Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ортопед объяснил, как избежать мозолей
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Ортопед объяснил, как избежать мозолей

Мария Задорожная
Автор
Женские ступни
Фото Staras/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Чтобы избежать мозолей и натоптышей, травматолог-ортопед Михаил Игнатов рекомендует выбирать широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой. Также следует использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать стопу в правильном положении.

«После покупки новой обуви дайте ноге привыкнуть к ней. Лучше походить в обновке некоторое время дома и только потом отправляться на дальние расстояния», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, врач напомнил, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому покупать обувь нужно с запасом в 0,5 размера, чтобы к вечеру не испытывать дискомфорт и не обзавестись мозолями.

«Помните о педикюре. Важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей», — заключил Игнатов.

Шишка на&nbsp;ноге&nbsp;&mdash; патологическое искривление большого пальца. 6 причин, из-за которых появляется шишка на ноге
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Актрису Аню Тейлор-Джой назвали самой красивой женщиной в мире
DM сообщила о рождении в Индии ребенка с двумя лицами и парным набором конечностей
Читайте далее
Врач рассказал, чем опасен гепатит С и как его распознать
Следующий материал
Врач рассказал, чем опасен гепатит С и как его распознать

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18:10
Врач рассказал, чем опасен гепатит С и как его распознать
24 июл 20:00
Психолог объяснила, как избавиться от недосыпа и улучшить качество сна
24 июл 18:35
Косметолог рассказала, насколько эффективен коллаген в косметике
24 июл 17:10
Хирург перечислил операции, которые не следует делать летом
23 июл 12:15
Врач рассказал, как защититься от церкариоза