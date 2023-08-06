Как понять, что вами манипулируют: советы психолога

Чтобы добиться желаемого, некоторые готовы пойти на любые хитрости и уловки. Не подозревая и не зная о них, можно легко попасться в сети к манипулятору. Как этого избежать рассказала практикующий психолог Юлия Керецман.

Что такое манипуляции

Манипуляции — это психологические механизмы, используемые для достижения тех или иных целей. Их могут применять как в личных отношениях, так и в других сферах жизни (учеба, работа, карьера). При этом намерения манипулятора далеко не всегда так безобидны. Подобные методы нередко применяются в политике и медиа.

Как распознать манипуляции

Есть множество признаков того, что вами манипулируют. Среди них основные пять:

скрытые мотивы;

использование эмоций;

лживая информация;

изоляция от поддержки;

поощрение и наказание.

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Преследование скрытых мотивов

Манипуляторы не афишируют истиных целей и интересов. Но они всегда есть. Об этом важно помнить. Особенно, когда ни с того, ни с сего к вам стали проявлять неожиданный, «бескорыстный» интерес, заботу и внимание. Действительно ли все так просто или вас используют, как марионетку, чтобы добиться желаемого?

Использование эмоций

Чтобы добиться своих целей, манипуляторы активно используют эмоции других людей. Они могут давить на чувства вины, страха или жалости, чтобы заставить других согласиться с ними или действовать в их интересах.

Изменение фактов и лживая информация

Манипуляторы часто искажают информацию и преувеличивают факты, чтобы создать необходимое впечатление или подтолкнуть других к определенным решениям.

Фото istockphoto.com

Изоляция от поддержки

Манипуляторы часто стараются изолировать свою «жертву» от внешней поддержки или мнения других людей. Это помогает им усилить свое влияние и контроль. Манипуляторы могут дискредитировать мешающую им персону и даже запугивать тех, кто может воздействовать на объект их интересов.

Управление поведением через поощрения и наказания

Манипуляторы умело используют систему поощрений и наказаний, чтобы контролировать поведение других людей. Они могут хвалить, льстить, проявлять знаки внимания, обещать награды, чтобы получить желаемое. Но иногда бывает другая картина: манипулятор угрожает, критикует и наказывает, чтобы предотвратить нежелательные для него действия.

Фото istockphoto.com

Как защититься от манипуляций

Защита от манипуляций заключается не только в умении вовремя их распознавать, но и в активных действиях для предотвращения нежелательного влияния. Чтобы защититься от манипуляций:

поставьте свои интересы, потребности, желания и ценности на первое место, не бойтесь отстаивать свой выбор;

определите и установите четкие личные границы в отношениях с окружающими и не допускайте их нарушения;

укрепляйте свою самооценку и развивайте уверенность в себе;

развивайте критическое мышление и не принимайте решений на основе эмоций или давления окружающих;

учитесь говорить «нет», не бойтесь отказывать в просьбах, которые не соответствуют вашим интересам или нарушают ваши границы;

научитесь распознавать манипуляторов, обращайте внимание на их поведение, речь и мотивы, чтобы оградить себя от умышленного влияния;

избегайте конфликтов, которые зачастую создают манипуляторы для достижения своих целей.

Защита от манипуляций требует осознанности и умения действовать в своих интересах, понимания личных целей и самоценности. Помните, что только вы имеете власть над своими мыслями, чувствами и поведением и не давайте другим управлять вами.

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