Меланома: опасны ли родинки на теле?

Рассказываем, что такое меланома и как она лечится.

Родинки есть у большинства людей. Эти уникальные скопления пигментных клеток в основном не доставляют дискомфорта. Но иногда могут стать причиной тяжелых заболеваний кожи.

О признаках развития меланомы рассказала врач Елена Титаренко.

Меланома представляет собой одну из наиболее агрессивных опухолей. Для этого заболевания характерно непредсказуемое течение, и зачастую результаты лечения оказываются неудовлетворительными.

Из-за чего возникает меланома

На теле любого человека можно обнаружить родинки в виде небольших круглых точек. Другими словами — невусы. Невус — доброкачественное образование кожи, состоящее из сгруппированных клеток меланоцитов. Эти клетки вырабатывают пигмент меланин, за счет него родинка приобретает свою коричневую окраску.

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Преобразование невуса в меланому, по мнению медиков, может произойти посредством ультрафиолетового излучения или механического повреждения. Единого мнения в специализированной литературе о влиянии травмы на развитие меланомы не найдено. Врачи придают особое значение химическим и термическим повреждениям невуса.

Повышение процента выживаемости непосредственно связано с диагностикой меланомы. Выявление опухоли на ранних стадиях может улучшить прогноз и предотвратить образование метастазов.

Как понять, что ваша родинка опасна

Насторожить могут признаки по системе АККОРД:

А — асимметрия невуса;

К — края неровные;

К — кровоточивость родинки;

О — окрас неравномерный;

Р — размер образования;

Д — динамика изменений.

Обращать внимание следует и на другие факторы, например расположение родинок. Меланома может развиваться на слизистых оболочках, половых органах, под ногтями.

Не все родинки могут повлечь развитие недуга. Врач Елена Титаренко пояснила, что их условно можно разделить на:

меланомоопасные;

меланомонеопасные.

Признаки, которые могут насторожить, несложно определить самостоятельно. Помимо системы АККОРД специалист отметила еще ФИГАРО. Принцип самодиагностики у них схож.

Ф — форма невуса меняется.

И — изменение размеров и ускоренный рост.

Г — границы могут стать неровными.

А — асимметрия родинки.

Р — размер довольно большой (зачастую размер злокачественной родинки превышает 6 мм).

О — окраска неравномерная.

По мнению специалиста есть и еще признаки, которые могут насторожить.

К группе умеренного риска относятся люди со светлой кожей, веснушками, рыжими волосами и те, кто получил серьезные солнечные ожоги.

А вот обладателям смуглой кожи повезло больше — у них низкий риск меланомы.

Как лечат меланому

Лечение меланомы, как правило, представляет собой хирургическое иссечение опухоли. Если врач определяет невус с подозрительными клиническими проявлениями, принимается решение по его удалению.

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Как защититься от меланомы

Если вы в группе высокого риса, к врачу необходимо приходить ежегодно. Специалист проведет тщательный осмотр всех родинок.

Любителям шоколадного загара стоит быть аккуратными — длительное пребывание на солнце ведет к ожогам. А любой ожог может привести к меланоме. Рекомендуем не забывать о применении солнцезащитных средств.

Также стоит по возможности избегать травматизаций родинок.

Какие симптомы меланомы у детей

Ряд характерных признаков образования опухоли должен насторожить родителей и побудить их обратиться к врачу.

1. Возможно изменение цвета кожных покровов.

2. Родинка имеет необычную форму, неровные границы.

3. Невус вызывает раздражение, зуд, кровоточит.

4. Родинка объемная или ассиметричная.

Специалист может обратить внимание и на другие признаки. Врачом могут быть проведены такие методы диагностики, как:

- физикальный осмотр с составлением «паспорта» родинок;

- биопсия;

- лабораторные исследования;

- МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография;

- ПЭТ-сканирование.

Как лечат меланому у детей

Процесс лечение меланомы в детском возрасте включает:

иммунотерапию;

химиотерапию;

лучевую терапию;

хирургическое удаление.

Методы диагностики и тактика лечения могут быть определены только специалистом.

Меланома представляет собой один из наиболее агрессивных видов опухолевых образований. Тем не менее у детей наблюдается большая тенденция к выздоровлению, нежели у взрослых.