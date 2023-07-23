Физические и химические фильтры от солнца: какие бывают и какие лучше выбрать
Ультрафиолетовое излучение практически постоянно воздействует на кожу человека. Оно может быть прямым (когда в ясную погоду светит солнце) и непрямым (в туманные дни). Однако оно в любом случае негативно сказывается на коже: лучи провоцируют высвобождение свободных радикалов, что в долгосрочной перспективе может привести к поражению клеток и преждевременному старению кожи.
Зачем нужны и почему важно использовать солнцезащитные фильтры
Конечно, организм сам умеет защищаться от ультрафиолетового излучения с помощью загара и функции самовосстановления кожи. Однако зачастую естественного ресурса не хватает из-за длительных прогулок под солнцем. Чтобы помочь организму, рекомендуется использовать солнцезащитные средства, в состав которых входят физические и химические фильтры.
Физические солнцезащитные фильтры
Как работают физические фильтры от солнца и их виды
Действие механизма защиты в физических фильтрах направлено на отражение солнечного света от поверхности кожи и предотвращение солнечного ожога.
Самые распространенные физические (минеральные) UV-фильтры, которые используются в солнцезащитных продуктах, — это диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide).
Преимущества физических фильтров
Физические фильтры работают как зеркало и только за счет отражения не дают лучам травмировать кожу. Они не впитываются в кожу и лежат на ней защитным экраном, при этом кожа абсолютно комфортно себя ощущает.
Недостатки физических фильтров
Физические фильтры легко смываются водой, поэтому важно обновлять слой солнцезащитного крема каждые два часа и после каждого контакта с водой. Кроме этого, недостаток использования солнцезащитных средств на основе минеральных фильтров — их плотная текстура и белые разводы на коже после нанесения.
Как выбрать физические солнцезащитные средства
Если кожа чувствительная, рекомендуется использовать солнцезащитные средства на основе физических фильтров, потому что минеральные фильтры гипоаллергенны и считаются наиболее безопасными для защиты чувствительной, раздраженной и детской кожи. Для отдыха на пляже или при палящем солнце выбирайте SPF не менее 50.
Химические солнцезащитные фильтры
Как действуют химические фильтры от солнца и их виды
Химических фильтров, в отличие от физических, очень много. К наиболее распространенным относятся:
-
Авобензон (Avobenzone) поглощает UVA-лучи;
-
Октокрилен (Octocrylene) поглощает UVB-лучи;
-
Мексорил (Mexoryl SX защищает от UVB-лучей, Mexoryl XL защищает от UVA- и UVB-лучей);
-
Тиносорб (Tinosorb S защищает от UVA-лучей и Tinosorb M защищает от UVB-лучей);
Для достижения необходимого уровня защиты кожи в солнцезащитных средствах обычно используют комбинируемые UV-фильтры.
Действие защитного механизма химических фильтров основывается на поглощении ультрафиолетовых лучей и их превращении в тепловую энергию. Из-за этого солнцезащитный крем на их основе надо наносить за 20 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться и подействовать.
Преимущества химических фильтров
При попадании солнечных лучей на кожу химические фильтры максимально снижают воспаление и выделение свободных радикалов, что предотвращает не только старение, морщины и пигментные пятна, но и появление раковых клеток. Химические фильтры также помогают сохранить эластиновые волокна и профилактировать солнечный эластоз, который трудно поддается лечению.
Кремы на основе химических фильтров легко наносятся, хорошо впитываются и не оставляют следов. Помимо этого, еще один их плюс заключается в способности защищать кожу как от UVB, так и от UVA-излучения.
Недостатки химических фильтров
Химические фильтры, защищая кожу и разрушая энергию UV-излучения, разрушаются сами. Поэтому для поддержания их фотостабильности в течение дня необходимо регулярно обновлять слой защиты от солнца.
Как выбрать химические солнцезащитные средства
Химические солнцезащитные средства лучше всего подойдут при спортивном отдыхе на пляже или плавании в воде, потому что они считаются более стабильными, чем минеральные: не смываются водой. Больше доверия внушают фильтры последнего поколения, такие как тиносорб и Uvenul A Plus. Будьте осторожны с чувствительной кожей, некоторые средства могут вызывать аллергию, среди них — аминобензойная кислота, октокрилен, бензофенон-3 (оксибензон), авобензон.
Другие солнцезащитные фильтры
Существуют натуральные растительные фильтры. К ним относятся различные масла: оливковое, конопляное, кунжутное, соевое, авокадо, ши, кокосовое и другие. Однако масла обладают низким уровнем защиты, поэтому их использование не гарантирует надежную защиту от ультрафиолета.
Какой солнцезащитный фильтр выбрать: физический или химический
Различия между физическими и химическими фильтрами
Основная задача физических фильтров — не пропускать солнечные лучи и защищать ДНК клеток. Они работают по принципу зеркала, отражая солнечные лучи. В то время как химические фильтры являются преобразователями и берут всю нагрузку на себя.
Кроме этого, солнцезащитный крем, основанный на химических фильтрах, будет более легким, на физических — более плотным.
Какой фильтр выбрать в зависимости от типа кожи и потребностей
-
Тем, кто живет в северных городах и не проводит на солнце много времени, подойдут средства на основе химических фильтров. Из-за того, что они более легкие, крем естественно выглядит на лице и не доставляет дискомфорта.
-
Тем, кто живет в южных регионах, стоит обратить внимание на кремы со смешанными фильтрами (химические + физические), чтобы обеспечить надежную защиту кожи.
-
Людям со светлой и уязвимой кожей лучше пользоваться кремами с физическими фильтрами. Смуглым же подойдет комбинация химических и физических.