнаружить скрытое кровотечение в желудочно-кишечном тракте, в том числе на фоне злокачественных образований ЖКТ.

Обследования

Из самых важных и необходимых обследований после 50 следует обратить внимание на: