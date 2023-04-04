Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 08:00

Что будет с кожей, если не использовать солнцезащитный крем весной?

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Светлана Денисевич
Врач-дерматовенеролог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Молодая девушка на солнце с SPF-защитой.
Фото Istockphoto.com/svetikd

Солнце светит всегда, а значит, и защищаться от него нужно круглый год. Это может показаться преувеличением, но правда такова: солнцезащитный крем необходимо наносить не только в отпуске — он должен стать частью повседневного ухода как для женщин, так и для мужчин. Врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала о том, как защитить кожу от солнца и что будет, если этого не делать.

Как солнце влияет на кожу

Начнем с плюсов. Солнце — природный энергетик: оно поднимает настроение и способствует выработке важных веществ. Например, витамина D, отвечающего за обмен кальция и фосфора, а также за правильный рост костной ткани.

Кроме того, умеренное воздействие ультрафиолетовых лучей (УФ) обеспечивает коже здоровое сияние. Исследования также показывают, что солнечный свет может снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца. Но у избыточного УФ-воздействия обратный эффект.

Солнечное излучение может привести к раннему проявлению признаков фотостарения. В их числе — морщины и пигментные пятна. Но, что более опасно, отсутствие должной защиты приводит к формированию злокачественных опухолей кожи.
Светлана Денисевич
Врач-дерматовенеролог

Чем опасно весеннее солнце

Весеннее солнце обманчиво: несмотря на прохладную погоду, в это время года УФ-лучи уже начинают набирать активность.

Весной мы недооцениваем активность солнца и обычно не защищаем кожу. Это может привести к появлению на лице веснушек и других пигментных пятен. Люди с более светлым типом кожи особенно подвержены различным кожным заболеваниям: даже весеннее солнце может спровоцировать у них развитие злокачественной опухоли на открытых участках кожного покрова.
Светлана Денисевич
Врач-дерматовенеролог

Следует помнить, что облака блокируют всего 20% УФ-лучей, а это значит, что мы все равно получаем до 80% их воздействия.

Загарать нужно до&nbsp;12 часов дня и&nbsp;после 16 часов. Как правильно загорать на солнце без вреда для здоровья? Рассказала врач

Что будет с кожей, если не использовать солнцезащитный крем весной

В зависимости от типа УФ-лучи по-разному воздействуют на кожу: некоторые оставляют поверхностные ожоги, другие, напротив, воздействуют на клеточные слои, приводя к заметным последствиям. Например, к преждевременному старению кожи, пигментным пятнам и меланоме.

Многие проблемы, связанные с кожей, лучше предотвращать, чем лечить. В частности, если пренебрегать защитой от солнца в весенний период, можно столкнуться с различной пигментацией на открытых участках кожного покрова.
Светлана Денисевич
Врач-дерматовенеролог

Как правильно выбрать крем

Защитить кожу можно с помощью SPF-средств. Цифра SPF (англ. Sun Protection Factor — «фактор защиты от солнца») указывает, во сколько раз увеличится время безопасного нахождения под солнцем. Например, SPF-50 означает, что с кремом вы сможете находиться на солнце в 50 раз дольше, чем без него.

Средства с SPF-защитой подбираются индивидуально. При выборе крайне важно учитывать фототип кожи. Всего существует шесть фототипов: от светлого до очень темного. Чем светлее кожа, тем больший индекс SPF нужен.
Светлана Денисевич
Врач-дерматовенеролог

Спектр SPF-средств сегодня очень широк: есть крема для кожи, склонной к высыпаниям, для сухой, чувствительной кожи и прочее. Подобрать вариант под свои особенности сможет каждый. Кроме того, SPF-защита представлена в разных текстурах: в виде флюидов, кремов, спреев и бальзамов.

Девушка использует крем
Istockphoto/Anna_Om

Важно помнить, что SPF-фактор защищает кожу только от поверхностных ожогов. Чтобы защититься от длинных лучей солнечного спектра, которые проникают в глубокие слои кожи, следует искать средства с комбинацией нескольких фильтров. На упаковке таких солнцезащитных кремов можно найти маркировку UVA (так называются длинные лучи) или broad spectrum — «широкий спектр излучения». И все же для того, чтобы грамотно подобрать средство защиты от солнца, рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Маска для лица. Работают ли уходовые маски для лица? Отвечает косметолог

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Красота
Польза и вред
Что будет, если...
1
0
Читайте также
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Может ли работа по дому заменить тренировку? Результаты исследования
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости