Как выбрать солнцезащитный крем

Для начала провизор и косметолог-эстетист Айгуль Давлетзянова рекомендует обратить внимание на имеющиеся в составе солнцезащитного средства фильтры:

«Важно наличие пометки «UVA/UBA» на упаковке. UVA-лучи приводят к гиперпигментации, появлению морщин и старению кожи. UBA-лучи — к образованию рака кожи (меланомы)».

Фильтры могут быть минеральными — zinc oxide, titanium dioxide, и химическими — oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate.

«По эффективности они почти одинаковы, — поясняет эксперт. — Но оба имеют минусы.

Химические могут вызывать аллергию, а минеральные плотно ложатся на коже, что вызывает чувство дискомфорта и жирный блеск на лице, поэтому не подходят людям с жирным типом кожи".

Как выбрать солнцезащитный крем. Фото Global Look Press

Универсальный или специальный крем

Многие отдают предпочтение солнцезащитным кремам, которые предназначены сразу и для лица, — выходит и дешевле, и меньше заморочек с выбором. А что думает об этом специалист?

«Конечно, хороший крем должен быть отдельно для лица и для тела, — спешит разочаровать косметолог. — Как и обычный крем. Не бывает универсальных кремов для тела и лица и рук и ног. Везде есть свои нюансы. И не стоит экономить на этом. Кожа на лице отличается от кожи на теле, она более тонкая и чувствительная».

Хорошо. А что насчет базовых кремов для лица с SPF? Хоть на этом сэкономить удастся?

«Такие крема менее эффективны, чем обычный солнцезащитный крем, так как обладают низким уровнем защиты — SPF 15-20. Но когда под рукой ничего нет, можно использовать их. Также они подойдут для применения в зимние дни либо в пасмурную погоду летом».

Как выбрать солнцезащитный крем. Фото Global Look Press

Какой SPF выбрать

SPF — сочетание букв, которое вы встретите на этикетке любого солнцезащитного средства. Оно расшифровывается как Sun Protection Factor, то есть фактор защиты от солнца. А цифра рядом отражает степень этой защиты, обозначая долю облучения, которое средство все-таки пропускает. При пользовании средством с максимальным фактором — SPF 50 — на кожу попадает 1/50 излучений.

Необходимый уровень защиты зависит от нескольких факторов. Один из них — время пребывания на солнце. Если вы планируете провести на улице в солнечную погоду целый день, ваш вариант — SPF не ниже 30. Если «облучаться» собираетесь только по дороге на работу и обратно — можно начать с 20.

Следующий ориентир — тип кожи. В усиленной защите нуждаются обладатели следующих типов:

Сухая кожа

«Она имеет предрасположенность к преждевременному старению, а солнечные лучи только усугубят и ускорят процесс. Если ваша кожа стянутая, мелкоморщинистая, если она шелушится — она нуждается в средстве с высоким SPF».

Обладатели жирной кожи — люди, у которых в течение дня появляется жирный блеск на всех участках лица и отсутствуют морщины, кожа упругая, бывают воспаления — могут остановить выбор на SPF от 20. Ведь чем выше этот показатель, тем плотнее крем и сильнее жирный блеск на лице.

Как выбрать солнцезащитный крем. Фото Global Look Press

Светлая кожа

«Светленькие имеют низкий уровень меланина, который снижает пагубное действие солнца, и имеют высокий шанс обгореть, получить ожог. Темненьким с этим проще. Но! Меланин не защищает полностью от воздействия солнца, SPF нужен и тем и другим».

Возникает логичный вопрос: как тогда быть обладателям светлой и жирной кожи?

«Плотные кремы не подойдут светлой и жирной коже, — отвечает эксперт. — будут закупоривать поры и приводить к образованию прыщей, комедонов. В этом случае подойдет SPF 30».

Стоит делать поправку еще и на возраст человека:

«С возрастом за счет потери влаги, снижения уровня коллагена и эластина вероятность появления морщин и дряблости кожи в результате воздействия солнечных лучей повышается. Поэтому для профилактики процесса старения необходима высокая степень защиты. А в детском возрасте кожа чувствительная, лучше выбирать минеральные фильтры, чтобы избежать аллергических реакций».

Как выбрать солнцезащитный крем. Фото Global Look Press

Солнцезащитные средства для детей

По мнению детского дерматолога Зои Константиновой, вопрос солнца для неокрепших организмов настолько критичен, что пользоваться средствами с максимальным фактором защиты следует вплоть до 18 лет:

«Лучше отдавать предпочтение дерматокосметическим маркам, которые продаются в аптеках. Они выверены по составу, надежно защищают и не раздражают кожу. К тому же большая часть из них не липкие, и их можно спокойно использовать на пляже».

Как применять солнцезащитный крем

Несколько правил, которые важно соблюдать: