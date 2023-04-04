Что будет с кожей, если не использовать солнцезащитный крем весной?
Солнце светит всегда, а значит, и защищаться от него нужно круглый год. Это может показаться преувеличением, но правда такова: солнцезащитный крем необходимо наносить не только в отпуске — он должен стать частью повседневного ухода как для женщин, так и для мужчин. Врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала о том, как защитить кожу от солнца и что будет, если этого не делать.
Как солнце влияет на кожу
Начнем с плюсов. Солнце — природный энергетик: оно поднимает настроение и способствует выработке важных веществ. Например, витамина D, отвечающего за обмен кальция и фосфора, а также за правильный рост костной ткани.
Кроме того, умеренное воздействие ультрафиолетовых лучей (УФ) обеспечивает коже здоровое сияние. Исследования также показывают, что солнечный свет может снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца. Но у избыточного УФ-воздействия обратный эффект.
Солнечное излучение может привести к раннему проявлению признаков фотостарения. В их числе — морщины и пигментные пятна. Но, что более опасно, отсутствие должной защиты приводит к формированию злокачественных опухолей кожи.
Чем опасно весеннее солнце
Весеннее солнце обманчиво: несмотря на прохладную погоду, в это время года УФ-лучи уже начинают набирать активность.
Весной мы недооцениваем активность солнца и обычно не защищаем кожу. Это может привести к появлению на лице веснушек и других пигментных пятен. Люди с более светлым типом кожи особенно подвержены различным кожным заболеваниям: даже весеннее солнце может спровоцировать у них развитие злокачественной опухоли на открытых участках кожного покрова.
Следует помнить, что облака блокируют всего 20% УФ-лучей, а это значит, что мы все равно получаем до 80% их воздействия.
Что будет с кожей, если не использовать солнцезащитный крем весной
В зависимости от типа УФ-лучи по-разному воздействуют на кожу: некоторые оставляют поверхностные ожоги, другие, напротив, воздействуют на клеточные слои, приводя к заметным последствиям. Например, к преждевременному старению кожи, пигментным пятнам и меланоме.
Многие проблемы, связанные с кожей, лучше предотвращать, чем лечить. В частности, если пренебрегать защитой от солнца в весенний период, можно столкнуться с различной пигментацией на открытых участках кожного покрова.
Как правильно выбрать крем
Защитить кожу можно с помощью SPF-средств. Цифра SPF (англ. Sun Protection Factor — «фактор защиты от солнца») указывает, во сколько раз увеличится время безопасного нахождения под солнцем. Например, SPF-50 означает, что с кремом вы сможете находиться на солнце в 50 раз дольше, чем без него.
Средства с SPF-защитой подбираются индивидуально. При выборе крайне важно учитывать фототип кожи. Всего существует шесть фототипов: от светлого до очень темного. Чем светлее кожа, тем больший индекс SPF нужен.
Спектр SPF-средств сегодня очень широк: есть крема для кожи, склонной к высыпаниям, для сухой, чувствительной кожи и прочее. Подобрать вариант под свои особенности сможет каждый. Кроме того, SPF-защита представлена в разных текстурах: в виде флюидов, кремов, спреев и бальзамов.
Важно помнить, что SPF-фактор защищает кожу только от поверхностных ожогов. Чтобы защититься от длинных лучей солнечного спектра, которые проникают в глубокие слои кожи, следует искать средства с комбинацией нескольких фильтров. На упаковке таких солнцезащитных кремов можно найти маркировку UVA (так называются длинные лучи) или broad spectrum — «широкий спектр излучения». И все же для того, чтобы грамотно подобрать средство защиты от солнца, рекомендуем проконсультироваться со специалистом.
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