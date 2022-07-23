Как не обгореть на солнце? Советы эксперта

Эксперт рассказал, как не обгореть на солнце.

Чем опасен солнечный ожо г

Переборщить с солнечными ваннами легко, а избавиться от последствий бывает очень непросто, в некоторых случаях даже невозможно. Ведь обгореть можно до воспаления кожи и сильного озноба, а можно и до волдырей, рубцы от которых останутся с вами навсегда вместе с нарушенной пигментацией.

«Пигментная клетка очень вредная, и сложно предугадать, как она себя поведет после солнечного ожога, — предостерегает дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина. — Риск меланомы возрастает для человека после такого ожога в 10 раз и более, а для детей и лиц в возрасте до 20 лет риск еще выше».

Опасен не только сам ожог, но и чрезмерное солнечное облучение в принципе. Ультрафиолетовое излучение имеет свойство «накапливаться» в организме и, перевалив за определенный рубеж, провоцировать «солнечные раки» (базалиому, плоскоклеточный рак), а также образование на коже опухолей под названием «себорейный кератоз», доброкачественных, но очень неэстетичных.

Ультрафиолетовый индекс и как им пользоваться

Для того чтобы выбрать адекватный способ защиты, врач рекомендует ориентироваться на ультрафиолетовый индекс — показатель уровня излучения, который отображается в погодных или отдельных специализированных мобильных приложениях.

В дни, когда индекс выше 2, на солнце обязательно использовать солнцезащитные кремы, а когда 6 и выше — нужно избегать нахождения на солнце с 11 до 17 часов, а при выходе на улицу использовать максимальную фотозащиту.

Солнцезащитные кремы

При выборе солнцезащитного средства стоит учитывать, что значение SPF, указанное на этикетке, не всегда гарантирует соответствующий уровень защиты и лучше перестраховаться:

«SPF в одном креме не равен SPF в другом с такой же цифрой. Защитить себя можно, используя аптечные марки. Если это дорого, то покупайте любой доступный вам крем из масс-маркета с максимальным фактором».

После водных игр следует сразу наносить еще один слой средства, а лучше, если они запланированы, сразу остановить выбор на водостойких кремах.

Нужно также иметь в виду, что приятное и освежающее опрыскивание кожи водой, которым некоторые люди имеют привычку заменять использование SPF-средств, только повышает риск получения ожога, потому что вода в этом случае работает как линза, концентрирующая на коже солнечные лучи. Если и освежаться таким способом, то уже после нанесения крема.

Солнцезащитная одежда

Защищаться от солнца помогают не только кремы, но и одежда. Причем не любая. В солнечную погоду нужно стараться составлять образы из цветного льна или современных тканей с добавлением синтетических волокон (полиэстер, лайкра, акрил, нейлон).

Важен и цвет: белая одежда обладает минимальными фотозащитными свойствами. Например, белый хлопок имеет SPF 4, а зеленый — примерно 40.

В продаже можно встретить вещи, чаще всего пляжные или спортивные, которые маркированы в соответствии с уровнем солнцезащитного фактора, которым они обладают. Они бывают обработаны специальным составом или окрашены красителем, не пропускающим вредное излучение. Эффективность такой защиты в разы выше, чем эффективность косметических средств.

Как правильно загорать

Целенаправленно принимать солнечные ванны онкологи не рекомендуют и советуют довольствоваться дозой солнечного облучения, которая и так неизбежно попадает на наше кожу — и в тени, и через кремы, и даже через одежду с фильтрами.

Для тех же, кто не представляет лета без наслаждения этим процессом, существует несколько правил, которые помогут минимизировать вред от него: