Ортопед объяснил, как избежать мозолей

Чтобы избежать мозолей и натоптышей, травматолог-ортопед Михаил Игнатов рекомендует выбирать широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой. Также следует использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать стопу в правильном положении.

«После покупки новой обуви дайте ноге привыкнуть к ней. Лучше походить в обновке некоторое время дома и только потом отправляться на дальние расстояния», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, врач напомнил, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому покупать обувь нужно с запасом в 0,5 размера, чтобы к вечеру не испытывать дискомфорт и не обзавестись мозолями.

«Помните о педикюре. Важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей», — заключил Игнатов.