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Сегодня, 21:00

Чек-лист анализов и обследований, которые нужно сдавать после 50 лет. Советы специалиста

Ольга Стрельникова
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Фото Freepik/tirachardz
Решить проблему в зачатке гораздо проще, чем лечить ее.

Залог долголетия — самонаблюдательность и своевременное обнаружение проблем со здоровьем, в котором помогут базовые анализы и обследования. Разобрались, какие анализы нужно сдавать после 50 лет, с главным врачом медицинского центра «Медэксперт» Сергеем Жуковым.

Зачем сдавать анализы и проходить обследования

Как в последнее время справедливо отмечают многие специалисты, долголетие означает не просто долгую жизнь, но в первую очередь наполненную здоровьем и активностью. Сохранить бодрость тела и духа, а также ясность ума до зрелых лет вполне возможно, если правильно и сбалансированно питаться, много двигаться и исключить вредные привычки.

Не менее важно контролировать свое состояние, поскольку решить проблему в зачатке гораздо проще, нежели лечить ее. Тем более в возрасте после 50, когда любое незначительное отклонение от нормы сегодня, завтра может превратиться в серьезную патологию.

Сдавать аналицы необходимо регулярно. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Разумеется, анализы и обследования не обходятся дешево. Однако гораздо дороже приходится расплачиваться, восстанавливая утерянное здоровье. К тому же не стоит забывать о том, что многие анализы и обследования можно сдать и пройти в поликлинике, к которой вы приписаны.

После 50 есть ряд обязательных процедур, которые необходимо проходить ежегодно.

Скрининговое обследование в возрасте 50 лет направлено в первую очередь на предупреждение так называемых возраст-зависимых заболеваний — сахарный диабет, повышенное артериальное давление (гипертония), атеросклероз, ожирение, нарушение в работе щитовидной железы, остеопороз (нарушение минерального обмена), конечно же, онкологические заболевания.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Биохимический анализ крови

Для своевременного диагностирования возраст-зависимых заболеваний, принятия решения о тактике дальнейшего обследования и лечения прежде всего необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови. Он позволит выявить:

  • нарушения функции кроветворения;

  • различные анемии;

  • хроническое воспаление (благодаря показателю СОЭ — скорость оседания эритроцитов);

  • оценить функцию работы печени и внутренних органов;

  • оценить состояние углеводного обмена (уровень глюкозы натощак).

АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, билирубин — вот эти показатели помогут оценить, как работает удивительная система организма. И как печень справляется с утилизацией шлаков.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Липидограмма

Важный показатель при оценке сердечно-сосудистого риска пациента — липидограмма. Она включает в себя такие показатели, как:

  • общий холестерин;

  • липопротеиды высокой плотности, так называемый хороший холестерин;

  • липопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин;

  • триглицериды.

Для поддержания хорошей формы нужно проходить медицинские обследования. Фото Freepik/lookstudio
Freepik/lookstudio

Анализ крови на гомоцистеин

Анализ крови на гомоцистеин — это маркер атеросклероза, развития возраст-зависимых заболеваний Альцгеймера, старческого слабоумия и деменции. На фоне повышенного гомоцистеина поражаются сосуды.

Гомоцистеин не поступает с пищей. Он образуется из метионина — аминокислоты, которая есть в любом куске мяса. Для того чтобы не допускать роста гомоцистеина, нужны витамины В6, В12 и В9 (фолиевая кислота). Из-за нарушений метаболизма гомоцистеина он начинает поступать в кровь и начинается его токсическое действие на организм. Повышается риск инфаркта, инсульта, болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Уровень гомоцистеина нужно проверять уже после 40, а уж тем более после 50 лет, даже в отсутствие жалоб.

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Анализ на витамин D

Учитывая климат и малое количество солнечных дней на большей части нашей страны, анализ на уровень витамина D после 50 лет обязателен. Особенно важно распознать его дефицит у женщин.

Очень часто климакс наступает у женщин в районе 50 лет, что сопряжено с риском остеопороза. На фоне дефицита витамина D он может прогрессировать.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Железо и ферритин

Еще один важный показатель, на который, безусловно, нужно смотреть в биохимии, — это анализы на железо и ферритин.

Огромное количество людей в возрасте за 50 и раньше испытывают хронический дефицит железа, который сказывается на их самочувствии. К признакам латентного дефицита железа относятся:

  • слабость;

  • вялость;

  • апатия;

  • выпадение волос.

Важно отметить, что даже на фоне хорошего уровня гемоглобина и эритроцитов в общем анализе крови может быть снижено железо и ферритин. То есть латентный дефицит железа можно не увидеть в общем анализе крови. Поэтому требуется отдельно сдавать железо и ферритин.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Магний

Без нормального уровня магния невозможна полноценная работа, расслабление, хороший сон и настроение.

Магний — наш самый главный антитревожный элемент для нервной системы. Часто на фоне стрессов, физической нагрузки, переутомления, уровень магния бывает снижен. Его обязательно нужно контролировать.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Контроль гормонального фона

Чтобы определить состояние гормонального фона, потребуется сдать следующие гормоны:

  • тиреотропный гормон, или ТТГ;

  • андрогенный профиль (для мужчин).

Мужчинам тоже нужно сдавать анализы и проходить обследования. Фото Freepik/gpointstudio
Freepik/gpointstudio

Тиреотропный гормон стимулирует щитовидную железу, которая в свою очередь регулирует очень многие функции нашего тела.

Принципиально могут развиваться два состояния — гипотериоз, когда щитовидная железа работает слишком вяло, и териотоксикоз, когда щитовидная железа работает очень сильно — все это сказывается на самочувствии и работоспособности.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Если мы говорим про мужчин, то здесь очень важным будет анализ «профиль андрогенов», или «андрогенный профиль». Снижение уровня половых гормонов происходит после 30 лет у всех мужчин, быстрее или медленнее. Для оценки функции, насколько снизился уровень тестостерона, необходим профиль андрогенов. В него входит:

  • общий тестостерон;

  • свободный тестостерон;

  • лютеинизирующий гормон;

  • эстрадиол.

Важно отметить, что, когда мы сдаем гормоны на андрогенный профиль, за сутки до сдачи анализов нужно исключить спорт, секс и алкоголь. Сдавать анализы на половые гормоны нужно строго с 8 до 9 утра.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Онкомаркеры

Крайне важны после 50 лет анализы на онкомаркеры. Для мужчин это простатспецифический антиген, или PSA, — онкомаркеры предстательной железы. Он позволяет выявить:

  • проблемы у мужчин с простатой;

  • риск развития онкологических заболеваний простаты.

Если простатспецифический антиген повышен, это повод немедленно обратиться к урологу. PSA сдается всеми мужчинами после 40 лет, даже при отсутствии жалоб, и, естественно, после 50 лет его тоже нужно сдавать.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра

Для женщин очень важно провести так называемый PAP-тест, или мазок по Папаниколау. Он выявляет:

  • предраковые изменения;

  • рак шейки матки;

  • различные воспалительные процессы.

Анализ крови. Фото Freepik/teksomolika
Freepik/teksomolika

Кал на скрытую кровь

Еще один очень важный анализ — это кал на скрытую кровь. Он позволяет обнаружить скрытое кровотечение в желудочно-кишечном тракте, в том числе на фоне злокачественных образований ЖКТ.

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Обследования

Из самых важных и необходимых обследований после 50 следует обратить внимание на:

  • электрокардиограмму (ЭКГ) ;

  • эхокардиографию (УЗИ сердца);

  • УЗИ брахилцифальных сосудов (УЗИ БЦА — оценка состояния сосудистой стенки);

  • УЗИ брюшной полости;

  • УЗИ артерий вен нижних конечностей;

  • маммографию (для женщин);

  • флюорографию;

  • фиброгастродуоденоскопию (ФГТС) и колоноскопию (в контексте «онконастороженности» и наличия различных изменений слизистой желудка или же прямой кишки).

Если есть какие-то жалобы, то, естественно, перечень обследования может быть расширен на усмотрение врача-терапевта или профильного специалиста.
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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